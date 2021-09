La policía continúa buscando a Antonio David Barroso Díaz, el niño de 15 años con discapacidad que se encuentra en paradero desconocido. Se le busca en Talavera de la Reina, donde se le vio por última vez, pero también en Madrid, Andalucía y Segovia.

La madre, que padece enfermedad mental, aseguró haberlo matado y tirado su cuerpo a un contenedor en Madrid.

Nos cuenta Luis Núñez, coordinador en Castilla-La Mancha de SOS Desaparecidos, que, sin embargo, no se descarta ninguna hipótesis y prefiere creer que sigue vivo.

Ayer habló con el padre de Antonio David que le informó de cómo se habían desarrollado los acontecimientos.

La última vez que se le vio fue el pasado lunes en Talavera de la Reina junto a su madre. Habían dormido en un hostal de esa ciudad, aunque se marcharon antes de las 7 de la mañana. El niño no tiene movilidad, depende de una silla de ruedas y otra persona para moverse.

Ayer, martes, su madre fue detenida en Segovia. Se había llevado al niño desde Morón de la Frontera, pero, en el momento de la detención, estaba sola.

“Me puse en contacto con el padre, nos cuenta Luis Núñez, porque cuando ponemos una alerta necesitamos el visto bueno de los tutores. Me mandó toda la documentación y la denuncia de Morón. Me explicó que la mujer sufre esquizofrenia y no se estaba tomando la medicación. Están separados desde hace unos años”.

El padre llamó a SOS cuando vio la noticia con las declaraciones de la madre a los sanitarios y el supuesto asesinato y "que, según un medio, los psiquiatras dan veracidad a esa versión de la progenitora" .

“Me preguntó si era verdad y yo le dije que por nuestra parte no podíamos dar esa información porque no está verificada por ningún lado. Nosotros no tenemos constancia de que eso sea así. Lo que sí sé es que le están buscando”.

Núñez añade que “nuestro presidente se ha puesto en contacto, esta mañana, con el padre. Le ha dado unas pautas porque son momentos muy, muy difíciles. Hay que esperar acontecimientos”.