José Julián Gregorio comparte en COPE su primer día de trabajo como alcalde de Talavera de la Reina

Primeras horas de trabajo para José Julián Gregorio como alcalde de Talavera que ha compartido con los oyentes de Cope.





(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA)





Nos ha confesado que se ha emocionado al entrar en el ayuntamiento recordando las horas compartidas con Gonzalo Lago (alcalde de Talavera hasta su fallecimiento en 2014), con quien empezó siendo portavoz del equipo municipal “son recuerdos de una etapa muy bonita que voy a iniciar ahora”.

Tampoco le ha gustado mucho el hecho de que la exalcaldesa Tita García Élez no le entregara el bastón de mando, como es habitual en estos actos, aunque le ha quitado importancia “cada uno es dueño de sus actos, yo le di la enhorabuena por sus resultados le dije que le tendía la mano y si ella ha querido que fuera el concejal de mayor edad el que me lo diera, no pasa absolutamente nada. Lo grande que tiene la democracia es que hay que respetar lo que diga la mayoría como siempre ha dicho el partido socialista y no puede ser que unas se respeten y otras no”.





Ha defendido la capacidad y la formación de los alcaldes de la zona de la comarca de Talavera para ser presidente de la diputación “la preparación de los alcaldes y concejales de la comarca de Talavera es tan buena como la de los de la Sagra, Ocaña o cualquier otra zona, por lo tanto, ya veremos a ver qué es lo que ocurre con la Diputación”.

"Soy disciplinado y el partido ha considerado que no tengo que seguir de senador, aunque seguiré yendo a Madrid a exigir por Talavera"

Ha sido disciplinado y ha aceptado que el partido no le ofreciera compatibilizar el cargo de senador con la alcaldía de la ciudad “Yo lo dije claramente aunque hubo controversia, lo que haga el partido bien hecho está, así que he sido disciplinado porque siempre hay buenos compañeros que recogen el bastón de cambio. No pasa nada, yo voy a seguir yendo a Madrid a pedir para Talavera, voy a ser un alcalde pedigüeño”.

No quiere adelantar si habrá cambios en la presidencia del PP en Talavera, que ahora recae en Santi Serrano “Ahora estamos en proceso electoral y tenemos que trabajar todos para hacer de Feijóo el próximo presidente de España y quitar de en medio uno de los grandes problemas que tenemos con Pedro Sánchez y por lo tanto ahora no es el momento de hablar de cambios de presidencia, eso son puentes que ya cruzaremos cuando lleguemos”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"En la comarca de Talavera tenemos alcaldes y concejales tan bien preparados como en el resto de la provincia. Ya veremos quien es el presidente de la Diputación"





Gregorio ha insistido en que en los primeros días auditarán las cuentas del ayuntamiento talaverano “para eso son las reuniones que vamos a tener esta semana, para saber el estado real de las cuentas porque aquí muchas veces se habla de millones y la realidad puede ser otra, no es todo oro como nos lo han pintado”.









El proyecto más importante que quiere sacar adelante es tener un transporte digno para Talavera de la Reina “voy a seguir peleando, igual que hice en el Senado y con la comprensión de algunos compañeros que seguramente tendrán cargos de alta responsabilidad cuando gane Feijóo, el que tengamos un transporte digno, no podemos estar a 100 kilómetros de Madrid y a menos de Toledo y que sigamos siendo una ciudad con tantos problemas con las infraestructuras. Esta ciudad es de las más hermosas de España y parece que estamos escondidos estando tan cerca de la capital”.