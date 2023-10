El Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por la investigación como instrumento para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

? Más de un centenar de profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios y en formación, han participado en los trabajos galardonados.

Talavera de la Reina (Toledo), 6 de octubre de 2023.– La directora general de Cuidados y Calidad del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha, Montserrat Hernández, ha reiterado hoy, en Talavera de la Reina, el compromiso del Gobierno de Castilla–La Mancha con la investigación porque “constituye un instrumento clave para incrementar el bienestar social y mejorar la calidad y expectativas de vida de los ciudadanos”.



Hernández ha presidido el acto de entrega de los XI Premios de Investigación de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina, con los que se reconoce la labor investigadora de sus profesionales.



En el acto ha estado acompañada por el director médico de la Gerencia, Adolfo Blanco; la vicepresidenta del Colegio de Médicos de Toledo, Susana Arenas; el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Toledo, Roberto Martín; el delegado de Sanidad en Toledo, Jaime David Corregidor; la concejala de Sanidad de Talavera de la Reina, Julia González, y del coordinador de Investigación, Joaquín Álvarez Gregori.



La directora general ha manifestado que “estamos convencidos de que hablar de investigación es hablar de compromiso con la salud. La investigación es una gran inversión, una apuesta por un mejor presente y futuro, por ello en la Consejería de Sanidad y el SESCAM creemos que es fundamental crear redes colaborativas entre hospitales, centros de Atención Primaria, Universidad y otras entidades para que la investigación y los investigadores prosperen y sean motores de nuestro conocimiento”.



En este sentido, ha indicado que “ese es el principio sobre el que hemos puesto en marcha el Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla–La Mancha (IDISCAM) para aunar esfuerzos de todos los investigadores en un solo Instituto. Nos ofrece la posibilidad de impulsar este trabajo en red y unificar los recursos disponibles para potenciar la eficacia científica y la rentabilidad asistencial de la investigación en Ciencias de la Salud en Castilla–La Mancha”.



Montserrat Hernández no ha querido dejar pasar la oportunidad de animar a todos los profesionales del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha a investigar “porque Castilla–La Mancha tiene potencial investigador”.



Trabajos premiados



En la categoría de ‘Mejor trabajo de investigación en el ámbito de la medicina’ ha resultado premiado el trabajo ‘Ultrasonido pulmonar como método de traje en atención primaria de pacientes con sospecha de neumonía por SARS–CoV–2. Lung Ultrasound as a Triage Method in Primary Care for Patients with Suspected SARS–CoV–2 Pneumonia’, con Jaime González González como investigador principal.



En la categoría ‘Mejor trabajo de investigación en el ámbito de la enfermería’, el premio ha recaído en el trabajo ‘Diferencias de género en ansiedad, actitudes y miedo entre estudiantes universitarios de enfermería que afrontan la capacitación en RCP con equipo de protección personal para COVID. Gender Differences in Anxiety, Attitudes, and Fear among Nursing Undergraduates Coping with CPR Training with PPE Kit for COVID’, con Carmen Romo Barrientos como investigadora principal.



El ‘Mejor trabajo de investigación realizado por personal de otras categorías sanitarias’ ha sido para ‘Derivación y validación de una nueva fórmula para la estimación de la osmolalidad plasmática. Derivation and validation of a new formula for plasma osmolality estimation’, con José Luis Martin Calderón como investigador principal.



El trabajo de Laura Sánchez Rodríguez ‘Adherencia a la dieta mediterránea y su asociación con factores sociodemográficos y antropométricos en adolescentes de Madrid’ ha resultado premiado como ‘Mejor trabajo de investigación realizado por profesionales en formación’, mientras que Rubén Arroyo Fernández ha recibido el premio a la ‘Mejor Tesis Doctoral’ por su trabajo ‘Efectividad de la corriente directa transcraneal combinada con ejercicio en fibromialgia’.



‘Procedimiento de Delorme para el prolapso rectal urgente: una viñeta en vídeo. Delorme's procedure for urgent rectal prolapse ? A video vignette’, un trabajo presentado por Teresa Calderón Duque ha obtenido el premio en la categoría ‘Mejor caso clínico presentado en congresos’.



En la categoría ‘Mejor comunicación en medicina’ el premio ha recaído en el trabajo ‘Efecto del inicio de la polipíldora cardiovascular en el riesgo cardiovascular en pacientes crónicos complejos’, con Jeffrey Oskar Magallanes Gamboa como investigador principal; mientras que ‘¿Puede explicar la alteración de las necesidades humanas según el modelo de Henderson el pronóstico y la mortalidad de los pacientes hospitalizados por COVID–19?’, con Julio Alberto Mateos Arroyo como investigador principal, ha obtenido el premio a ‘Mejor comunicación presentada a congresos en el ámbito de la enfermería’.



Por su parte, los trabajos ‘Perfil de pacientes con neumonía COVID19 que precisan oxigenoterapia a alto flujo en un Servicio de Medicina Interna de área integrada’, de María Navarro de la Chica, y ‘Evaluación de la efectividad y seguridad de los inhibidores de las janus kinasas en artritis reumatoide, con Francisco Javier Juliá Luna como investigador principal, han recibido ex aequo el premio a la ‘Mejor comunicación realizada por profesionales en formación’.



La ‘Mejor comunicación realizada por personal de otras categorías sanitarias’ ha sido para el trabajo Impacto de la intervención farmacéutica en la reducción de los problemas relacionados con la medicación en pacientes ancianos en una residencia de ancianos. Impact of pharmacy intervention on reduction of medication–related problems in elderly patients in a nursing home’, con Beatriz de la Calle Riaguas como investigadora principal; mientras que el trabajo ‘Visibilizando el trabajo, valioso y necesario, del personal administrativo de hospitalización durante la pandemia COVID–19’, con María Raquel Calatrava Rodríguez como investigadora principal, ha recibido el premio a ‘Mejor comunicación realizada por profesionales gestión y servicios’.





