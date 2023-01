El Gobierno regional ofrece consejos para las personas consumidoras de cara a comprar de manera segura en temporada de rebajas

Desde la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo se recuerda que es importante y necesario conservar las facturas y tickets para realizar la devolución del producto o una reclamación.



Además, en las compras online se recomienda comprobar que el proceso de solicitud y compra se hace, en todo momento, en un entorno seguro y, para ello, comprobar si al inicio de la barra de direcciones aparece ‘https’. Se puede verificar si aparece un candado cerrado.

Toledo, 11 de enero de 2023.– En estos días, numerosos establecimientos y grandes superficies comerciales de Castilla–La Mancha se encuentran en pleno periodo de rebajas. Por ello, desde la Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo, se ofrece a los consumidores y consumidoras algunos consejos a tener en cuenta a la hora de realizar sus compras.





Los establecimientos comerciales deberán anunciar de manera visible en el exterior de sus locales el período durante el que mantendrán las rebajas en los productos ofertados. Además, para que se pueda indicar que un establecimiento comercial se encuentra en rebajas deberán ofrecer a precio reducido, al menos, la mitad de los artículos existentes.





En el caso de que los descuentos no afecten a la totalidad de los productos comercializados, los rebajados deberán estar bien identificados y diferenciados del resto. Dichos artículos no podrán ser defectuosos, con taras o de peor calidad que los que se venden habitualmente.





Los establecimientos tampoco pueden adquirir productos exclusivamente para su venta en rebajas, sino que deberán haber formado parte de las existencias del establecimiento durante, al menos, un mes antes.





Indicación de los descuentos y conservar los tickets





La indicación del precio se podrá realizar a través de un descuento porcentual sobre el precio habitual del producto o mediante la constancia del precio anterior y el nuevo ya rebajado. Esto deberá llevarse a cabo tanto en las etiquetas del producto como en los escaparates. Los medios de pago ofrecidos por los establecimientos comerciales durante los períodos de rebajas tienen que ser los mismos que habitualmente vienen aceptando.





No olvide conservar las facturas y tickets de compra, pues deberá disponer de ellas en caso de reclamación, ya que las rebajas implican una reducción en los precios, pero no una disminución de sus derechos como persona consumidora y usuaria.





Es aconsejable que priorizar aquellos establecimientos que exhiben el distintivo de estar adheridos al Sistema Arbitral de Consumo, pues en caso de tener que reclamar podrá resolver su conflicto de forma amistosa, rápida y gratuita.





Por otra parte, es importante efectuar una compra responsable en rebajas adquiriendo aquello que realmente se necesite y no dejarse llevar únicamente por un precio rebajado.





Compras online





Para evitar agobios en los establecimientos comerciales, una buena alternativa es la adquisición de productos rebajados por Internet. Si se decanta por este sistema, elija formas de pago seguras, ya sea por transferencia, tarjeta o a través de plataformas especializadas. En cualquier caso, se recomienda comprobar si al inicio de la barra de direcciones aparece ‘https’, lo que indica que la página está utilizando una conexión segura.





Para preservar la privacidad, es necesario comprobar que el proceso de solicitud y compra se hace, en todo momento, en un entorno seguro. Esta circunstancia se puede verificar si aparece un candado cerrado en la barra de direcciones de la página que se visita.





Tras realizar la adquisición, es recomendable conservar todos los correos electrónicos de confirmación recibidos en relación con la misma y comprobar las compras realizadas con los extractos de la tarjeta, de forma que pueda identificar los cargos no reconocidos, en caso de producirse.





Las personas interesadas en realizar alguna consulta al respecto pueden acudir a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) o a las Oficinas de Atención al Consumidor de las Delegaciones Provinciales de Desarrollo Sostenible.





