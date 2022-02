El Gobierno regional destinará este año 54 millones de euros para la atención educativa de 0 a 3 años y para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha asegurado que “el esfuerzo y el trabajo de las mujeres ha sido durante décadas esencial para el progreso de nuestra sociedad, lo sigue siendo, pero también merece que apostemos seriamente por ellas en esta legislatura. Ese el compromiso de Emiliano García–Page y lo vamos a cumplir. De hecho, ya lo estamos cumpliendo”.



Junto a esta medida, otras políticas del Gobierno regional para favorecer la igualdad son el impulso a los planes estratégicos municipales y a los planes de igualdad a los que se ha destinado desde el Instituto de la Mujer a lo largo de la legislatura casi un millón de euros en 122 proyectos.



Villarrubia de los Ojos, (Ciudad Real,), 21 de febrero de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha va a destinar este año un total de 54 millones de euros para impulsar la extensión educativa de menores de 0 a 3 años y facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.



Así lo ha afirmado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que ha detallado que, de esta importante cantidad, se destinarán 38 millones de euros al Plan de Extensión Educativa de 0 a 3 años, anunciado por el presidente García Page, a partir de este mismo año. Una medida que hará posible la creación de casi 4.000 plazas que incidirán en la educación infantil pero también en la conciliación. Además, este año se volverán a invertir 16 millones de euros en el Plan Corresponsables para que los ayuntamientos puedan seguir ofreciendo servicios de conciliación de carácter individual o colectivo que respondan a las necesidades reales de las familias y en particular de las mujeres en la medida que son quienes se ocupan del trabajo de los cuidados.



“54 millones de euros para generar miles de plazas para atender a menores, y a su vez, para que sirva para la conciliación de la vida familiar y personal y para que muchas mujeres puedan encontrar un empleo, puedan formarse, o puedan respirar; porque el esfuerzo y el trabajo de las mujeres ha sido durante décadas esencial para el progreso de nuestra sociedad, lo sigue siendo, pero también merece que apostemos seriamente por ellas en esta legislatura. Ese el compromiso de Emiliano García–Page y lo vamos a cumplir. De hecho, ya lo estamos cumpliendo” ha afirmado la consejera.



Con esta medida, el Gobierno de Castilla–La Mancha quiere dar respuesta a las necesidades de las mujeres de entre 30 y 50 años que sufren altos niveles de estrés porque, o bien han tenido que renunciar total o parcialmente a sus carreras profesionales, o bien porque, si no lo han hecho, recae en ellas en gran medida la tarea de los cuidados, lo que implica una renuncia durante muchos años de la vida al ocio y al tiempo libre.



“En resumen, el objetivo es la corresponsabilidad. Lo es en el ámbito familiar, lo es de hombres y mujeres y lo es de las administraciones para no tener que tener a miles de personas, en este caso mujeres de 30 50 años, absolutamente estresadas”, ha afirmado la consejera.



Blanca Fernández ha añadido que el Gobierno regional toma esta medida en un contexto en el que hay que consolidar los buenos datos del último año en cuanto a la bajada de desempleo femenino, ya que en 2021 se ha generado más empleo femenino que en toda la historia ya que seis de cada diez puestos de trabajo han sido para mujeres “y queremos que siga siendo así porque todavía hay mucha desigualdad en el mercado de trabajo”.



Un millón de euros para planes de igualdad y planes estratégicos municipales



Junto a esta medida, la consejera ha recordado otras políticas que viene poniendo en marcha el Gobierno regional para impulsar la igualdad como el apoyo a los planes estratégicos municipales y a los planes de igualdad a los que se ha destinado desde el Instituto de la Mujer esta legislatura casi un millón de euros que han financiado 122 proyectos de ayuntamientos, entidades y empresas que contribuyen también a ir avanzando en pro de la igualdad.



Villarrubia de los Ojos, un ejemplo en la apuesta por la igualdad



Blanca Fernández hacía estas declaraciones en Villarrubia de los Ojos donde ha asistido a la presentación del ‘Primer Plan Estratégico Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos 2022–2025’, que ha contado con 7.000 euros de financiación por parte del Instituto de la Mujer y también ha visitado los servicios del Plan Corresponsables en la localidad. Una visita en la que ha estado acompañada por su alcalde, Miguel Ángel Famoso, la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, la delegada de Igualdad, Manoli Nieto, y la concejala de Festejos, Políticas de Empleo, Personal, Policía Local y Centro de la Mujer, Magdalena Benito.



La consejera ha agradecido al alcalde de Villarrubia de los Ojos y a su equipo que hayan apostado por este plan que supone el primer paso para conocer la situación de la localidad en lo que a brechas se refiere y, con este diagnóstico, poner en marcha políticas públicas para contribuir a “alcanzar esa plenitud democrática que todavía debemos alcanzar en nuestro país y que pasa por la incorporación del talento femenino a todos los ámbitos del mundo de la vida”, ha insistido.



Para conseguir este objetivo, la consejera ha asegurado que es esencial la implicación de municipios, empresas y entidades de Tercer Sector y las administraciones que deben ser en unas ocasiones el motor y en otras ser ejemplo. En cualquier caso, ha asegurado que se trata de una demanda de la ciudadanía y del sentido común porque en España, hasta el 13 por ciento de las mujeres han sufrido alguna vez violencia por parte de su pareja o ex pareja “éste es un indicador durísimo de que la desigualdad sigue existiendo y de que las administraciones públicas no nos podemos relajar”.



Al respecto ha recordado el estudio de la Organización Mundial de la Salud conocido recientemente según el cual, una de cada cuatro o una de cada tres mujeres, dependiendo del país o de la zona del mundo que se analice, ha sufrido alguna vez violencia solo por el hecho de ser mujer. En los casos concretos de Europa y de manera singular en España, que está por debajo de la media europea, las cifras se reducen debido a que “llevamos mucho tiempo luchando en pro de los derechos de las mujeres, de la igualdad efectiva y de la igualdad de oportunidades y claramente con la mayoría de la sociedad posicionada e implicada contra la violencia machista”.



Por todo ello, Blanca Fernández ha apelado a la necesidad de combatir el riesgo que conlleva el negacionismo ya que puede implicar un enorme retroceso para las mujeres. Al mismo tiempo, ha felicitado al equipo de Gobierno de Villarrubia de los Ojos porque este plan es el primer paso para la igualdad y por tanto la erradicación de la violencia de género.





