El Gobierno regional pondrá en marcha Oficinas de Rehabilitación para asesorar sobre las ayudas Next Generation

Toledo, 25 de junio de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha va a poner en marcha las Oficinas de Rehabilitación para asesorar acerca de las ayudas Next Generation sobre rehabilitación de viviendas.



Así lo ha asegurado la directora general de Vivienda, Inés Sandoval, que hoy ha visitado, acompañada por el delegado provincial de Fomento en Toledo, Jorge Moreno, un edificio de viviendas donde se han llevado a cabo actuaciones de mejora de accesibilidad con ayudas procedentes del Gobierno regional.



Sandoval ha avanzado que “el próximo lunes se publica el decreto por el que se regula y programa las Oficinas de Rehabilitación”. En este sentido, ha destacado que “de nuevo el Gobierno regional cuenta con aliados y, en este caso concreto, hemos conseguido llegar a un acuerdo con los colegios de Arquitectura y Arquitectura Técnica para que sean ellos quienes gestionen estas oficinas, que tendrán como objetivo principal, en primer lugar, dar a conocer y difundir las ayudas a la rehabilitación y, por otro lado, ofrecer un asesoramiento técnico a toda la ciudadanía”.



Asimismo, la directora general de Vivienda ha asegurado que “Castilla–La Mancha va a contar con al menos cinco oficinas físicas, una por cada capital de provincia”, y ha informado de que “vamos a llevar a cabo jornadas itinerantes por los municipios y, también, va a haber formación para los profesionales del sector y, para resolver cualquier duda que pueda surgir, vamos a habilitar un Portal web”.



Asimismo, Sandoval ha puesto de relevancia cómo dichas oficinas son “un instrumento esencial para que estas ayudas lleguen a la ciudadanía y se puedan beneficiar de ellas” y ha asegurado que “desde Gobierno regional estamos trabajando a pleno rendimiento para que la llegada de los fondos Next Generation, que están centrados en la rehabilitación, incidan de manera positiva en la región”.



En este sentido, la directora general de Vivienda ha destacado que estos fondos europeos van a servir para “dinamizar la economía, generar empleo en un sector clave cómo el de la construcción y van a permitir la renovación de nuestro parque de vivienda, sobre todo, haciendo hincapié en la rehabilitación energética. Y, máxime, contando con el escenario inflacionario en el que nos encontramos, podremos ganar eficiencia para reducir costes”.



Obras accesibilidad edificio de viviendas



El edificio que hoy ha visitado Inés Sandoval está situado en el barrio de Palomarejos de Toledo, y gracias a una ayuda de más de 270.000 euros, que ha supuesto un 57 por ciento del total de la actuación, se han instalado tres ascensores y nuevas escaleras que, como ha asegurado la directora general de Vivienda, “permiten que muchas vecinas y vecinos, que tienen movilidad reducida, no queden aislados en sus viviendas y realicen sus proyectos de vida en plenitud, contando con viviendas accesibles e inclusivas”.







