El presidente regional incide en considerar el transporte como “un derecho” que garantiza la igualdad de los españoles “vivan donde vivan”

El presidente castellanomanchego ha insistido en la conveniencia de extender el modelo de Transporte Sensible a la Demanda (TSD) a otras comarcas despobladas de la región porque “los derechos no se miden en rentabilidad”, ha razonado.



Asimismo, ha anunciado el inicio de conversaciones para la construcción de un nuevo centro de salud en Villanueva de los Infantes y ha comprometido la rehabilitación de la travesía de Carrizosa para este mismo año, ambos proyectos en la provincia de Ciudad Real.

Carrizosa (Ciudad Real), 17 de febrero de 2023.– “Los derechos que establece la Constitución Española lo son para todas las personas, vivan donde vivan”, ha sostenido el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, esta tarde en Carrizosa (Ciudad Real), donde ha presentado el modelo de Transporte Sensible a la Demanda del Campo de Montiel, que entrará en funcionamiento este mismo lunes y que permitirá garantizar el acceso por carretera a los servicios públicos a una población de más de 18.000 habitantes.



“En el momento en que llegamos a la conclusión de que el derecho más importante que es el de la salud, o la educación o la prestación social, es un derecho condicionado a que haya o no transporte, en ese momento empezamos a plantearnos el transporte como un derecho y un servicio público en condiciones”, ha razonado Emiliano García–Page.



En su intervención, junto al consejero de Fomento, Nacho Hernando, el presidente regional ha resaltado que “estamos planteando aquí algo muy especial”, en alusión a este modelo de movilidad “puerta a puerta” que, “si sale bien, vamos a poder trasladar a otras zonas de la región donde nos interesa, no ya garantizar que la gente pueda ir donde quiera, sino garantizar que la gente pueda ir a donde debe ir”, ha incidido.



Por ello, García–Page ha puesto de relieve que “esta región puede dar un ejemplo a toda España”, al tiempo que ha reclamado “una financiación justa, para poder decir que la Sanidad es igual para todos”, ha concluido. “Los derechos no se miden en rentabilidad”, ha rematado.



“Van a tener en el Campo de Montiel un servicio de transporte muy por encima del servicio de transporte habitual de pasajeros en España”, ha garantizado García–Page durante la presentación del modelo a la que han asistido también los alcaldes y alcaldesas de los municipios beneficiados por esta medida pionera que el Gobierno autonómico ha puesto en marcha ya en la Serranía Conquense.



Nuevos proyectos en el Campo de Montiel



“Todo el mundo entiende que es imposible tener un centro de salud en todos los sitios”, ha señalado García–Page, quien ha avanzado, en todo caso, el inicio de conversaciones para “poder hacer uno nuevo” en Villanueva de los Infantes, también en la provincia de Ciudad Real.



De igual modo, en Carrizosa, y junto a la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo; y el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero; el presidente regional ha comprometido la rehabilitación de la travesía CM–3129, una actuación que se ejecutará “este mismo año”, ha avanzado.





