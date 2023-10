Castilla-La Mancha cierra la campaña vitivinícola 2022-2023 con una facturación de 882 millones de euros, 42 más que en la anterior

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha asegurado que estas cifras refrendan la calidad de los vinos de Castilla–La Mancha, que cuentan en la actualidad con 22 figuras de calidad, nueve denominaciones de origen, doce denominaciones de Origen Protegidas de vinos de pago y la Indicación Geográfica Protegida ‘Vino de la Tierra de Castilla’.



En esta primera visita que ha realizado el consejero a la DO La Mancha, ha mostrado su apoyo a una Denominación “muy importante no solo porque produce vinos de gran calidad” sino por su relevancia económica para cuatro provincias de la región y por su extensión, ya que con más de 152.000 hectáreas es la DOP con mayor superficie de viñedo de Castilla–La Mancha.



Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 9 de octubre de 2023.– Castilla–La Mancha ha cerrado la campaña vitivinícola 2022–2023 facturando 42 millones de euros más en exportación vitivinícola tal como se ha conocido al cierre de los datos de exportaciones de vino del mes de julio, de manera que el valor total de las exportaciones asciende a 882 millones de euros.



Así lo ha avanzado hoy el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que ha añadido que las exportaciones vitivinícolas de Castilla–La Mancha “aumentaron a muy buen ritmo” en valor, tanto en el acumulado de enero a julio de este año como en la campaña. En concreto, este aumento de facturación, que asciende al cinco por ciento, se debe sobre todo a los vinos envasados.



“Este incremento es fruto del trabajo que los agricultores y las personas del mundo de la elaboración han realizado para hacer un producto estrella como son nuestros vinos”, ha dicho el consejero al respecto, y ha añadido que “estas cifras refrendan la calidad de los vinos de Castilla–La Mancha, y la Denominación de Origen La Mancha es un ejemplo de ello”.



Los vinos de la región cuentan en la actualidad con 22 figuras de calidad, nueve denominaciones de origen, doce denominaciones de Origen Protegidas de vinos de pago y la Indicación Geográfica Protegida ‘Vino de la Tierra de Castilla’. Esta cifra se incrementará cuando la Comisión Europea de luz verde a las tres nuevas figuras que están en trámite, dos nuevos pagos y la DOP ‘Campo de Calatrava’.



En cuanto a los datos de exportaciones referidos a la DO La Mancha de la última campaña, indican que exporta en torno a los 170.000 hectólitros, de los que el 43 por ciento se queda en países de la Unión Europea y el 57 por ciento va a terceros países; además, su valor, se sitúa en los 40 millones de euros.



Reunión de trabajo y apoyo a la DO La Mancha



En esta primera visita que ha realizado el consejero a la DO La Mancha ha estado acompañado por su presidente, Carlos Bonilla; la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor; la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar, y la delegada de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Amparo Bremard.



En la misma, el titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha mostrado su apoyo a una Denominación “muy importante no solo porque produce vinos de gran calidad” sino porque es la única DO que en materia económica ampara a cuatro provincias de la región, Toledo, Cuenca, Albacete y Ciudad Real. Asimismo, Martínez Lizán también ha subrayado su extensión, ya que con más de 152.000 hectáreas es la DOP con mayor superficie de viñedo de Castilla–La Mancha, y que cuenta con cerca de 240 bodegas inscritas.



El consejero ha mostrado el compromiso del Gobierno regional para seguir apoyando esta Denominación en materias como la promoción, con ayudas en la línea de Calidad Diferenciada, con la que desde 2016 ha recibido 1,9 millones de euros y la línea de promoción del vino en terceros países.



Y también en otras áreas como la incentivación de proyectos vinculados a la creación y el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales como en los que viene trabajando la DO La Mancha; una mayor defensa de las marcas de vino de la región o trabajar para aumentar la presencia de vinos de calidad de la región en la restauración de Castilla–La Mancha. Para finalizar, ha asegurado que “seguiremos trabajando en la misma línea para conseguir grandes logros en nuestra región”, siempre “escuchando vuestras inquietudes y preocupaciones”.





