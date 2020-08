"Es kafkiano, se pegan unas vacaciones a costa del esfuerzo de los vecinos de Escalona y encima nos amenazan"

Los vecinos de la localidad de Escalona, especialmente en algunas urbanizaciones, están teniendo serios problemas por la situación que se ha creado a raíz de la “okupación” de 5 viviendas.

Hemos hablado con Carlos, un vecino de esta localidad que nos cuenta la incidencia que está teniendo el comportamiento de estos “okupas” en la vida social del pueblo pero “llevamos así desde que empezó el confinamiento cuando una serie de personas, en el ánimo ya no solo de utilizar las viviendas vacías como una vivienda de uso particular diario, se han instalado para utilizarlas para sus vacaciones. Venimos desde marzo sufriendo una ocupación semanal, de fin de semana, y ahora, en estos momentos, de mes exclusivamente para pasar las vacaciones. A esto hay que añadir el deterioro de la convivencia con todos los vecinos por una serie de normas atípicas prácticamente como si estuviéramos en un lugar de playa. Si la ley les ampara para ocupar que ocupen, pero lo demás es un exceso de oportunismo”. (AUDIO)

Cómo ejemplo, Carlos no cuenta que la gente está ocupando chalets grandes con piscina, con exceso de agua, suministros, enganches ilegales... como no se paga nada todo se puede deteriorar, y además amenazan a los vecinos, hay basura por toda la calle, o sea bueno que no hay mantenimiento que aguante todo esto ni recursos económicos. Pero sabemos que la ley, que es de lo que nosotros nos estamos quejando, no te voy a decir que les ampare, pero nos desampara a nosotros”.

Se trata fundamentalmente de la urbanización “Castillo de Escalona”, pero también de “Los Cuervos” y “Ribera del Alberche”.

Los vecinos están hartos y llevan a cabo concentraciones a diario. ”Estamos pidiendo que la ley nos ampare y que la propiedad privada esté vigilada y fiscalizada, no tenemos otra cosa, y sobre todo, si es que la ley está en este plan, que a ellos se les meta en vereda, que hay que cumplir con las normas de convivencia”.

Carlos nos cuenta que la situación es kafkiana “¡hasta qué punto hemos llegado!, bien está que haya okupas, si es que se permiten, pero no puede ser es que te despreocupes de todo tu entorno. Me parece lo más kafkiano que estamos viviendo. Llamamos a la Guardia Civil la Guardia Civil pero hace poco menos lo que nosotros. No hace un enfrentamiento directo. Dicen que en el momento que están dentro de la vivienda es imposible desocuparles. Les toman el nombre y poco más a unas personas que se van a ir y van a venir otras y vuelta a empezar”.

(Escucha la entrevista completa)