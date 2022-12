El cuerpo sin vida hallado en el Ecoparque de Toledo, pertenece a uno de los primos desaparecidos en Madrid

Se confirma que el cadáver de Fernando Fernández, el menor de 17 años que desapareció junto a su primo Ángel de 11, ha sido localizado en el vertedero de Toledo, más conocido en la ciudad como Ecoparque.

Los dos niños desaparecieron el pasado sábado 10 de diciembre, hace 11 días,. Según la denuncia interpuesta por la familia, el padre de uno de ellos se ausentó para ir a la lavandería mientras ellos entraban al supermercado y compraban merienda, a unos 50 metros de distancia. Cuando volvió no estaban y al no saber nada de ellos, ya que no portaban ni dinero y ni teléfonos móviles, los familiares de los menores interpusieron una denuncia el mismo sábado ante la comisaría de Villa de Vallecas.

Las cámaras de seguridad del supermercado los muestran saliendo juntos por la puerta de atrás del establecimiento, se subieron al metroy llegaron hasta Marqués de Vadillo, donde se perdió su rastro. Desde entonces, la Policía los buscaba en los distritos madrileños de Villa de Vallecas, Usera y alrededores, en tanto que la asociación SOS Desaparecidos se volcó en la difusión de sus imágenes para facilitar su localización.

Cadáver en el Ecoparque

El pasado jueves 15 de diciembre, de forma paralela, saltó la noticia sobre la aparición de un cadáver hallado en el Ecoparque de Toledo. El cuerpo provenía de un contenedor y apareció en la clasificación de residuos.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ya explicó que el mal estado del cuerpo se debía no a que estuviera en avanzando estado de descomposición, sino al propio proceso de tratamiento de residuos mediante el que había llegado hasta el ecoparque.

"Es un cuerpo que ha estado en un contenedor, que ha pasado por un camión de recogida de residuos, por los distintos procesos de canalización de residuos a la propia planta y se ha ido deteriorando, lo que dificultaba su identificación", argumentaba.

Hoy ha sido el mismo delegado del gobierno regional quien ha confirmado que "los procesos de investigación que se han realizado nos permiten confirmar que se trata del mayor de los dos jóvenes desaparecidos en Madrid". La Policía científica y judicial continúa trabajando en conocer las causas del fallecimiento. Se ha decretado secreto de sumario y Tierraseca ha asegurado que hay que "ser prudentes en cuanto a ampliar la información que tenemos en este momento".

Parece que las condiciones en la que se ha encontrado el cuerpo demostrarían que la muerte no ha sido accidental. La investigación se centra ahora en la posibilidad de que se cruzaran con alguien y sobre todo, en encontrar al menor de 11 años Ángel, del que todavía no se sabe nada.