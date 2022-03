El Gobierno regional apela a la solidaridad responsable y pide a la ciudadanía canalizar las ayudas a Ucrania a través de cauces oficiales

La Administración regional pide que se eviten desplazamientos a la zona de conflicto y no se asuman de manera individual traslados de personas refugiadas desde la frontera por una cuestión de seguridad.



El delegado de la Junta y la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales recuerdan que hay canales ya establecidos por las entidades para el traslado tanto de material como de personas para conseguir una “solidaridad útil y eficaz”.

Guadalajara, 16 de marzo de 2022.– El Gobierno regional ha pedido hoy que se canalicen las ayudas al pueblo de Ucrania a través de los cauces oficiales con el fin de organizar y hacer efectivos los numerosos gestos de solidaridad que, por parte de la ciudadanía, se vienen sucediendo desde el inicio de conflicto bélico.



El delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles, ha realizado esta petición en rueda de prensa ante las numerosas muestras solidarias surgidas espontáneamente en la provincia, y ha advertido del riesgo de seguir realizando aportaciones materiales, porque de no organizarse correctamente, “no tendremos la certeza de que llegan a buen destino”.



Junto al delegado de la Junta, la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, ha mostrado su agradecimiento a la sociedad castellano–manchega, que ante una crisis humanitaria “siempre ha demostrado que es sensible, madura y solidaria” y ha insistido en la necesidad de que “toda esta solidaridad sea lo más útil y eficaz posible”, así como “segura, acertada y siempre dirigida a obtener los mejores resultados para las personas a las que tenemos que acoger”, ha indicado.



En este sentido, Guadalupe Martín ha apelado a la ciudadanía a ejercer una solidaridad responsable, recomendando a quienes quieran colaborar en esta crisis humanitaria hacerlo a través de aportaciones económicas o de voluntariado a las entidades que están trabajando en la zona de conflicto y en los países colindantes y que sean de su confianza. Así, la viceconsejera ha informado que en la página web del Gobierno de Castilla–La Mancha hay un apartado específico de ayuda a Ucrania en el que figuran las entidades que prestan su ayuda en esta crisis humanitaria y que están canalizando las aportaciones que las ciudadanos y ciudadanos les quieran hacer llegar.



Asimismo, Guadalupe Martín ha mostrado su preocupación por el riesgo que corren las personas que se están desplazando de manera voluntaria hasta la frontera con Ucrania para llevar donaciones en especie a la zona de conflicto, así como su afán por recoger personas de forma no organizada. “Nos preocupa y ocupa dar la mejor acogida posible a todas las personas que lleguen en Castilla–La Mancha y que tengan todas las garantías legales para ser reconocidas como personas acogidas y necesitadas de protección internacional”, por lo que ha recordado que “si la llegada, la atención y el reconocimiento de derechos son reglados se garantizará su éxito”.



En este sentido, ha pedido “confianza” en el operativo que se está realizando de forma coordinada con el Gobierno de España, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y las organizaciones humanitarias para realizar de una forma ordenada la llegada de personas refugiadas a nuestro país, un mecanismo que ha permitido hasta el momento el acogimiento en nuestra Comunidad Autónoma de 98 personas, 30 de las cuales se encuentran en la provincia de Guadalajara, cifra a la que habría que sumar otras 385 personas llegadas por cauces no oficiales.



Asimismo, Guadalupe Martín ha recordado que en la región se ha constituido un Comité de Respuesta Integral a esta crisis humanitaria en el que, junto con la Consejería de Bienestar Social, están representadas las entidades que forman parte del sistema de acogida (ACCEM, Cruz Roja, Cepaim, Movimiento por la Paz–MPDL, Guadacoge y Provivienda) y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) se están llevando de forma coordinada todas las intervenciones.



A su vez, este comité mantiene un contacto estrecho con otras Consejerías de la Administración regional como Sanidad, Economía, Empresas y Empleo, Fomento o Educación. Fruto de la colaboración con este último departamento, se han escolarizado a 70 niñas y niños ucranianos en los centros educativos de Castilla–La Mancha, 23 en la provincia de Guadalajara, tal y como ha indicado Guadalupe Martín.



Por último, la vicececonsejera de Servicios y Prestaciones Sociales ha recordado que ayer mismo se publicó la convocatoria de subvenciones para proyectos de acción humanitaria y de emergencia, al que pueden presentar sus proyectos entidades del tercer sector. El plazo permanecerá abierto hasta que se agote el crédito de la convocatoria, para el que hay destinado más de 371.370 euros.





