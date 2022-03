El presidente regional reivindica “la necesidad de que exista conciencia” como eje de “una democracia vertebrada y organizada”

Emiliano García–Page ha remarcado que “por las ideas no se puede matar, pero por tus ideas puedes dejarte la vida, puedes morir”, al tiempo que ha valorado la labor de Open Arms. “Cada persona que habéis rescatado es un servicio que nos hacéis a nosotros, a los que no estamos allí”, ha agradecido.



“Lo que se echa de menos es a la gente que está para tomar las decisiones difíciles y para aguantar el tipo”, ha señalado García–Page, quien ha resaltado la necesidad de que, en España, “volviera a estar bien visto ponerse de acuerdo”.

Toledo, 30 de marzo de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha reivindicado, esta tarde en Toledo, “la necesidad de que exista conciencia” como eje de “una democracia vertebrada y organizada”. Al respecto, el presidente autonómico ha advertido que “todo lo que no sea eso es un campo abonado para que pueda cundir el populismo, la demagogia, la mentira, el populismo, y la irrealidad”.



El presidente García–Page ha realizado estas declaraciones durante la entrega del Premio ?Abogados de Atocha?, que promueve Comisiones Obreras Castilla–La Mancha (CCOO–CLM) y que ha recaído en la organización humanitaria Open Arms, dedicada al rescate y protección de las personas abandonadas en aguas internacionales. “Cada persona que habéis rescatado es un servicio que nos hacéis a nosotros, a los que no estamos allí”, ha agradecido “de todo corazón” al fundador de Open Arms, Óscar Camps.



En el Teatro de Rojas, el presidente castellanomanchego ha valorado la labor de Open Arms y ha reiterado la importancia de “conducirse con ideas”, al tiempo que ha señalado que, “si son universales, lo son porque las podemos compartir todos, por eso son Derechos Humanos”. Al respecto, García–Page ha concluido “que por las ideas no se puede matar, pero por tus ideas puedes dejarte la vida, puedes morir”.



En este marco, Emiliano García–Page ha subrayado que “se necesitan organizaciones fuertes” y ha lamentado que, en la actualidad, “una de las cosas que están en cuestión y en crisis es el hecho organizativo” porque “no está de moda estar en las organizaciones”, ha proseguido. En este sentido, ha considerado “indispensable” que haya “organizaciones que canalizan la conciencia organizada”.



Asimismo, el jefe del Ejecutivo autonómico, acompañado por varios miembros de su Gobierno, ha elogiado la voluntad para llegar a acuerdos por parte del sindicato Comisiones Obreras, cuyo secretario general, Unai Sordo; y su responsable a nivel regional, Paco de la Rosa, le han precedido en el uso de la palabra.



