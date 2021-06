Martín Martín Cerdeño graduado en Humanidades en la UCLM con 76 años. Premiado en la Gala de Educación de CLM

Nunca perdió las ganas de aprender. Apenas tuvo oportunidad de ir a la escuela y aprender a leer y escribir y hoy en día con 76 años se ha graduado en Humanidades y Patrimonio en la Universidad de Castilla-La Mancha.

Martín Martín Cerdeño ha sido uno de los 22 premiados en la Gala de la Educaciónque hoy ha celebrado el gobierno de CLM en el Teatro-Circo de Albacete.





David Esteban









Con 11 años ya estaba trabajando en el campo ayudando a su padre y tuvo que dejar los estudios. Pero una vez que se jubiló a los 65 años, tuvo claro que tenía una asignatura pendiente y se apuntó al Centro de Estudios para Adultos “Cum Laude” de Sonseca, allí estuvo 4 años “fui a probar para aprender algo, pero una vez que estuve allí, me gustó mucho, sobre todo los exámenes”.

"Con 75 años era raro compartir clase con los jóvenes, pero sigo manteniendo amistad con muchos de ellos"

Se quedó con ganas de más y se presentó a las pruebas de acceso a la universidad para adultos y de ahí , ya con 70 años, a estudiar la carrera de Humanidades y Patrimonio en la UCLM, donde durante cinco años estuvo compartiendo aulas con 30 jóvenes “algunos se fueron quedando en el camino y llegamos a la fiesta de fin de curso unos 20 alumnos. Me pusieron la orla igual que a los jóvenes, era un poco raro”.

"Me hubiera gustado que mi padre estuviera presente"

Confiesa que durante toda la carrera hizo auténticos amigos a los que considera sus nietos y con los que sigue manteniendo una amistad. Y aunque comprende que debe relacionarse con personas de su edad asegura que algunas veces se aburre “Noto que les falta información y me desilusiono un poco”.





Martín ha demostrado que el esfuerzo, la constancia, la superación y la sed de conocimiento no tienen edad y considera que no se merece este premio porque ha hecho lo que le gusta y ademas “Me han premiado por hacer algo que es en mi beneficio ”.





Lo que más le hubiera gustado era que su padre viviera para verle recoger este premio “Yo he salido a él, le prestaron un par de libros y aprendió solo. Ojalá me hubiera visto”.

PIlar Fernández, premiada por sus logros a pesar de las dificultades por ser mujer y gitana

Entre los 22 premiados, también hemos tenido la oportunidad de hablar con Pilar Fernández Gómez del colegio “Ave María” de Albacete, reconocida por todo lo que ha conseguido académicamente a pesar de su condición de mujer de etnia gitana “Desde que era pequeña siempre he visto a mi alrededor gente que no acababa sus estudios, incluso que no sabían leer porque no tuvieron la posibilidad de estudiar o no tenían los recursos para hacerlo. Yo por suerte sí que tuve esa oportunidad gracias a mis padres y la verdad es que quise aprovecharlo al máximo. Me siento muy orgullosa de que me premien por mi esfuerzo porque no es fácil estudiar, más si eres gitana y mujer.”

Y termina animando a todos los jóvenes, sobre todo a las mujeres gitanas “que luchen por sus sueños y que no dejen nunca sus estudios porque el saber te abre muchas puertas”.