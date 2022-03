El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, ha puesto en valor esta iniciativa con la que los gobiernos regional y local pretenden que nuestros alumnos y alumnas reconozcan nuestra identidad cultural y artística, a través de las artesanías que se elaboran en su entorno próximo.

José Gutiérrez, que ha recordado que en la configuración curricular del alumnado es fundamental el desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje permanente, siendo una de ellas, la competencia en “Conciencia y expresiones culturales”, ha subrayado que “desde el Ejecutivo de Emiliano García–Page creemos que la escuela debe encabezar la transmisión de un legado cultural transmitido de generación en generación como es la artesanía y no puede ser de mejor manera que de forma directa, con el contacto directo con los propios artesanos”.

El responsable provincial de Educación ha hecho hincapié en que “es fundamental acercar la artesanía a nuestros alumnos y alumnas, para no olvidar nuestra cultura y nuestras raíces, así como para ofrecerles las posibilidades que como campo de expresión ofrece y contribuir desde dentro de los centros educativos al pleno desarrollo personal, social y profesional de nuestros niños y niñas”.

Toledo, 30 de marzo de 2022.– En torno a 3.150 estudiantes de 21 centros educativos de la provincia de Toledo participarán en el proyecto “Artesanía y creatividad en las aulas”, una iniciativa del equipo de Gobierno de la Diputación Provincial de Toledo que se pone en marcha con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Ejecutivo de Emiliano García–Page y la Asociación Provincial de Artesanía y Cerámica con la que se pretende que nuestros alumnos y alumnas reconozcan nuestra identidad cultural y artística, a través de las artesanías que se elaboran en su entorno próximo mediante su participación en talleres artesanos.



Así lo han avanzado hoy el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, y el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, durante la presentación de este proyecto que se dirige a estudiantes de centros de Educación Infantil y Primaria.



Gutiérrez, que ha explicado que se han seleccionado 21 centros educativos de todas las comarcas de la provincia y tanto de localidades de más población como colegios rurales agrupados en las zonas rurales, ha explicado que en la configuración curricular del alumnado es fundamental el desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje permanente, siendo una de ellas, la competencia en “Conciencia y expresiones culturales” y para el desarrollo de la misma se requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea.



Las competencias clave no sólo se adquieren en la escuela, la sociedad también es partícipe de este desarrollo competencial de niños y niñas, por eso “queremos que estos talleres artesanos, participen en el desarrollo de estas competencias y contribuyan al desarrollo personal de los alumnos y alumnas”, ha dicho José Gutiérrez.



“Desde el Ejecutivo de Emiliano García–Page creemos que la escuela debe encabezar la transmisión de un legado cultural transmitido de generación en generación como es la artesanía y no puede ser de mejor manera que de forma directa con el contacto directo con los propios artesanos”, ha subrayado el delegado provincial.



Estos talleres permitirán al alumnado conocer la cultura artesana de su entorno más próximo; entender el uso que los productos artesanos han tenido históricamente en la vida de nuestros antepasados y reconocer el valor que estos oficios tuvieron y tienen en la economía.



Igualmente, estos talleres artesanos servirán para desarrollar la iniciativa y la imaginación de nuestros alumnos y alumnas, fomentando la creatividad y sirviendo como mecanismo para la expresión de sus sentimientos.



En este sentido, el responsable provincial de Educación ha hecho hincapié en que “es fundamental acercar la artesanía a nuestros alumnos y alumnas, para no olvidar nuestra cultura y nuestras raíces, así como para ofrecerles las posibilidades que como campo de expresión ofrece la artesanía y contribuir desde dentro de los centros educativos al pleno desarrollo personal, social y profesional de nuestros niños y niñas”.



Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial ha asegurado que este programa “es una actividad pionera” puesta en marcha por el Gobierno provincial “en apoyo al sector de la artesanía” y ha añadido que “este programa tiene la doble virtud de acercar la artesanía a los escolares para que conozcan los distintos oficios artesanos y pueda convertirse en el germen que despierte el interés de chicos y chicas por dedicarse en un futuro a la artesanía y contribuir a ese relevo generacional tan necesario para la continuidad de estos oficios”.



Álvaro Gutiérrez confirmaba que “los talleres se impartirán en este curso escolar en colegios de localidades de todas las comarcas de la provincia, como son Campillo de la Jara, Fuensalida, Escalona, Torrijos, Seseña, Illescas, Sonseca, Los Yébenes, Nambroca, Cobisa, San Pablo de los Montes, Ocaña, Madridejos, Quintanar de la Orden, El Puente del Arzobispo, Talavera de la Reina y Toledo.



Por su parte, Roberto Perea, que trasladaba la satisfacción de los artesanos y artesanas de la provincia por la puesta en marcha de esta iniciativa, destacaba que “la provincia de Toledo tiene la ventaja de que más del 50% del total de los artesanos de la comunidad autónoma están en la provincia de Toledo”.



Ha añadido que “tenemos la gran suerte de contar con oficios tan importantes como ahora son las cerámicas de Talavera de la Reina y de Puente del Arzobispo, declaradas en 2019 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco” y oficios como “las labores de Lagartera que recientemente han sido declaradas Bien de Interés Cultural”.



A los que añadía las espadas y damasquinado de Toledo, el mueble de Sonseca o el calzado de Fuensalida, por lo que, aseguraba, “ha sido muy fácil este proyecto porque en la provincia tenemos, prácticamente, de todos los oficios y, seguramente, oficios muy importantes, muy arraigados al territorio”.



Esta presentación ha contado también con la diputada de Turismo, Artesanía y Deportes, María Jesús Pérez, y de Juan Miguel Alía, Maestro artesano de El Puente del Arzobispo, con un taller en vivo y que impartirá cursos a los escolares toledanos.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.