¿Quién está pagando las consecuencias de las protestas de los agricultores castellanomanchegos?

Los agricultores y ganaderos de Castilla La Mancha siguen protestando y encaran ya este tercer día de protestas. Siguen haciéndolo durante esta mañana con sus tractores y a pie de carretera. Hay carreteras castellanomanchegos que continuan afectadas por estas movilizaciones en este jueves 8 de febrero.

De estas movilizaciones también nace la otra cara de la moneda, la gente afectada que intenta pasar por esas vías. Muchos por trabajo, otros por tener que ir a estudiar o quizás, por una cita médica. Para lograr mayor repercusión, se intenta cortar el tráfico y hacerse oír, aunque esto afecte a terceros. La gran mayoría son transportistas que con sus camiones quedan horas y horas parados en la carretera.

Ciudad real

Las empresas de transportes y transportistas apoyan, en su mayoría, todas las reivindicaciones de los agricultores de nuestro país. COPE Castilla La Mancha ha hablado con Carlos Marín, presidente de los empresarios de Ciudad Real y asegura que "los agricultores vienen denunciando lo mismo que nosotros hace muchísimo tiempo: suben las cotizaciones, aumentan los requisitos administrativos por el tema de la Agenda 2030, suben los combustibles, suben los costes, te fríen a impuestos, entran mercancías de fuera de España, pues al final la gente se harta".

Las movilizaciones están afectando a los transportistas, nos comentaba Carlos Marín que "alguna de las empresas tienen miedo porque les han tirado la mercancía española en Francia, han estado perdiendo dinero y ahora vienen aquí y los vuelven a parar otra vez. La situación para muchos es muy preocupante. Las empresas de transporte están perdiendo dinero".

Los transportistas siguen negociando la necesidad para que se restauren otra vez los 20 céntimos, "porque necesitamos que se controle la competencia desleal, porque necesitamos que se controlen muchísimas cosas en la carretera. Pero de verdad, el trabajo diario que se hace por parte de las asociaciones, un trabajo callado, que no se cobra un duro, que estamos trabajando por nuestros asociados, que se valore también, que se valore sobre todo cuando llegan estos momentos", añadía Marín.

Toledo

Otra de las provincias afectadas en la región ha sido Toledo. Los cortes de tráfico han afectado mucho a los transportistas, desde la Asociación Provincial de Transportistas Toledanos de Mercancías por Carretera nos aseguran que "está habiendo complicaciones en el transporte y retrasos que son muy importantes, que luego las plataformas de descarga también nos ponen muchas pegas". Víctor López es el presidente de esta asociación y asegura que "respetan todo tipo de movilizaciones" pero lo que no entienden es "la actitud que están teniendo".





Gonzalo Canales, de la empresa Transportes Mercavía Retamar, también de Toledo, nos comentaba que "ayer fue uno de los días que más nos afectó. Ese colapso provocó que mercancía no pudiera llegar a su destino ni en tiempo ni en hora, incluso llegando a tener los camioneros que hacer su descanso de nueve horas para poder continuar porque ya se quedaban sin disponibilidad. Tiene consecuencias, incluso pérdidas de algún viaje, ya que el camión tiene que salir al día siguiente y por esa demora, no ha podido conectar y no ha podido volver a salir".