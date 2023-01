El Gobierno regional destaca el impulso dado a la corresponsabilidad y al empleo femenino, con 80.000 mujeres más trabajando desde 2015

La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo autonómico, Blanca Fernández, ha valorado que hay 4.000 autónomas más con respecto a 2015 y su facturación es mucho mayor y “en Castilla–La Mancha tenemos una de cada cuatro explotaciones de titularidad compartida de toda España, y una de cada tres personas incorporadas al relevo generacional al campo han sido mujeres, y todo ello por decisiones concretas de la consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural”.



Asimismo, la consejera de Igualdad y portavoz ha destacado las medidas puestas en marcha en el campo de la conciliación y la corresponsabilidad con el Plan Corresponsables, al que se han destinado 32 millones en dos años o la línea de ayudas de la Consejería de Economía.

Blanca Fernández ha compartido la preocupación del Gobierno regional por la violencia sexual y de género, de hecho, ha recordado que Castilla–La Mancha “fue pionera” en tener una legislación autónoma contra la violencia machista, fue la primera en adaptar la legislación autonómica al Convenio de Estambul e invierte 25 millones de euros en erradicar la violencia de género entre otras medidas.

Toledo, 26 de enero de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha reducido el desempleo femenino desde que en 2015 Emiliano García–Page asumió el gobierno de la Junta de Comunidades. “Desde que gobierna Page hemos reducido el desempleo femenino sustancialmente y 80.000 mujeres han encontrado un empleo en Castilla–La Mancha; tenemos más población activa femenina, menos paro y más empleo femenino, y eso se ha hecho a base de políticas activas de empleo, de políticas de acción positiva y se ha hecho sobre todo por el esfuerzo del tejido empresarial de Castilla–La Mancha”. Con estas palabras lo ha dicho la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en las Cortes, donde ha comparecido en el Debate General sobre la situación de las mujeres en Castilla–La Mancha y donde ha perfilado su situación y evolución en los últimos años.



Así, y en relación a los datos empleo, la consejera ha recordado que cuando García–Page asumió la Presidencia de la Junta de Comunidades en 2015 una de cada tres mujeres activas de Castilla–La Mancha estaba en paro, “una cifra espeluznante”, ha dicho la consejera, quien también ha indicado que se ha reducido la tasa de desempleo en casi 15 puntos en la región, cinco puntos más que en el resto de España. Y es que, tal como ha indicado Fernández, “veníamos de una situación peor y ha habido que hacer un mayor esfuerzo que vamos a seguir haciéndolo”.



Por lo que respecta a las mujeres autónomas, aunque siguen siendo minoría, un 32 por ciento (48.270) de las 150.227 personas autónomas que hay en la región, son casi 4.000 más de las que había en 2015, “hay que seguir trabajando, pero son 4.000 más y con mayor facturación”.



En materia de Agricultura, una de cada cuatro explotaciones que hay en España con titularidad compartida están en Castilla–La Mancha, y una de cada tres incorporaciones al campo son mujeres y esto ha sido posible gracias a la priorización de las mujeres en todas las líneas de ayudas y subvenciones de la Consejería de Agricultura.



En otras áreas como el deporte, el Gobierno de García–Page ha tomado medidas como que los clubes femeninos y masculinos tienen las mismas subvenciones, algo que no sucedía anteriormente; ha creado la Mesa por la Igualdad en el Deporte y ha nombrado a la karateka talaverana Sandra Sánchez embajadora del Deporte de la región.



Una legislación “pionera” contra la violencia machista



Por lo que respecta a la lucha contra la violencia machista, Blanca Fernández ha explicado que Castilla–La Mancha “fue pionera” en tener una legislación autónoma contra la violencia machista; en 2018 fue la primera Comunidad en adaptar la legislación regional al Convenio de Estambul, y este año se invertirán 25 millones de euros para luchar contra la violencia de género y para proteger a las víctimas; de hecho, ha recordado que en los últimos veinte años más de 20.000 mujeres, sus hijos e hijas han pasado por los recursos de acogida.



En materia de violencia sexual, en 2018 el Ejecutivo autonómico puso en marcha el programa ‘Contigo’ “con el que estamos atendiendo a casi 200 mujeres” y, además, se va a dar un paso adelante con la puesta en marcha de cinco centros de atención integral a víctimas de violencia sexual, una actuación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



En relación a la ley del’ Solo sí es sí’, la consejera ha dejado meridianamente clara la posición del Gobierno regional, que, si por un lado reconoce que la ley tiene aspectos positivos como situar el consentimiento de la víctima en el centro, introducir el concepto de sumisión química y proteger a las y los menores de la violencia sexual, entre otras cuestiones, por otro “rechazamos de plano las rebajas de pena”.



En materia de despoblación y gracias a la Ley regional para luchar contra la misma hay bonificaciones fiscales que crecen cuanta más despoblación sufren las zonas afectadas; de la misma manera, que las mujeres que emprenden en el medio rural tienen mayor apoyo y así está regulado en las convocatorias de subvenciones.



Retos por delante y “decisiones que no son inocuas”



Todos los avances citados, ha dicho la consejera son el resultado del esfuerzo de toda la sociedad, pero también ha asegurado que el Gobierno es consciente “ de que tenemos retos por delante y problemas que superar”, entre los que están los que están que las mujeres tienen mayores tasas de desempleo, menores tasas de empleo y actividad, carreras profesionales más interrumpidas y mayores tasas de parcialidad y temporalidad que desembocan en mayor precariedad, una precariedad que se ha visto reducida gracias a la reforma laboral, por lo que lamentado que PP y Ciudadanos votasen en contra de una reforma que beneficia sobre todo a las mujeres.



En esta línea la consejera ha recordado “decisiones que no son inocuas” tomadas por PP y Ciudadanos como oponerse a la subida de las pensiones según el IPC o el salario mínimo interprofesional, dos medidas que benefician principalmente a las mujeres ya que su pensión de media es más baja que la de los hombres y trabajan en sectores más precarizados.



Conciliación y corresponsabilidad



En el transcurso de legislatura se ha hecho un gran esfuerzo en materia de conciliación y corresponsabilidad, gracias a la puesta en marcha desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de una convocatoria específica de ayudas para facilitar la contratación indefinida de personas que se hagan cargo de menores y dependientes “para facilitar la vida a las personas trabajadoras”. Además, Blanca Fernández ha recordado el anuncio de la consejera de Economía esta misma semana sobre que el Gobierno regional ultima una nueva línea de apoyo a los autónomos de tres millones de euros para apoyar la conciliación, el relevo generacional, la primera contratación y el familiar colaborador.



En materia de Corresponsabilidad “el Plan Corresponsables ha sido un antes y un después” con una inversión de 32 millones de euros, directamente con financiación del Gobierno de España, entre 2021 y 2022. En la segunda edición se han adherido 648 ayuntamientos y el balance de la primera arroja 33.524 familias beneficiarias “y sabemos que de estas familias, a quienes estamos liberando esencialmente es a mujeres que son las que llevan la mochila de los cuidados así que estamos favoreciendo el empleo femenino, la independencia y la autonomía femenina, la formación o simplemente respirar”. Otros datos que arroja la evaluación de la primera edición del Corresponsables son que se ha atendido a 52.809 menores y se han contratado a 3.273 personas de las que 2.569 son mujeres, es decir, un 80 por ciento.





