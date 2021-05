El Arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha afirmado que se encuentran trabajando para que la Custodia de Arfe "en algún momento" pueda estar "un poco" en la calle para celebrar el Corpus Christi, el próximo 3 de junio, pero ha precisado que no es algo seguro, al no saber la situación que habrá en ese momento.



Así lo ha expresado este jueves, a preguntas de los medios de comunicación, durante su visita al Colegio Santiago el Mayor de Toledo para conocer la XVI Marcha Solidaria, que este año es virtual y en beneficio de los conventos de clausura de Toledo.



"Estamos intentando lo que podamos hacer, para que en algún momento pueda un poco estar la Custodia en la calle", ha asegurado, no obstante ha agregado que no es seguro y ha manifestado la intención del Arzobispado de cumplir "en todo momento" con la normativa sanitaria.



"Ojala pudiese ser en la plaza del Ayuntamiento, que está cerca, pero no podemos decir que esto esté claro", ha apuntado, al tiempo que ha explicado que probablemente este viernes o sábado saldrá el documento con las indicaciones que marquen la celebración, con las que ha señalado que se van a tratar de acoplar para cumplir con la obligación pastoral y con el "sentido común".