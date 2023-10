Vuelve el Festival de otoño de Cuenca que en su tercera edición de expande a más barrios de la ciudad

Habrá 86 actuaciones en las que se implicarán más de 240 artistas, deportistas y creadores, en su mayoría de Cuenca, para hacer disfrutar a conquenses y visitantes durante todos los fines de semana del mes de octubre

El Museo de Paleontología de Castilla–La Mancha se ha convertido hoy en el epicentro de la cultura y el entretenimiento al albergar la presentación oficial de la esperada III edición del Festival de Otoño en Cuenca, de la mano de sus promotores y patrocinadores, y con emocionantes actuaciones en vivo que ofrecieron un adelanto de lo que los asistentes podrán disfrutar durante este festival.

Marian López Martínez, delegada de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha en Cuenca, abrió la presentación del III Festival de Otoño en Cuenca. En su intervención, la delegada felicitó a todos los implicados por hacer que este festival “se haya consolidado en el tiempo y los conquenses lo esperen con ilusión”.

Destacó además la “importante presencia” de “artistas, grupos, asociaciones, colectivos, etc. de Cuenca, que encuentran en este festival un espacio en el que mostrar su arte”. Y es que más de 240 personas tomarán parte en las 86 actuaciones programadas.

Por su parte, Marian Martínez, diputada provincial de Cultura y concejal de Cultura de Cuenca, incidió en que se trata de un “festival de calle, abierto a todo el mundo y con actuaciones pensadas para todo tipo de públicos (niños, jóvenes, familias, personas mayores, que este año además acercará sus propuestas a los barrios”.

Inmaculada López, organizadora del Festival y gerente de VOICCE, fue la encargada de compartir los detalles de la programación de esta tercera edición del festival y agradeció a todos los colaboradores y patrocinadores que hacen posible este evento, como la Fundación Globalcaja, Coca Cola o a la Universidad de Castilla–La Mancha, que se incorpora este año.

López destacó que como principal novedad, que este año el festival se expande a los distintos barrios de la ciudad, por petición expresa de los propios barrios, y con la intención de “seguir llevando la cultura y el arte “a cada rincón de la ciudad”, contribuyendo además a dinamizar la actividad hostelera, comercial, etc. de Cuenca.

Este viernes 6 de octubre se inaugura el Festival de Otoño en Cuenca con unos pasacalles a cargo de la Asociación Cultural Los Perchas, uno de los colaboradores, llamada “Duelos y Quebrantos”, donde la cultura castellano manchega del Quijote se hará ver desde la Plaza de la Constitución hasta el barrio Fuente del Oro, donde posteriormente seguirán las actuaciones inaugurales.

Otras novedades son que este año el Festival incluye una actividad de avistamiento de estrellas en la Plaza de Mangana realizada por otro de los colaboradores, Cielos Encantados.

También incorpora la Sostenibilidad a sus objetivos y organiza una actividad de sensibilización, como es una plantación de árboles en colaboración con Dendron y Forest Bank.

Los sábados a partir del mediodía se podrá disfrutar en el espacio del Bosque de Acero de una zona de foodtrucks y catas de vino de bodegas de la provincia (actividad enmarcada en la promoción de Cuenca como Capital Española de la Gastronomía 2023), sesiones de música “Otoño Fest”, actividades infantiles, y varios conciertos que cerrarán las tardes.

Un adelanto de los que será el Festival de Otoño 2023

Tras las palabras de los promotores del Festival, la presentación tomó un giro artístico con las actuaciones simultáneas de tres destacados artistas, que brindaron una muestra de la diversidad cultural que se podrá disfrutar en el Festival de Otoño en Cuenca, que un año más incorpora y combina las diferentes disciplinas artísticas (danza, teatro, música, etc.), además de humor, maga, deporte, etc.

Así, Dolly Rose, ofreció un concierto enérgico y emotivo, que se combinó con la danza de Adriana Semprún y la exhibición de gema ballesteros, gimnasta del CD Huécar.

Como cierre de la presentación, se enfatizó la disponibilidad de la programación completa del Festival de Otoño en Cuenca, que puede descargarse en el sitio web oficial del festival: www.festivalotonocuenca.com. Este recurso brinda a los interesados una visión detallada de las múltiples actividades y actuaciones que tendrán lugar en este emocionante evento cultural.

La III Edición del Festival de Otoño en Cuenca se presenta como una celebración cultural imprescindible, donde la música, el arte, la danza, el deporte y la gastronomía se unen para enriquecer la vida cultural de la región y fortalecer los lazos de la comunidad. No dejen de unirse a esta emocionante experiencia del 6 al 29 de octubre en diferentes ubicaciones de Cuenca.

Para obtener más información y estar al tanto de todas las novedades, los interesados pueden visitar el sitio web oficial del festival o seguir las redes sociales del Festival de Otoño en Cuenca en Facebook e Instagram.









Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando