Felipe Hurtado, el talaverano que hizo la mili con Carlos Herrera

Si ya estás jubilado o jubilada imagino que no olvidarás lo que sentiste el primer día en el que no tuviste que madrugar para ir a tu centro de trabajo. Un día soñado por muchos, pero sin duda, una nueva rutina a la que hay que acostumbrarse y aprender a vivir, sin que todo gire en torno al trabajo.

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA CON FELIPE HURTADO)

Hoy hemos querido acompañar en su primer día de jubilación a Felipe Hurtado, un extremeño que lleva toda la vida viviendo en Talavera de la Reina y trabajando en el ferrocarril en la estación de Torrijos " Siento un poco de nostalgia, tras 44 años haciendo lo mismo y ahora es como si estuviera de descanso, a partir de una semana ya veré como lo llevo...".

Ha trabajado en diferentes destinos, pero la mayor parte de su carrera profesional la ha pasado en Torrijos "con una gorra roja y el silbato, dábamos la salida a todos los trenes".









"Yo tendría unos 19 años y Carlos 22 éramos unos pipiolos, pero ya se le daba bien hablar"

Un destino que encontró haciendo la mili "me fuí como militar en prácticas en Ferrocarriles, así se entraba en la empresa y te ibas para cuatro años de militar. He estado en Madrid, en Zaragoza, en Salamanca, en Cádiz, pero en Torrijos he estado trabajando en la estación 37 años y desde 2019 hasta hoy en la estación de Talavera de la Reina donde ha vivido siempre".

De sus comienzos recuerda especialmente cuando estuvo en Cádiz, allí coincidió haciendo la mili con el protagonista de la Cadena Cope, Carlos Herrera "en aquel entonces Carlos trabajaba en Radio Mataró, yo tenía 19 años y el tendría 22, éramos unos pipiolos. Allí todos eran de San Lúcar, de Cádiz o Sevilla y el único que no era andalúz era Felipe "quizá por eso se acordaba de mí. Cuándo decía que era de Talavera, les sonaba enseguida a la ciudad donde murió Joselito".

"Recuerdo especialmente el descarrilamiento de un tren a su paso por Torrijos. Ese día el Santo estaba de cara"

El propio Carlos Herrera recordaba su mili con Felipe en su programa de radio (PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHARLO)."Tenía buena labia a Carlos se le daba bien...".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Durante todos estos años, siendo Jefe de Circulación, ha vivido muchas anécdotas, algunas no muy agradables "Una vez en Torrijos cuando iba acompañado de la brigada móvil de la policía nacional por el tema de los pasaportes, le pidieron la documentación a un hombre y sacó un arma, al final el agente se tuvo que defender y el sospechoso terminó herido". Y tampoco olvidará hace unos tres años el descarrilamiento de un tren en Torrijos "iba a 150 km/h porque no tenía que parar en la estación y alguien puso un trozo de carril en los cambios. Milagrosamente no pasó nada".









Lamenta la situación actual del tren convencional y asegura que el AVE terminará con este tipo de trenes.

En su primer día de jubilación, Felipe también tiene palabras para su mujer, Pilar, que es quién se puso en contacto con la Cadena Cope para darle una sorpresa y brindarle un homenaje merecido a toda una vida de trabajo "Ella tenía 17 años y yo 18 años, nos conocimos antes de irme al servicio militar y seguimos juntos, quiero agradecerselo porque ella también se ha tenido que acoplar a mi trabajo".

Y es que durante muchos años no ha tenido fines de semana para disfrutar "siempre he librado jueves y viernes y ahora podré salir , retomar la vida y viajar".