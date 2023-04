El Teatro de Malta, referente de la dramaturgia regional, desembarca en la Feria de Artes Escénicas y Musicales con “Muchos Amigos Negros”

La directora de la compañía del Teatro de Malta, Marta Torres ha presentado esta producción, subvencionada por la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha, que se estrenará en el Auditorio municipal de Albacete a las 19:00 horas, en un ejemplo de teatro para adultos, “sólido, fácil de ver y leer e interesante de recibir por parte del espectador sobre el racismo”.



La danza en “Campo Cerrado” para disfrutar del espectáculo de la coreografía de Daniel Doña, –artista reconocido a nivel nacional–, que reflejará diferentes vanguardias que surgieron en la a posguerra española; “Ambulantes” de Z Teatro y La Escalera de Tijera; y “Las aventuras de Sam” de Miguel de Lucas, “ejemplos de la apertura de la FAEYMCLM a la calle Ancha y la Plaza del Altozano”.

Albacete, 12 de abril de 2023. La compañía del Teatro de Malta llega a la XXVII edición de la Feria de Artes Escénicas y Musicales con Castilla–La Mancha con la obra de teatro “Muchos Amigos Negros”, bajo la dirección de Marta Torres, una producción subvencionada por la Junta de Comunidades Comunidad Autónoma, y que se estrenará en el Auditorio municipal de Albacete a las 19:00 horas.



La propia directora ha explicado que es un espectáculo para adultos, que “irá muy bien en la FAEYMCLM, gracias a su carga profunda sobre el miedo al diferente y que nos hace racista aunque no lo sepamos y no lo queramos reconocer”. “Es una dramaturgia sólida, fácil de ver y leer e interesante de recibir por parte del espectador”, ha apuntado.



“Muchos Amigos Negros” surge de la alianza entre el Teatro de Malta y la compañía vasca Ados Teatroa, y forma parte de la nueva andadura de esta compañía castellano–manchega, dirigida a un público adulto, bajo la producción de Maialen Fernández y la interpretación de Ramón Ibarra, Asier Hornaza y Asier Sota.



Esta obra de teatro cuenta la historia de una persona extranjera que entra en un bar y remueve involuntariamente los secretos que escondían sus dos anfitriones. Al final de la noche, la versión que contarán a la policía es un clásico: el migrante no tenía papeles, entró avasallando, les atacó, quería robarles. Ellos sólo querían hacerle un favor, porque un favor se le hace a cualquiera.



Así se ha explicado hoy en la comparecencia para informar de la programación de hoy en la FAEYMCLM, que ha contado con la presencia de su director, Antonio Campos; las distribuidoras del espectáculo de danza “Campo Cerrado”, María Ángeles Marchirant y Laura Marín; y el programador de la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de CLM (ARTEC), Tomás Gabriel Muñoz.



Campo Cerrado, otro ejemplo de danza en la FAEYMCLM



Por su parte, la distribuidora de “Campo Cerrado”, Laura Marín ha animado a la ciudadanía a estar hoy en la Plaza del Altozano, a las 13:30 horas, y disfrutar del espectáculo de la coreografía de Daniel Doña, artista reconocido a nivel nacional, en torno a las diferentes vanguardias que surgieron en la a posguerra española y sobre los conceptos de “identidad y diversidad” y enfrentamiento entre arte y poder.



Este nuevo espectáculo en la calle contará en el reparto con Miranda Alfonso, Cristian Marti?n y el propio Daniel Don?a, para dibujar y reflejar términos como “resistencia, resiliencia y exilio”.



FAEYMCLM y la horizontalidad entre profesionales



Además, las distribuidoras, María Ángeles Marchirant y Laura Marín han reclamado que las distribuidoras sean parte de un proceso creativo, valorando el aumento de la presencia de mujeres dentro de la figura profesional de la distribución. “Queremos una horizontalidad entre los profesionales dentro del ecosistema cultural”, han aseverado.



Por su parte, el programador de la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de CLM (ARTEC), Tomás Gabriel Muñoz, ha animado a los distribuidores, programadores y gestores a acudir a citas tan importantes como la FAEYMCLM, y ha instado a que haya más presupuesto para aumentar la programación cultural y especialmente de artes escénicas en entidades locales y ayuntamientos.



En cualquier caso, tanto distribuidoras como programadores han puesto de ejemplo para estos profesionales la FAEYMCLM.



Resto de la programación en el FAEYMCLM



La jornada de hoy del FAEYMCLM ha comenzado hoy con “A barca do inferno” a las 10:00 horas en el Auditorio municipal, gracias a la participación de la compañía gallega “Nauta” del Centro Dramático de Galicia, y que ahonda en el cambio climático y el estado de los mares y océanos. A la 11:00 horas estuvieron “Ambulantes” en la Calle Ancha de Z Teatro y La Escalera de Tijera, y a las 12:00 “Oliva” de Pepa Pedroche en el Teatro Circo, sobre la figura de la filósofa manchega del siglo de Oro, Oliva Sabuco.



Por la tarde completan la jornada, “You Say Tomato” bajo la dirección de Joan Maria Segura Bernardas, en el Teatro de la Paz a las 16:30 horas, “Las aventuras de Sam” a las 18:30 horas de Miguel de Lucas, también en la Plaza del Altozano y se cerrará la jornada con “Muchos amigos negros”.







