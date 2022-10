Rosario Castaño, maestra quesera en Herreruela de Oropesa recibe un premio en el Día de la Mujer Rural

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA)









Rosario Castaño Estrada, maestra quesera tradicional de Herreruela de Oropesa (Toledo) comenzó a los 14 años ayudando a su padre, junto con sus hermanas "en mayo, cuando separábamos a los corderos de sus madres, teníamos que ordeñar a las ovejas durante semanas y aprovechábamos para hacer quesos que luego vendíamos a los amigos". Entonces hacían unos 30 quesos al día, ahora producen unos 300 diariamente en su empresa Quesos Rosario Castaño SL.









Rosario ha sido la elegida por la provincia de Toledo, junto con otras 4 mujeres para recibir mañana uno de los premios que la Junta de Castilla-La Mancha entregará en Porzuna (Ciudad Real) con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural "no me lo esperaba, no sabía que existían esos premios, pero estoy tranquila y agradecida". Confiesa que mañana al recoger el premio se acordará de su padre "porque vengo de un padre muy emprendedor hoy tendría 120 años. Todo lo que sé es gracias a él, nos enseñó a trabajar y a ahorrar, ese era su lema".