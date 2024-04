Hablamos con Benigno Varillas, el "rastreador de bisontes" en Ciudad Real

¿Qué hacen 18 bisontes viviendo en Ciudad Real?. Se trata de un proyecto del Centro Europeo para la Conservación del Bisonte (EBCC) cuyo objetivo es salvar la especie de la extinción. En "Herrrera en COPE Castilla-La Mancha" hemos hablado con Benigno Varillas, rastreador de bisontes y caballos salvajes. Pasa horas junto a estos 18 ejemplares "estuve anoche con ellos hasta las nueve, me hice daño en un pie y hoy no he podido ir a verlos, pero han venido a verme, ja, ja... quiero creer que me echan de menos y al no verme a las siete de la mañana se han acercado hasta el lugar donde yo duermo".









El bisonte europeo llega a pesar más de 1.000 kilos " es muy noble, no se puede decir que sea manso porque si le tocan las cosquillas puede ser muy fiero. Es un animal poderoso y una cornada te puede enviar a muchos metros".

Estos herbívoros se extinguieron en libertad durante la Primera Guerra Mundial "en 2023 se reunió toda la comunidad científica de la época y recuperaron los que quedaban en los zoológicos para intentar recuperar la especie. Llevan 100 años, es la especie que más tiempo lleva la humanidad intentado recuperarla. Estaban buscando espacios donde reintroducir la especie con manadas reproductoras y se dirigieron a nosotros porque saben que España tiene grandes territorios que se están quedando vacios".

"Su alta consanguinidad les ha hecho más débiles y se reproducen muy lentamente"

Los bisontes tienen una enorme capacidad de desbroce y abono "el beneficio es mutuo, se traen para intentar ayudar a salvar la especie, pero ellos nos ayudan a limpiar el monte. Comen entre 30 y 40 kilos de masa vegetal, con maderas y arbustos que no comen otros animales y nos ayudan a prevenir incendios. Además tienen una gran capacidad de regenerar el suelo. sus excrementos son excepcionales para abonar el campo, y es lo que estamos intentando en Ciudad Real, recuperar zonas degradadas por la agricultura".

Son animales muy gregarios que viven en manada "Sí, son como los elefantes, tienen una jerarquía. Hay manadas de hembras con un macho dominante y luego manadas de solteros que están esperando su oportunidad para retarse entre sí y hacerse con las hembras. No se hacen daño, se empujan con la cabeza y cuando ven que no pueden ganar se retiran. Pude verlo el pasado viernes". Y en pocos días podremos verlo todos "Sí cuando esté la web disponible subiremos las imágenes para que se puedan seguir día a día".

El problema de los bisontes europeos es que su reproducción es muy lenta por varios motivos "normalmente suelen tener una cría al año, pero al estar al borde de la extinción, los ejemplares que quedan provienen de una misma familia, hay mucha cosanguinidad y eso debilita al animal y le hace propenso a enfermedades. Estamos intentado diversificar esa genética, que le haga fuerte y crie por lo menos todos los años un cachorro, que es lo máximo que pueden criar".