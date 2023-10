Siguen subiendo los precios en Castilla-La Mancha. El IPC aumenta en un 0,3% en el mes de septiembre

Los precios de los alimentos siguen subiendo en CLM. El índice de Precios de Consumo ha aumentado en un 0.3% en septiembre respecto al mes anterior. Pero si nos fijamos en el mismo mes de septiembre del año pasado, la subida de los precios alcanza el 3,5%. Hemos salido a la calle y los ciudadanos no puden mas: "no llevo nada y me he gastado en dos cosas 17 euros, yo tengo 62 años y si lo pasas a pesetas estamos hablando de más de 3.000 pts. La fruta ha subido una barbaridad y los huevos también".

La cesta de la compra sigue subiendo, pero lo sueldos son los mismos "los ingresos siguen siendo los mismos, es imposible ahorrar".

Otro ciudadano nos compara lo que se gastaba en la compra semanal hace un año y medio "me gastaba unos 150 euros, pero ahora me gasto más de 230 euros y el problema es que no suben los sueldos".

Por provincias, la más inflaccionista ha sido Albacete con un repunte interanual del IPC del 4,2%, seguida de Guadalajara con un 3,6% .

Con estos precios la venta de carne y pescado se ha desplomado, pero hay algunos que han sabido aprovechar las redes sociales para ir más allá de los clientes del barrio, es el caso de Manuel Huete, el pescadero más famoso de la provincia de Ciudad Real. Tiene su negocio en Argamasilla de Calatrava, y a través de las redes ofrece consejos sobre cómo limpiar el pescado o cómo hacer una merluza.









Tiene ya más de 23.000 seguidores en Facebook y 18.500 en Tick Tock.