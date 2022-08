El Gobierno regional abre el proceso participativo para recoger aportaciones ciudadanas al nuevo Plan de Atención a la Infancia de Castilla-La Mancha

Desde la Consejería de Bienestar Social se pone en marcha esta fase de participación, que consiste en la cumplimentación de un cuestionario anónimo que recoja las opiniones de la ciudadanía, las entidades públicas y privadas, así como de los niños, niñas y adolescentes sobre la realidad de la atención a la infancia en la región, que permita identificar los objetivos y prioridades a los que debe dar respuesta el nuevo Plan.

Para hacer partícipe de este proceso administrativo a la infancia de la región, se ha elaborado una versión ‘amigable’ del cuestionario que facilite la aportación de opiniones de los niños, niñas y jóvenes mediante 14 preguntas de fácil resolución.



Toledo, 16 de agosto de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha abierto el plazo para recoger aportaciones ciudadanas para la elaboración del Plan de Atención a la Infancia de Castilla–La Mancha 2023?2026, a través del proceso participativo disponible en el Portal de Participación, https://participación.castillalamancha.es



Este nuevo Plan de Atención a la Infancia busca actualizar el marco que articula el conjunto de políticas públicas en la región destinadas a la atención integral de las familias y la protección de la infancia.



Este procedimiento participativo, que se abre entre hoy, día 16, y el 30 de agosto, consiste en la cumplimentación de un cuestionario anónimo que recoja las opiniones de la ciudadanía sobre la realidad de la atención a la infancia en la región que permita identificar los objetivos y prioridades a los que debe dar respuesta el nuevo Plan y facilite a la Administración pública su correcto abordaje con las herramientas y procedimientos más acertados.



Para ello, se plantea la realización de este proceso desde una visión amplia e integradora con la participación de todos los agentes implicados, como son la ciudadanía en general, los organismos y entidades públicas y privadas que trabajan en este ámbito y, más en particular, la infancia y los jóvenes de Castilla–La Mancha.



En este sentido, para animarlos a la participación en este proceso administrativo, se ha elaborado una versión ‘amigable’ del cuestionario que facilite la aportación de opiniones de los niños, niñas y jóvenes mediante 14 preguntas de fácil resolución.



Entre ellas, además de pedir su valoración sobre las actividades de prevención, atención e intervención con la infancia y adolescencia en la región y en su municipio en particular, también se les invita a valorar las medidas que deberían figurar en el Plan de Atención a la Infancia.



En cuanto al cuestionario dirigido a adultos y a entidades, éste es más extenso y recoge una veintena de epígrafes en relación a diferentes aspectos, como los recursos del sistema para responder a las necesidades existentes en relación a la infancia; la situación de Castilla–La Mancha respecto a otras comunidades autónomas en cuanto al número de niños, niñas y adolescentes que viven en situación o en riesgo de exclusión, vulnerabilidad o conflicto social; los perfiles de personas con mayores necesidades de apoyo; los principales factores que incurren en la necesidad de acudir al sistema de intervención y apoyo; la emancipación juvenil y la transición a la vida adulta; o las áreas donde deberían reforzarse las actuaciones del próximo Plan, entre otras cuestiones.



El procedimiento de participación ciudadana finalizará, en todas sus fases, antes del día 20 de septiembre de 2022.



Un Plan de Atención a la Infancia en cuatro ejes



La elaboración del nuevo Plan de Atención a la Infancia de Castilla–La Mancha se sustenta en tres ejes fundamentales y un cuarto eje transversal a los anteriores.



En primer lugar, se encuentra el Eje I ‘Cuida’ cuyos objetivos son la promoción y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, así como en el fortalecimiento del apoyo a las familias, fundamentalmente las que presentan mayor vulnerabilidad.



Para ello se fomentan espacios de comunicación y escucha entre los miembros de la familia, se trabaja en la adquisición de competencias parentales, se previene y aborda la violencia intrafamiliar y se atienden situaciones de crisis y/o conflicto psicosocial en familias con niños y niñas adolescentes.



En segundo lugar, el Eje II ‘Protege’ continúa reforzando actuaciones preventivas y de preservación familiar, con el objetivo de eliminar situaciones riesgo leves o moderadas de la situación familiar y con fin de conseguir la recuperación personal de todos sus miembros.



Aquí, la promoción del acogimiento familiar como medida prioritaria para el ejercicio de la guarda sobre los niños, niñas y adolescentes será otro de los objetivos centrales del nuevo Plan, focalizando la intervención en la captación y valoración de familias acogedoras, la intervención y seguimiento de niños, niñas y adolescentes en acogimiento familiar, y el apoyo a las familias.



El Eje III ‘Acompaña’ establece como objetivo estratégico favorecer la emancipación juvenil y la transición a la vida adulta, especialmente en jóvenes que han estado bajo medida de protección o conflicto social.



En este capítulo es fundamental facilitar el acceso al empleo y a la vivienda a través de itinerarios de inserción, así como garantizar a los jóvenes ex tutelados un soporte económico que facilite la autonomía y la vida independiente.



En la estructura del nuevo Plan de Atención a la Infancia y como medida transversal a los diferentes ejes, es fundamental crear una red de acciones coordinadas y mejorar la efectividad y eficiencia de las actuaciones entre todos los agentes implicados para que estos objetivos puedan alcanzarse.







