Paco Núñez viaja a Bruselas para defender a los agricultores y ganaderos de Castilla La Mancha

En mitad de la campaña de elecciones gallegas que se van a celebrar este próximo domingo, en Castilla La Mancha han saltado chispas en las redes sociales con esas supuestas conversaciones de Alberto Núñez Feijóo con periodistas, en las que reconoció que tras las elecciones del 23J, estudió la amnistía de Junts para investirle presidente, aunque dice que lo rechazó en 24 horas.

Tras conocer esto, las redes sociales hacían su trabajo y en cuestión de momentos, este tema estaba en el fuego. Hoy, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha estado en los micrófonos de COPE Castilla La Mancha para hablar de ello. Núñez comentaba que "hay una campaña orquestada por parte del Partido Socialista para tratar de influir en las elecciones gallegas que se celebran el próximo domingo, además en una semana complicada para el PSOE con las movilizaciones del campo, lo que sucedió en Barbate..., El PSOE decidió este fin de semana, generar una falsa idea de algo que no había sucedido. Me sorprendió sinceramente. que ayer, Emiliano García Page entrase directamente".

"Yo le pido a Emiliano García Page que no mienta, que lo que tendría que hacer Page es, dar órdenes a sus diputados nacionales, para que cuando la amnistía vuelva de nuevo al Congreso y al Senado, voten que no. Porque si Page quisiera, tiene votos suficientes para parar la Ley de amnistía".

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha querido reafirmar que "el Partido Popular y el presidente Alberto Núñez Feijóo jamás han barajado; ni a amnistiar a los políticos catalanes que trataron de dar un golpe de Estado contra nuestro país, ni de indultar a Puigdemont. Jamás. Y por lo tanto, yo creo que hay que dejar las cosas meridianamente claras".

Mañana a Bruselas

Hace una semana anunciaba el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez en sus redes sociales, que se iba a reunir con el Comisario Europeo de Agricultura para reivindicar los cambios que necesita el campo de Castilla-La Mancha para ser rentable. Ya hay fecha para esa reunión.

Núñez, "mañana viajamos a Bruselas. Lo voy a hacer acompañado de la Presidenta de la Diputación de Toledo y del Presidente de la Diputación de Ciudad Real. Junto con Conchi y con Miguel Ángel, y además con mi equipo de agricultura, mantendremos dos reuniones muy importantes y algunas más que se desarrollarán durante el día en Europa, pero dos muy importantes y me lo permite destacar. La primera con el Director General de Agricultura de la Unión Europea, que sin lugar a dudas es, desde el punto de vista de la ejecución de las políticas europeas en materia de agricultura, quien dirige esta área en la Unión y una reunión también con el Presidente de la Comisión de Agricultura en el Parlamento Europeo, que es el lugar donde se sustancian, se debaten y finalmente se aprueban las decisiones que afectan a agricultores y ganaderos. De toda España, de toda Europa y, por supuesto, de Castilla-La Mancha. Lo vamos a hacer para trasladar al Parlamento Europeo las necesidades de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha. Yo les entiendo y además tienen razón con todas las manifestaciones y protestas que están llevando a cabo estos días agricultores y ganaderos. No pueden más. El campo no es rentable. Los elevados costes de producción, la falta de agua en cantidad y calidad suficiente, el incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, o problemas como la entrada de productos en algunos casos en otros lugares de Europa que no compiten en igualdad de condiciones con los productos españoles, les está llevando a la ruina".

Soluciones en las Cortes

El pasado jueves en el Pleno del Parlamento de Castilla-La Mancha, el Partido Popular propuso una serie de medidas que podían dar soluciones al campo castellano-manchego. El Partido Socialista votaba que no al paquete de medidas. Paco Núñez incidía en que "impidieron que pusiéramos en marcha un fondo de contingencia económica para compensar los altos costes de producción para agricultores y ganaderos. Impidieron que se pusiera en marcha la implementación del pacto regional por el agua.

Núñez: "Mañana en Bruselas vamos a trasladar al director general de Agricultura y al presidente de la Comisión de Agricultura que esta PAC, tal y como está redactada, con una política con tanta carga ecologista, está arruinando a agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha.