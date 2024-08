El talaverano viral por pedir matrimonio a su novia en los JJOO: “sí, sí, me dijo que sí"

En la ciudad del amor, en París, a los pies de la Torre Eiffel, el talaverano José Antonio Arandaha pedido matrimonio a su novia, la judoka olímpica Laura Martínez. Y lo ha hecho a la manera tradicional, hincando una rodilla en el suelo y con el anillo de compromiso en su correspondiente cajita. El vídeo se ha hecho viral en redes sociales.

José Antonio fue a París a ver y a dar ánimos a Laura que estaba compitiendo en las Olimpiadas y aprovechó la visita para hacer lo que más deseaba, pedirle que se casara con él. PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA COMPLETA

Laura no consiguió, por muy poco, la medalla deseada pero pasó de llorar desconsoladamente a la emoción de recibir una solicitud de matrimonio. “Sí, a ver, estábamos muy contentos de que pudiera estar allí. Lo que pasa es que una vez que estás allí ya quieres traerte la medalla. Fue una pena por cómo sucedió todo. Se veía que podía conseguirla y luego de repente, el deporte es así, te vas sin nada”.

Fue cuando ella se clasificó para los Juegos Olímpicos el momento en el que José Antonio planeó la pedida. Sería en París. “Ya tenía pensado que lo iba a hacer en los Juegos porque Laura no se clasificó para Tokio y fue un palo para los dos. Y estar en París era un sueño de los dos. Poder estar allí con ella me parecía una oportunidad de oro para que no se nos olvidaran nunca sus primeros Juegos Olímpicos".

Una vez en París, el deportista buscó el momento más adecuado porque no se quería ir de allí sin el “Sí quiero”. José Antonio nos cuenta que, aunque fue sorpresa, Laura algo se imaginaba. “Fuimos a comer y ya me tenía que volver yo a España. Era la oportunidad y le dije que fuéramos a ver la Torre Eiffel con unos amigos y bueno, ahí tuve la ayuda de una amiga y lo hice”.

Lo hizo y consiguió la resuesta que esperaba, “sí, sí, me dijo que sí, por suerte”.

El talaverano ha tenido que regresar a España por cuestiones laborales. El domingo, cuando regrese Laura se volverán a encontrar. “El domingo ya regresa y la iré a buscar al aeropuerto y le daremos un recibimiento a todos los compañeros que vuelvan”.