El presupuesto de Castilla-La Mancha para el área de Fomento crece en un 45 por ciento para el año 2023, hasta llegar a los 436 millones

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado que “el presupuesto destinado al área de Fomento por el presidente García–Page duplica el presupuesto que dejó el Gobierno del Partido Popular, pasando de un presupuesto de 211 millones en 2015 a 436 millones en el año 2023”. Ha añadido que esto supone “mayor certidumbre que se basa en unos presupuestos reales, que se ejecutan, y que además están siendo pioneros a la hora de poner en marcha los fondos europeos que están llegando a la región, como es en el caso de Vivienda y Transportes.



Hernando ha remarcado que “en materia de vivienda hablamos de cifras récord, pues el presupuesto destinado a estas políticas va a aumentar en más de 109 millones de euros, un 128 por ciento más que en el año 2022”, lo que supone crecer cinco veces más que en la legislatura del PP y ha avanzado que “a lo largo de 2023 vamos a desarrollar una docena de convocatorias que ya hemos lanzado en este año”. De hecho, ha asegurado, “estamos ya valorando ayudas para más de 8.200 viviendas en toda Castilla–La Mancha”.



Toledo, 17 de noviembre de 2022.– El presupuesto que el Gobierno de Castilla–La Mancha va a dedicar a la Consejería de Fomento crece en un 45 por ciento, hasta llegar a los 436 millones, para el año 2023. Así lo ha avanzado hoy el responsable del ramo, Nacho Hernando, en su comparecencia en las Cortes regionales para dar cuenta del presupuesto de su área para 2023.



Al respecto, Hernando ha asegurado que “supone mayor certidumbre basada en unos presupuestos reales, que se ejecutan y que además están siendo pioneros a la hora de poner en marcha los fondos europeos que nos están llegando y que nos va a permitir, como es en el caso de Vivienda y de Transporte, el ser un ejemplo en el conjunto de España a la hora de, con ideas propias y con voz autorizada, influir en cuáles son las reglas del juego en Madrid, el que estos fondos sirvan para el conjunto de la región”.



En este sentido, Hernando ha hecho hincapié en que “la Consejería de Fomento crece un 45 por ciento respecto al 2022 y en gasto de capital, la parte más inversora, el presupuesto se incrementa un 84 por ciento”. En este sentido, ha remarcado que “el presupuesto destinado al área de Fomento por el presidente García–Page duplica el presupuesto que dejó el Gobierno del Partido Popular, pasando de un presupuesto de 211 millones en 2015 a 436 millones en el año 2023”.



Vivienda: Castilla–La Mancha, referencia en Fondos ‘Next Generation’



Asimismo, el responsable de Fomento ha explicado que “en materia de vivienda hablamos verdaderamente de cifras históricas, de cifras récord, pues el presupuesto destinado a estas políticas va a aumentar en más de 109 millones de euros, un 128 por ciento más que en el año 2022”.



En este sentido, ha explicado que el año que viene se van a destinar “194,9 millones de euros para las políticas de vivienda, es decir, cinco veces más que lo que destinaba el Partido Popular en su último año de legislatura”. Y a lo largo de 2023, ha avanzado, que “vamos a desarrollar una docena de convocatorias que ya hemos lanzado en este año y de hecho estamos ya valorando ayudas para más de 8.200 viviendas en toda Castilla–La Mancha”.



Las carreteras, vías para abordar el reto demográfico



Con respecto al área de Carreteras, Hernando ha asegurado que se mantiene un presupuesto cercano a los 100 millones de euros. “El Partido Popular pintaba siempre mucho dinero, pero no lo ejecutaban, el año que más paro hubo en la región solo ejecutaron un 48 por ciento del presupuesto y dejaban deudas”, ha dicho.



Así, ha avanzado obras que se van a realizar en 2023 como las actuaciones, en la provincia de Albacete, en la carretera entre Nerpio y el límite de Murcia por valor de 5,9 millones de euros y en la CM–3262 entre Cancarix y Agramón por valor de 1,7 millones de euros. Por su parte, en la provincia de Ciudad Real se van a acometer obras en la CM–4106 entre Anchuras y el límite de Badajoz con una inversión de 3,5 millones de euros y la CM–3167 en el acceso a Herencia por valor de 1,1 millones de euros.



En la provincia de Cuenca, tal y como ha informado Hernando, se actuará en la CM–3101 entre Hontanaya y Osa de la Vega, con obras que tendrán una inversión de 3,1 millones de euros; en la CM–3009 entre Saelices y Almonacid por valor de 1,9 millones de euros; y, además, se acometerán las obras de una glorieta de la CM–2202 en Motilla del Palancar con una inversión de 370.000 euros; una intersección en la CM–3112 con la N–310 en San Clemente con una inversión total de 414.000 euros y una glorieta en CM–310 en Saelices con una inversión total de 243.000 euros. Asimismo, en Guadalajara se actuará en la CM–1053 en La Toba, con una inversión total de tres millones de euros; se destinarán 900.000 euros para la rehabilitación del firme de la Ronda Norte de Guadalajara; y se destinarán 600.000 euros en la CM–200 entre Almonacid de Zorita y Albalate de Zorita, en un tramo total de tres kilómetros.



Por lo que respecta a la provincia de Toledo, se acondicionará el tramo entre la CM–4167 y la N–401 a su paso por Urda; se destinarán 1,5 millones de euros entre Méntrida y el límite con Madrid; y 1,6 millones de euros en la CM–4100 entre Oropesa y El Puente del Arzobispo. Asimismo, se licitarán las obras de la Travesía de la CM–4009 en La Puebla de Montalbán, que tendrá una inversión total de un millón de euros; se firmarán los contratos para la construcción de tres glorietas en Pulgar, Madridejos y Carranque, con una inversión total de 800.000 euros, y se licitará el primer tramo de la variante de Fuensalida, con una inversión de 2,26 millones de euros en una infraestructura que va a suponer una inversión total de diez millones de euros.



Ayudas, servicios y nuevas infraestructuras en el área de Transportes



En materia de Transportes, Nacho Hernando ha avanzado que se destina “un 44 por ciento más de presupuesto, aumentando en 21,5 millones de euros el presupuesto de 2022. En 2023, destinaremos más de 70 millones de euros a este apartado, es decir, casi siete veces más que el Partido Popular”.



En este sentido, ha hecho referencia a las ayudas para la transformación de flotas “donde ya hemos destinado seis millones de euros y, además, hemos solicitado una ampliación del crédito por valor de 15 millones de euros al Ministerio”; Asimismo, ha asegurado que “destinaremos 4,75 millones a ayudas a la digitalización de empresas del transporte y aumentaremos en seis millones de euros destinados al mantenimiento y mejora de los servicios de transporte regular”.



En relación a los servicios, Hernando ha avanzado que “pondremos en marcha del Transporte Sensible a la Demanda en el Campo de Montiel por valor de 663.000 euros y presentaremos los nuevos proyectos pilotos de transporte sensible a la demanda de Sierra Norte, Molina de Aragón y La Jara”. Asimismo, “presentaremos los nuevos servicios ASTRA en la ciudad de Albacete; y pondremos en marcha cuatro nuevos ASTRA en Pioz–El Pozo–Chiloeches, Ajofrín–Sonseca–Burguillos, Cazalegas y Mejorada–Segurilla”.



En lo que respeta a Infraestructuras, el consejero de Fomento ha explicado que “en el primer trimestre del año presentaremos las obras de los remontes mecánicos en la ciudad de Cuenca; sacaremos a licitación la Pasarela entre Ciudad Real y Miguelturra con una inversión de seis millones de euros; tendremos una nueva estación de autobuses tanto en Tomelloso como en Manzanares; presentaremos el nuevo proyecto de la Estación de Autobuses de Guadalajara; y construiremos una vía ciclista entre Puertollano y Argamasilla de Calatrava”.



Crecimiento en Castilla–La Mancha en materia de Urbanismo



En cuanto al área de Urbanismo, Hernando ha remarcado que “destinamos un 43 por ciento más de presupuesto, aumentando en seis millones el presupuesto de 2022 y en 2023, destinaremos más de 20 millones de euros, es decir casi tres veces más que el Partido Popular”.



En este sentido, ha indicado que “seguiremos ejecutando las obras de rehabilitación del Paseo del Bosque de Puertollano al que destinaremos 1,4 millones de euros que se suman a los casi 2,8 euros que hemos destinado en el 2022; concluiremos todas las infraestructuras del PSI de ‘El Terminillo’ en el que invertiremos 3,5 millones de euros para la construcción de accesos peatonales y rodados y 1,6 que irán destinados a realizar las obras de urbanización restantes”. Por último, ha indicado que en Talavera de la Reina se destinarán “1,4 millones de euros para llevar a cabo la expropiación de los terrenos y el inicio de las obras de urbanización del Plan de Singular Interés que persigue crear un área de suelo industrial que consoliden e impulsen el crecimiento de la Ciudad de la Cerámica”.









