El Gobierno regional destina 1,4 millones de euros al sector del vacuno de leche para paliar la actual situación de precios y las pérdidas por la COVID

La consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, ha hecho un llamamiento al sector del transporte para que se solidarice con las y los ganaderos de la región y deje pasar los convoyes con pienso, ya que muchas explotaciones están en situación muy difícil por no poder alimentar a sus animales.



Toledo, 23 de marzo 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha va a destinar 1,4 millones de euros en ayudas directas al sector del vacuno de leche para paliar la actual situación de los precios y también la situación sufrida a lo largo del año 2020 y 2021 como consecuencia de la COVID–19.



Tal como ha informado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, estas ayudas beneficiarán a las 164 explotaciones ganaderas de este tipo que existen en la región, que se encuentran activas y comercializan leche actualmente.



De este modo, ha explicado Blanca Fernández, las y los productores de leche podrán cubrir parte de esas pérdidas en un primer paso, pues el objetivo es mejorar la rentabilidad de un sector que tiene una gran importancia en la región.



La cuantía de las ayudas estará condicionada al tamaño de la explotación en función del número de vacas lecheras de más de 24 meses que tengan. De esta manera, los importes ascenderán a 4.000 euros para explotaciones que poseen entre 5 y 50 animales y que son 56; llegarán a 6.000 euros para las que tienen entre 51 y 100 animales, cifradas en 61 explotaciones; y finalmente, alcanzarán los 10.000 euros las 81 explotaciones con más de 101 animales.



Con la intención de agilizar al máximo el ingreso de las ayudas en las cuentas de las y los ganaderos beneficiarios incluidos en el Decreto, recibirán la ayuda de forma sencilla y directa sin ni quisiera solicitarla ni realizar trámites o papeleos.



“Sabemos que todo es poco, pero los esfuerzos que se hacen por parte del Gobierno de Castilla–La Mancha son de justicia porque responden a necesidades objetivas que tiene el sector, que lo están pasando francamente mal”, ha dicho la consejera, quien ha añadido que “era un compromiso previo a la huelga de transporte, pero ahora todavía es aún mucho más procedente habida cuenta de la situación que se ha complicado todavía más al sector ganadero de la región y de España”.



Junto a estas ayudas, el Gobierno regional tiene previstas otras acciones muy importantes a medio y largo plazo que contribuirán a mejorar la genética animal, lo que, a su vez, redundará en una mayor rentabilidad para las explotaciones de vacuno, como son casi triplicar la aportación para las ayudas del control lechero, pasando de 100.000 a 285.000 euros; y el compromiso de elaborar una nueva línea de ayuda en el Programa de Desarrollo Rural 2023–2027.



Llamamiento a la solidaridad con el sector ganadero



En relación al abastecimiento de pienso, Blanca Fernández ha informado de que la Consejería de Agricultura ha organizado ya dos convoyes que han hecho posible que 48 camiones de pienso hayan llegado a Castilla–La Mancha, y además se está organizado un tercero.



La portavoz del Gobierno, tras solidarizarse con las demandas del sector del transporte, “que está de huelga y tiene todo el derecho del mundo porque lo está pasando francamente mal”, ha hecho un llamamiento para que dejen pasar los convoyes de pienso, ya que hay muchas explotaciones ganaderas de Castilla–La Mancha que están en una situación difícil por no poder alimentar a sus animales.



“Por favor, colaboren para que los animales no tengan que sufrir las consecuencias y, sobre todo, las explotaciones ganaderas y la gente más humilde de nuestra tierra no tengan que perder todo lo que tienen”, ha dicho la consejera.



Además, la portavoz del Gobierno ha pedido que se tenga en cuenta que en cualquier huelga siempre hay servicios mínimos, y aunque en este caso se trate de un paro empresarial, sin regulación específica, les ha pedido que se autorregulen “porque estoy convencida que estas personas trabajadoras, estas personas autónomas no quieren que se arruine nadie más”.



En definitiva, ha dicho la consejera, “una llamada a la solidaridad por parte del Gobierno de Castilla–La Mancha, que va a seguir organizando convoyes; les pedimos complicidad también a los transportistas que entendemos que se pueden hacer cargo de la situación que vive la ganadería en este momento”.



Otras medidas en el contexto europeo



En relación a las restricciones de grano por la invasión ilegal de Ucrania, uno de los principales abastecedores de girasol y cereal, la consejera ha explicado que la Unión Europea ya ha liberalizado mercados como el de Brasil o Argentina, lo que está posibilitando que lleguen piensos de esos mercados, y también ha aprobado ayudas para el almacenamiento privado de carne de cerdo.



Junto a esta medida se ha dado el visto bueno a otras, como la movilización de la reserva de crisis de la PAC, 500 millones de euros para toda Europa, de los cuales España recibirá 64,5 millones, “todavía tenemos que ver cuánto le corresponde a Castilla–La Mancha”; o el uso de las tierras de barbecho para cultivos como cereales, girasol o cualquier producto que sea necesario. En el caso de Castilla–La Mancha son 600.000 hectáreas las que en este momento están en barbecho y se podrían utilizar para estos cultivos.



Finalmente, la consejera portavoz ha informado de que la Unión Europea va a autorizar a los estados a poner en marcha un marco temporal de ayudas supletorias a la PAC, así como algunas medidas más que se tomarán en cuanto a seguridad alimentaria.









