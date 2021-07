XIX Festival de Jazz Ciudad de Talavera

Talavera de la Reina (Toledo) tiene previsto celebrar del 26 al 31 de julio el XIX Festival de Jazz de Talavera, una cita cultural organizada por el Ayuntamiento de la localidad en colaboración con la Asociación Músico-Cultural Always Elvis, y en la que se apuesta por la cultura segura.



La alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García Élez, ha destacado durante la rueda de prensa de presentación de este evento que, con esta actividad cultural, el Ayuntamiento talaverano da "un paso al frente" y continúa con su apuesta por la cultura, porque el coronavirus "se ha llevado muchas cosas por delante", pero ha abogado por que "no se lleve por delante la cultura".



“Hay que reivindicar que la cultura es segura”, ha subrayado la alcaldesa de Talavera, quien ha apuntado que este Festival de Jazz de Talavera “es único, y posiblemente uno de los más importantes festivales de verano del sur de Europa”.



Asimismo, García Élez ha subrayado la importancia de que este festival de verano “consigue traer a los número uno mundial”, al tiempo que ha puesto en valor que “no se olvidan de ese talento joven, que está empezando y que también necesita el apoyo de las administraciones y asociaciones culturales”.



Por ello, la alcaldesa de Talavera ha animado a la ciudadanía a asistir a este certamen musical, pues ha asegurado que “van a disfrutar de unas maravillosas actuaciones culturales, de manera segura, guardando todas las medidas sanitarias”.



En este festival de Jazz actuarán Andrea Motis Quintet, Sean Clapis "New World Band", Kiko Berenguer Quartet, Cecilia Krull Quartet, Lluis Coloma Trio y Celia Vergara Quinteto. Además habrá Jazz de medianoche, Jazz de mediodía, certámenes de dibujo y fotografía, taller de artesanía para niños, exposición de fotografías, etc.

El cartel es una creación artesana de Lucas Fernández con fotografía de Alberto Torres.













Desde el lunes 26 habrá conciertos en PLAZA DEL PAN de Talavera con grandes artistas de la música jazz, a partir de las 22:30 horas.



Lunes 26. ANDREA MOTIS Quintet. Voz y trompeta, con una armonía exquisita.

Martes 27. SEAN CLAPIS “New World Band”, un prodigio a la guitarra, con nuestro talaverano Dani Juárez al saxo.

Miércoles 28. KIKO BERENGUER Quartet, un virtuoso del saxo fusionando estilos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Jueves 29. CECILIA KRULL Quartet, de las mejores voces del Jazz y reconocida por bandas sonoras series de éxito mundial.

Viernes 30. LLUÍS COLOMA Trio, considerado el rey del Boogie Woogie, una maravilla al piano.

Sábado 31. CELIA VERGARA Quinteto, una magnífica voz reconocida internacionalmente, que nos llevará a un brillante cierre del Festival.