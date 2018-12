El PSOE de Castilla-La Mancha considera que la foto de Mendia con Otegui es un "error"

Tiempo de lectura: 3



La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Blanca Fernández, ha explicado que a su formación no le gusta la foto de la secretaria general del PSOE en Euskadi, Idoia Mendia, con el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, pues considera que es un "error". De igual modo, ha asegurado que "no hay ningún español que crea que Emiliano García-Page se haría una foto parecida".

De este modo ha reaccionado Fernández después de que el PP, en una rueda de prensa previa, haya pedido a los "socialistas de Page que digan si están con Múgica o con Otegui", después de que José María Múgica, hijo del líder de los socialistas vascos asesinado por ETA, haya solicitado su baja en el PSOE tras la publicación de unas fotos en las que Mendia aparecía cocinando y cenando con Otegui.

Tras las acusaciones de Robisco, la portavoz de los parlamentarios socialistas ha pedido al PP que deje de insultar, pues ha defendido que "cada vez más preocupante el bajo nivel político y el alto nivel de insulto y descalificación del PP de Castilla-La Mancha", que carece de propuestas y "está nervioso".

"Esa forma de hacer política está alejada de lo que esperan los ciudadanos de Castilla-La Mancha, que son inteligentes y saben discriminar el debate de quién insulta, y eso se verá en las elecciones", ha indicado.

Dicho esto, Blanca Fernández ha tildado de "curioso" que los 'populares' pidan al vicepresidente segundo, José García Molina, que retire "determinadas afirmaciones" que ha hecho sobre el líder del PP, Paco Núñez, al tiempo que "siempre están a la gresca".

Ante esta situación, ha señalado Fernández, el PSOE seguir trabajando en senda de la "moderación, el respeto al adversario político y cumpliendo con su hoja de ruta, que pasaba por recuperar lo público y la confianza en Castilla-La Mancha. "Y creo que lo estamos consiguiendo".

En otro orden de cosas, y después de que Robisco haya alabado el pacto alcanzado entre PP, Ciudadanos y Vox en el Parlamento andaluz, la parlamentaria socialista ha lamentado que "el PP se aleje de la derecha moderna europea que ha puesto un cordón sanitario para que la ultraderecha no entre en las instituciones y no tenga capacidad de influencia en la política".

"El PP español, que está auténticamente desesperado por el poder, con ese pacto que pergeña con Vox en Andalucía se aleja de la derecha moderna de Europa, que tiene claro que hay que defender la democracia, porque la ultraderecha trajo gravísimos problemas a la historia del Europa", ha finalizado.

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Lorenzo Robisco, ha preguntado a "los socialistas de Page si están con Múgica o con Otegui".

"No se puede cenar con los dos, no se puede amparar a los dos. No hay medias tintas, ni tibiezas, ni hipocresías. La hipocresía de García-Page y de Sánchez la condenan actitudes como la de Múgica", ha defendido Robisco en rueda de prensa.

El parlamentario 'popular' ha afirmado que su partido "condena, rechaza y deplora" que "los socialistas de Page amparen las cenas con Otegui", así como que "el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José García Molina, diga que éste "es un hombre de paz".

"El PP de Castilla-La Mancha piensa muy diferente y está con Múgica y con las víctimas del terrorismo de ETA, que no pudieron cenar con sus familiares, y no consiente que se olvide la historia de aquellos a los que les pegaron un tiro en la nuca solo por defender la unidad de España", ha manifestado.

Y es que Lorenzo Robisco ha insistido en reprochar al presidente regional, que "guarde silencio cada vez que ve que una dirigente socialista cena con Otegui". "Muchos no pudieron hacerlo porque aquellos a los que ampara Otegui les pegaron un tiro en la nuca", ha añadido.

Dicho esto, ha concluido señalando que es importante lo ocurrido en el Parlamento andaluz, donde el pacto de partidos constitucionalistas hace posible un nuevo modo de gobernar, tras 40 años de socialismo, un modelo, que, ha dicho convencido, se extenderá a partir del mes de mayo a otras regiones, entre ellas Castilla-La Mancha.

