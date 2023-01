No se confirma que los restos humanos hallados en el vertedero de Toledo pertenezcan a Ángel

Tras el hallazgo ayer miércoles, de restos humanos en el Ecoparque de Toledo, todavía no se ha confirmado que dichos restos pertenezcan a Ángel. Después de que el pasado 15 de diciembre se encontrara el cuerpo de Fernando -el mayor de los dos, de 17 años- en un vertedero de Toledo, ayer se encontro una extremidad, concretamente un pie, que por el momento no se sabe si pertenece al menor de once años de edad, Ángel. La familia de los menores de Carabanchel, los dos chicos, Fernando y Ángel, desaparecidos el pasado 10 de diciembre continúan viviendo este proceso doloroso.

Tierraseca aseguraba que "hasta que no se practiquen todas las labores analíticas, no podemos concluir que se trate de este menor", ha remarcado Tierraseca, quien ha trasladado su respeto al secreto de sumario dictado por parte del juez. Además ha añadido que "se sigue realizando la búsqueda de más restos y se siguen investigando todos los detalles".

Nuevas hipótesis

La hipótesis principal de los investigadores es una desaparición voluntaria de los dos menores, pero la familia no está de acuerdo y explica que cuando los chicos viajaban de Madrid a Toledo acudían a un domicilio concreto para visitar a la exnovia de Fernando.



La familia pedía hace unos días ampliar la búsqueda del menor por montes, ríos, casas, pozos de la provincia de Toledo y aumentar el número de efectivos, y ha solicitado al juzgado de Toledo que lleva el caso que traslade la investigación a la Brigada Especial de Homicidios, Desaparecidos y Delitos Violentos de la Policía Nacional de Madrid.

La historia desde ayer cambia, al encontrar estos restos, la familia cree que los menores tuvieron una muerte violenta. Los padres se resisten a creer en la tesis de un accidente e insisten en que la muerte de Fernando ha sido violenta. Creen que el chico ha sido asesinado y han contratado a un detective privado para que busque a Ángel.

Los padres de Ángel, Amparo y Ángel continúan esperando la confirmación exacta de las pruebas de ADN de los restos hallados. Esta misma mañana afirmaban a medios de comunicación que a un 95% puede ser su hijo.

Más medios

Tras la noticia, tanto la Sociedad Gitana Española como la familia, según ha explicado a diferentes medios Sinaí Giménez, exigen que se “vacíe” el vertedero de Toledo con la mayor celeridad posible. Que se aumente el número de efectivos para buscar todas las partes del cuerpo descuartizado del niño Ángel, como han hecho en otras ocasiones en casos similares. La familia pide vaciar el vertedero en 24 horas o si hace falta que tengan que duplicar los efectivos, pero que sea cuanto antes porque viven momentos de incertidumbre y dolor.