El Gobierno regional, satisfecho por la positiva evaluación del II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres

Toledo, 27 de septiembre de 2022–. El Gobierno de Castilla–La Mancha ha mostrado su satisfacción ya que la evaluación realizada del II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla–La Mancha 2019–2024, cuando está en su ecuador, arroja una evaluación muy positiva.



De ello ha informado la consejera de Igualdad y Portavoz, Blanca Fernández, a las personas integrantes del Consejo Regional de las Mujeres, que se ha reunido esta tarde en Toledo para conocer la marcha de programas y servicios relacionadas con las políticas de igualdad del Ejecutivo autonómico.



“Hemos hecho la evaluación, a mitad de curso por decirlo de alguna manera, del II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla–La Mancha, y esta evaluación ha sido muy positiva. Hemos podido constatar como el conjunto del Gobierno está involucrado en la tarea de promocionar la igualdad entre las mujeres y los hombres y queremos compartirlo con el Consejo para ver cómo podemos seguir mejorando”, ha indicado la consejera al respecto.



Otro de los programas de los que se ha dado cuenta hoy ha sido el Plan Corresponsables, “un plan muy exitoso en su primera edición”, y a tenor de la respuesta dada por los ayuntamientos, también lo será en esta segunda.



Y es que, según los datos aportados por Blanca Fernández, a la edición de 2022 se han adherido el cien por cien de los ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes, el noventa y nueve por cien de los que tienen más 1.000 habitantes y el sesenta por ciento de los municipios que tienen menos de 1.000. “Esto significa que la inmensa mayoría de los ayuntamientos de Castilla–La Mancha que tienen algún o alguna menor se han adherido a este plan; en total, el setenta y cinco por ciento de todos ellos”, en palabras de la consejera.



Además, se han generado más de 1.500 puestos de trabajo, se han atendido a 24.500 menores y a 16.500 familias y el objetivo es “seguir avanzando y mejorando en corresponsabilidad y en conciliación. En ese sentido, queremos compartir reflexiones con el Consejo Regional de las Mujeres y escuchar sus aportaciones porque vienen de toda Castilla–La Mancha, de pueblos pequeños, medianos y grandes ciudades, y nos podrán dar su punto de vista”.



Mejorar la atención a las víctimas de violencia sexual



Otro de los asuntos de los que se ha informado al Consejo ha sido acerca de cómo quiere mejorar el Gobierno regional la atención a las víctimas de violencia sexual. En ese sentido, Blanca Fernández ha explicado que a través del programa de atención psicológica ‘Contigo’, puesto en marcha en 2017, año tras año crece el número de mujeres atendidas y en ese sentido ha informado de que en durante este año, hasta agosto, se ha atendido a 135 mujeres.



“Pero esta es la punta del iceberg, somos conscientes de que hay que hacer mucho más y de que hay que dar un paso más allá para la atención no solo psicológica sino jurídica y social”, unas reflexiones y planteamientos compartidas con el Consejo Regional de las Mujeres.



Avanzar en igualdad desde la participación



En la reunión del Consejo Regional de las Mujeres, el Gobierno regional comparte las políticas más novedosas, en particular aquellas en las que tiene previsto avanzar y profundizar en un futuro inmediato, y reflexiona acerca de los retos que quedan por delante y lo hace tal como ha dicho Blanca Fernández y todo ello desde la participación, “porque entendemos que la participación es esencial en nuestras políticas y no se entenderían las políticas que tienen que ver con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres sino es de la mano de la sociedad civil”.



Junto a la consejera de Igualdad y portavoz, la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, y la delegada de Igualdad, Nuria Cogolludo, han asistido asociaciones de mujeres como la Asociación de Mujeres María de Padilla, FADEMUR, la Asociación de Mujeres Maribel Aguado, la Federación de Asociaciones de Viudas de Castilla–La Mancha o AMFAR. Asimismo, han estado presentes representantes de las organizaciones sindicales de CCOO, de los partidos políticos Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular, la FEMP Castilla–La Mancha, la Universidad de Castilla–La Mancha, la Confederación de Asociaciones Vecinales, Consumidores y Usuarios (CAVE–CLM), CERMI–CLM, y varias personas representantes de distintos sectores de la Administración regional.





