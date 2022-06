Residentes de Enfermería de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete crean un recurso didáctico sobre la enuresis

Mediante un video se explica de manera clara y sencilla las pautas de inicio para el tratamiento de esta disfunción en la emisión de la orina en niños a partir de cinco años.

Albacete, 1 de junio de 2022.– Residentes de Enfermería de Salud Mental de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, dependiente del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha, han creado un recurso didáctico sobre la enuresis accesible a pacientes, familiares y profesionales sanitarios. Especialmente útil para los servicios de Salud Mental, Atención Primaria y Pediatría.



Se trata de un video divulgativo, que está disponible en la web del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, en el que se explica, de manera sencilla y clara, las pautas para iniciar el tratamiento esta disfunción en la emisión de orina, después de la edad en la que el niño debería haber adquirido la continencia urinaria y no existen indicios de una patología orgánica identificable que lo provoca. Se calcula que en España, el 10,6 por ciento de los niños a partir de cinco años padecen la enuresis.



Las autoras de este nuevo material didáctico son las residentes de Enfermería de segundo año, Cristina Guillén Fernández y Soraya Gregorio Correoso y han contado con la colaboración de las enfermeras de Salud Mental Infanto Juvenil, Aurora Carranza y Margarita López.



“La idea surgió como respuesta a la necesidad de actualizar el video que se usaba hasta el momento, realizado en 1986, poco inclusivo, y que incorporaba pautas que ya no se utilizan en el tratamiento y además era de gran duración”, explican las residentes de Enfermería.



Ahora han creado un nuevo audiovisual compuesto por más de 30 ilustraciones, diseñadas por ellas mismas, con un locución dirigida al niño y donde se ofrecen los pasos a seguir una vez se identifica esta problemática.



Para que se diagnostique como enuresis debe cumplir los criterios diagnóstico del manual dsm–v. Así, la emisión repetida de orina en la cama o en la ropa, ya sea de manera involuntaria o voluntaria por parte del niño, debe darse con una frecuencia del al menos dos veces por semana durante un mínimo de tres meses consecutivos o por la presencia de malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, académico u otras áreas importantes del funcionamiento. El comportamiento no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o afección médica.





Como explican Guillén y Gregorio, la aparición de la enuresis puede deberse “a motivos fisiológicos como los retrasos madurativos, la elevada hiperactividad del detrusor, disfunción vesical o el sueño extremadamente profundo; también por razones psicológicas como acontecimientos vitales o trastornos emocionales; y en algunos casos, por causas genéticas”.



Una vez diagnosticada la enuresis, las enfermeras especialistas de la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil de la GAI de Albacete realizan una primera entrevista donde, tras la valoración clínica, se genera un espacio terapéutico de confianza, colaboración y motivación. La idea es ir fomentando nuevos hábitos miccionales, en el consumo de los líquidos o ejercicios como el entrenamiento en cama seca o la retención urinaria.



En la consulta se propone un programa de tratamiento que siempre debe ser agradable para el niño. Entre otras medidas, se aconseja a los padres que eviten cualquier comentario sobre el problema o comparación con los hermanos, así como evitar ponerles pañales, enseñarles a que los propios niños deben colaborar en llevar la ropa manchada a la lavadora o mostrarles la importancia de no beber muchos líquidos durante la cena.



Por su parte, los niños aprenden desde el primer contacto con los profesionales sanitarios que lo que les ocurre no es único y les pasa a otros, que deben realizar unos ejercicios y que como ocurre en el video, todos son capaces de superar la enuresis.





