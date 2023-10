El Gobierno regional destinará a los Grupos de Desarrollo Rural de la provincia de Albacete casi 28 millones de euros en el período 21-27

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha señalado que Castilla–La Mancha va a promover que el proyecto de la Asociación Monastrell de España sea un proyecto de cooperación interregional para impulsar la investigación, la innovación y el fomento del cultivo de esta variedad, que es la principal que sustenta la DO de Jumilla, “de manera que los fondos de desarrollo rural sirvan para potenciar el sector agroalimentario”.



Hellín (Albacete), 5 de octubre de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha va a destinar a los seis Grupos de Desarrollo Rural de la provincia de Albacete prácticamente 19 millones de euros, que sumados a los 9 millones recibidos para los años 2021 y 2022 son casi 28 millones para el periodo 21–27, cantidad que supone prácticamente medio millón de euros más que en el anterior periodo 14–20.



En el caso concreto del Grupo de Desarrollo Rural de los Campos de Hellín, en el periodo 21–27 serán más de 4 millones de euros los que percibirá. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha dado cuenta de estos datos en Hellín donde ha visitado la visita la VII Feria del Vino de la Denominación de Origen Protegida Jumilla.



En este contexto, Julián Martínez Lizán ha señalado la importancia que otorga el Gobierno de Emiliano García–Page a los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) que han tenido en los últimos años un papel capital para el desarrollo económico de la región, la provincia y los Campos de Hellín.



“Agricultura, ganadería y desarrollo rural son el santo y seña de una región orgullosamente rural y en ese sentido, el objetivo del Gobierno de Emiliano García–Page es estar del lado de las personas que desarrollan esta actividad, en esta ocasión, apoyando a esta feria para poner de manifiesto el buen hacer de la DO Jumilla”, ha dicho el consejero.



En este contexto, el titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se ha comprometido a que estos fondos sirvan para potenciar el interés por el cultivo de la uva y producción de vino de Monastrell, la I+D, y la promoción del vino y la uva de esta variedad en los mercados nacional y extranjero. Todo ello tomando como base un proyecto de la Asociación Monastrell España e impulsado desde la cooperación entre Castilla–La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana, que son las tres comunidades en las que se reúne el 99 por ciento de la plantación nacional.



“Castilla–La Mancha va a apoyar que el proyecto de la Asociación Monastrell de España sea un proyecto de cooperación interregional para impulsar la investigación, la innovación y el fomento del cultivo de esta variedad, que es la principal que sustenta la DO de Jumilla, de manera que los fondos de desarrollo rural sirvan para potenciar el sector agroalimentario,” ha afirmado el consejero al respecto.



Julián Martínez Lizán se ha mostrado “orgulloso” de esta DO compartida con la región de Murcia y ha puesto en valor “sus grandes caldos, avalados por 22.500 hectáreas de una variedad muy concreta, la Monastrell, que es el 99 por ciento de la variedad a nivel mundial, y establecida casi exclusivamente en Castilla–La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia”, lo que pone de manifiesto las peculiaridades y las posibilidades que ofrece esta variedad Monastrell, que es la que mejor se ha adaptado a lo largo de los tiempos a las condiciones climáticas y de suelo de esta zona. Por todo ello, “vamos a seguir apostando por el mantenimiento y la supervivencia de una variedad tradicional y lo queremos hacer de la mano de los grupos de desarrollo rural”.



La Denominación de Origen Protegida Jumilla, constituida en 1966, a día de hoy posee unas 22.500 hectáreas de viñedo, la mayoría de secano y en vaso, de las cuales el 60 por ciento se encuentran en la provincia de Albacete y el 40 por ciento en el municipio murciano de Jumilla. En Hellín hay casi 1.400 hectáreas pertenecientes a esta DOP.



Julián Martínez Lizán también ha destacado que el consumo responsable de un producto local “tan nuestro como el vino de Jumilla contribuye al desarrollo sostenible de nuestro territorio y en ese sentido, es importante proyectos como el que estamos planteando”.



En este acto, el consejero ha estado acompañado por el alcalde de Hellín, Manuel Serena; el delegado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en la provincia de Albacete, Ramón Sáez y el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Jumilla, Silvano García.





