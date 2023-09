El Gobierno regional mejora el decreto que regula las EAPIR para incentivar la integración comercial de las cooperativas y mejorar así su competitividad

La principal novedad de este nuevo decreto es que se elimina la obligación de llevar a cabo la comercialización conjunta de la totalidad de la producción de las entidades o sus socios.



Toledo, 12 de septiembre de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha modificado y mejorado el decreto por el que se establecen los requisitos para el reconocimiento de Entidades Asociativas Prioritarias de Interés Regional (EAPIR) de Castilla–La Mancha con el fin de incentivar la integración comercial de las cooperativas y mejorar así su competitividad.



La figura de la EAPIR es un instrumento que permite una mejora de la concentración y ordenación de la oferta, una optimización de recursos humanos y económicos en la producción y/o transformación de los productos agrarios y, en definitiva, una mejora de la competitividad del conjunto de la cadena de valor.



De ahí que ocho años después de su creación y de que haya tenido un gran calado en el sector agroalimentario regional, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través de la Dirección General de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, ha revisado algunos aspectos del Decreto para mejorarlo y adaptarlo a la realidad del sector agroalimentario y a un contexto de mayor apertura e internacionalización de los mercados.



Precisamente, el Diario Oficial de Castilla–La Mancha (DOCM) ha publicado hoy las modificaciones y novedades del decreto dirigidas a ofrecer más posibilidades de reconocimiento como EAPIR.



Por lo que respecta a las modificaciones, se elimina la exigencia relativa a la comercialización total de la producción de las entidades integrantes o socios, trasladando la decisión del volumen a comercializar de forma conjunta a la propia EAPIR, que será quien decida sobre su estrategia de integración, y sus integrantes.



Las entidades que disponían de una gran dimensión empresarial pero que, por su modelo de mercado, no cumplían con el requisito relativo a la comercialización de toda la producción de sus socios, tendrán ahora más posibilidades para reconocerse como EAPIR.



Por lo que respecta a la facturación, el nuevo decreto se ha modificado para impulsar las EAPIR en aquellos productos para los que no hay ninguna reconocida, reduciendo el valor mínimo de facturación exigido.



En ese sentido, hay que recordar que con el anterior decreto se establecían ciertos valores de facturación anual de la entidad aspirante a EAPIR, en función del producto para el que solicitaba el reconocimiento. Ahora se han revisado estos valores de manera que en el nuevo decreto se ha reducido el valor mínimo de facturación exigido para lograr el reconocimiento en aquellos productos en los que todavía no se ha reconocido ninguna EAPIR entre los que están el melón y la sandía, los frutos secos y el ovino y caprino.



Novedad: EAPIR con producción ecológica



Como novedad, se ha establecido que, en aquellas entidades cuya facturación total del producto para el cual se solicita el reconocimiento corresponda a la figura de calidad de Producción Ecológica, los valores de facturación mínimos establecidos para el reconocimiento por producto o para el reconocimiento genérico se reducirán en un 30 por ciento.



También recoge como novedad el nuevo decreto que se ha reducido en un 50 por ciento el valor de facturación mínimo necesario en el caso de integraciones verticales. De esta manera, para aquellas entidades asociativas de carácter agroalimentario cuyas actividades cooperativizadas estén referidas a varias y distintas producciones en las que se lleve a cabo una integración vertical en la cadena de suministro, y soliciten el reconocimiento para más de un producto, los valores de facturación mínimos exigidos para el reconocimiento por producto o para el reconocimiento genérico se reducirán en un 50 por ciento.



En estos momentos, Castilla–La Mancha cuenta con ocho EAPIR que integran a 49 entidades que suman cerca de 25.000 personas socias; el año pasado facturaron 273 millones de euros. En cuanto a los sectores que abarca son aceite de oliva, de mosto, vino y alcoholes, ajos, hongos, alimentación animal y vacuno de leche.





