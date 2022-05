El presidente García-Page sostiene que Castilla-La Mancha “conseguirá el mejor dato de la PAC del conjunto de España”

“Mientras la caza, la seguridad alimentaria y la regulación del sector animal y ganadero dependa de esta región, no vamos a tener ningún complejo”, ha garantizado el jefe del Ejecutivo regional.

La Solana (Ciudad Real), 4 de mayo de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha dicho esta tarde, en La Solana (Ciudad Real), que Castilla–La Mancha va a conseguir “el mejor dato de la PAC del conjunto de España”. El jefe del Ejecutivo regional hacía estas declaraciones en el marco de la entrega de los Premios Gran Selección ‘Campo y Alma’, que ha acogido el teatro solanero ‘Tomás Barrera’ y en el que se han repartido 23 premios a los productos agroalimentarios de excelencia de la región.



En este contexto, junto al consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, y al alcalde solanero, Eulalio Díaz–Cano, entre otras autoridades, el jefe del Ejecutivo regional ha asegurado que “mientras la caza, la seguridad alimentaria y la regulación del sector animal, y ganadero, dependan de la región, no vamos a tener ningún complejo”. Asimismo, ha reconocido que el sector agroalimentario de la región es el que mejor distribuye el esfuerzo y el éxito “porque tiene claro que lo que sujeta a la planta es la raíz”.



Emiliano García–Page ha tenido palabras de reconocimiento para los premiados y premiadas, y para todos aquellos que trabajan en el sector agroalimentario de esta región, que lo hacen “a las duras y a las maduras” y cuyo esfuerzo ya supone el 18 por ciento del Producto Interior Bruto de Castilla–La Mancha.



El presidente regional ha recordado que estos galardones, que ahora celebran su XXXIII edición, son los más veteranos de la Comunidad Autónoma. No en vano ha reconocido que una de las primeras batallas que emprendió hace 40 años el Ejecutivo regional fue la obtención de la Denominación de Origen para el Queso Manchego. Un producto, el queso manchego, que junto al vino tienen un mercado estable y afianzado fuera de las fronteras del país, según ha argumentado el propio García–Page.



El jefe del Ejecutivo regional ha aprovechado la ocasión para recordar que el Consejo del Agua aprobó ayer el borrador del Plan Hidrológico del Tajo, por lo que “estamos de enhorabuena” ha apuntado, al tiempo que ha asegurado que “hemos conseguido una parte de lo demandado y con ello contamos con la más importante materia prima”.



El presidente también ha destacado los favorables datos del paro relativos al mes de abril, que se han conocido hoy, a la vez que ha reconocido que “hacer las cosas a la manchega está cada vez más premiado y eso no depende del Gobierno, sino de todos ustedes”, ha concluido.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.