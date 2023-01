La región dirigirá los focos hacia su potencial como referente en el turismo de interior en FITUR con la campaña ‘Castilla-La Mancha de cine’

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha avanzado la campaña de promoción turística que la región presentará en FITUR la próxima semana y que ya tiene su primera imagen con ‘Tere y Luisa, el viaje más esperado de la temporada’, que tendrá su réplica con cinco ‘claims’ personalizados para cada una de las provincias con una temática muy cinematográfica.



Patricia Franco ha destacado que Castilla–La Mancha contará con su propio escenario de cine en un estand de más de 1.500 metros cuadrados con cinco salas de cine y su propio paseo de las estrellas, un espacio que apostará por la sostenibilidad midiendo la huella de carbono para una posterior plantación de árboles en los parques naturales de la Comunidad Autónoma.

Alcaraz (Albacete), 9 de enero de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha va a dirigir los focos del turismo nacional e internacional hacia el potencial de la región como destino de interior en la próxima edición de FITUR, que se celebra la próxima semana en Madrid, con la campaña ‘Castilla–La Mancha de cine’ y un marcado protagonismo del mundo audiovisual en la apuesta regional. Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en Alcaraz, donde ha presentado la participación castellanomanchega en FITUR 2023 y la primera imagen de una campaña con referencias muy cinematográficas bajo el lema de ‘Tere y Luisa, el viaje más esperado de la temporada’.





Esa es la primera de las referencias de una campaña que tendrá sus propios ‘claims’ para las cinco provincias, y que en todas ellas la referencia al cine protagoniza la promoción. En Albacete, el lema es ‘Albacete, que no es poco’, una referencia muy clara a la película que sigue poniendo en el mapa a la provincia y sus entornos; en la provincia de Ciudad Real, con el fondo del Parque Nacional de Cabañeros, el lema elegido es ‘Memorias de Ciudad Real’; en Cuenca, con el MUPA como uno de sus referentes, es ‘Jurassic Cuenca’; en Guadalajara, con la Toscana como referente, será ‘Bajo el cielo de Guadalajara’; y en Toledo, con su enorme potencial patrimonial, ‘Vacaciones en Toledo’.





“Esta nueva campaña hace referencia a todos nuestros recursos turísticos naturales, patrimoniales, culturales y gastronómicos de una forma muy visual, en línea con las campañas que estamos desarrollando y que tan buenos resultados están deparando en la región”, ha dicho la consejera, que ha destacado que en FITUR, con el cine como hilo argumental, “vamos a contar con un estand de más de 1.500 metros cuadrados que va a suponer nuestro particular Broadway, con un paseo de las estrellas donde vamos a realzar la labor de 35 personas del mundo del turismo, que trabajan día a día por consolidar a nuestra región en lo más alto”.





El estand contará también con cinco pequeñas salas de cine con butacas propias y sillas de director para proyectar imágenes promocionales de cada una de las provincias, en un espacio con los colores negro y rojo como predominantes donde habrá también una gran pantalla trasera y una pantalla táctil para mejorar la experiencia del visitante.





“Además, habrá un coche descapotable en el que recorrer de manera virtual nuestra región, como ‘Tere y Luisa’ en la campaña; y una avioneta para hacer lo propio a vista de pájaro”, ha avanzado Patricia Franco, que ha revelado también alusiones cinematográficas en espacios dedicados a figuras referenciales como las Rutas del Vino, con la película ‘Entre copas’, y espacios dedicados a las ciudades y espacios Patrimonio de la Humanidad, a la cerámica de Talavera y Puente, a las tamboradas de la provincia de Albacete y al paisaje dulce y salado de Atienza y Sigüenza, como parte del apoyo del Gobierno regional a su candidatura ante la UNESCO.





“Como todos los años, ponemos nuestro espacio a disposición del sector privado y contaremos con una gran zona de negocios donde se puedan llevar a cabo reuniones de carácter profesional”, ha explicado la consejera, que ha recordado que el año pasado “más de 10.000 personas visitaron nuestro estand y se celebraron en él, y a través de ‘Fitur Live Connect’, más de 500 reuniones profesionales de negocio”. Además, la titular de Economía también ha confirmado la presencia de Castilla–La Mancha en ‘Fitur Screen’ y ‘Fitur LGTB’, los espacios temáticos de la Feria Internacional de Turismo de Madrid.





En ese hilo conductor del cine tendrá una fuerte presencia la actividad de la Castilla–La Mancha Film Commission, “que nos ha posicionado como un importante destino de cine para acoger producciones audiovisuales” y cuya labor ha supuesto que, desde el Gobierno regional, “se haya prestado asistencia directa a 160 rodajes en la región, tramitando más de 1.200 permisos y habiendo configurado un catálogo profesional que componen más de 1.000 localizaciones, y una Red de Municipios de Cine que sigue creciendo y que cuenta ya con 360 localidades adheridas”, ha señalado Patricia Franco.





La consejera ha remarcado también los 7,3 millones de euros que se van a invertir en la provincia de Albacete a través de los Planes de Sostenibilidad Turística de municipios, como Almansa y Elche de la Sierra, y el de la Sierra del Segura, “que nos van a permitir seguir consolidando nuestros recursos turísticos”.





FITUR comenzará el día 18 de enero con el día dedicado a la provincia de Toledo y continuará hasta el día 22 de enero con un día dedicado a cada provincia en el siguiente orden: Ciudad Real, el día 19; Guadalajara, el día 20; Cuenca, el día 21; y la provincia de Albacete, el día 22. Además, Patricia Franco ha subrayado el compromiso con la sostenibilidad de esta edición de FITUR, en general, y de Castilla–La Mancha en particular, “para lo que vamos a medir la huella de carbono en nuestro estand y realizaremos a lo largo del año plantaciones en nuestros entornos naturales para compensar su impacto”.





Un gran año en materia turística con más de cinco millones de pernoctaciones





Durante la presentación de FITUR, la consejera ha valorado los resultados turísticos de la región en este año, “donde hemos superado hasta el mes de noviembre los cinco millones de pernoctaciones regladas en la región, una cifra histórica que no hace que nos conformemos, sino que queramos seguir superando los registros turísticos en la región”.





Patricia Franco ha señalado que la región está en disposición de cerrar su mejor año en materia turística de la historia, destacando “que el grado de recuperación de la actividad turística es del 103 por ciento con respecto a antes de la crisis sanitaria, siendo Castilla–La Mancha la segunda Comunidad Autónoma del país con mejor comportamiento, y la primera entre los destinos de interior”. Asimismo, ha citado de manera particular los datos del mes de noviembre, con un crecimiento el entorno del 20 por ciento en viajeros y pernoctaciones en turismo rural en la región en un contexto de retroceso en el ámbito nacional.





Durante la presentación, la consejera, que también ha inaugurado el nuevo Centro de Interpretación del Patrimonio Histórico de Alcaraz, ha estado acompañada por la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana Isabel Fernández; el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz; el delegado provincial de Economía en Albacete, Nicolás Merino; el gerente de ETURIA, Fernando Honrado; el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; el alcalde de Alcaraz, Pedro Jesús Valero; y por el presidente de la Federación de Asociaciones de Hostelería y Turismo de la región, José Crespo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando