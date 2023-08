¿Sabes qué es El Tren de la Cerámica de Talavera?. Te contamos todos los detalles

En octubre, se pondrá en marcha el Tren de la Cerámica a Talavera de la Reina. Se trata de un tren turístico que llevará a viajeros desde Madrid a Talavera para que conozcan esta ciudad. Y no sólo la cerámica, sino también otros elementos del patrimonio y la riqueza artística de la ciudad. Se trata de una colaboración entre RENFE y Turismo de Castilla-La Mancha. La Directora General de Turismo, Ana Isabel Fernández Samper, ha contado a COPE que los viajes comenzarán el 28 de octubre y que los viajeros serán recibidos por un guía en la estación talaverana para que no se pierdan nada de interés de lo mucho que ofrece esta ciudad, no sólo todo lo relacionado con la cerámica que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, como el Museo Ruiz de Luna, sino también otros elementos del patrimonio histórico artístico como la Basílica de la Virgen del Prado, la Colegial de Santa María la Mayor o las murallas, además de su rica gastronomía encabezada por Carlos Maldonado y su restaurante Raíces, estrella Michelín.

La visita se realiza en un día, de 9 de la mañana a 9 de la noche pero, por si te lo estás preguntando, no se trata de un tren exclusivo para la visita sino que RENFE reserva plazas dentro de los trenes que habitualmente llegan desde Madrid a Talavera. Lo que se busca es consolidar esta iniciativa como ha pasado en Siguenza con el tren medieval que tiene, después de varios años, una gran aceptación.

Es un proyecto piloto que se llevará a otros puntos de la región. En principio se han puesto en marcha 5 rutas en Castilla-La Mancha.