El Gobierno regional aboga por una mayor concienciación y por tejer alianzas para avanzar en el fin de la trata con fines de explotación sexual

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha explicado que la trata es “un problema de una dimensión enorme que no conocemos suficientemente” y es que, según el Ministerio de Interior, “si hablamos de mujeres en contextos de prostitución que están explotadas sexualmente en España, las estimaciones más conservadoras indican que hay 45.000 víctimas, sean o no víctimas de trata”.

Blanca Fernández ha explicado que la Ley regional para una Sociedad Libre de Violencia de Género considera la explotación sexual y la trata con este fin violencia de género y que además, desde 2016, el Gobierno regional tiene líneas de trabajo específico para sensibilizar, prevenir y atender a las víctimas de explotación sexual, y un centro especializado donde se hace una valoración de estas víctimas para derivarlas al mejor recurso posible.



Ciudad Real, 17 de octubre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha defendido esta tarde la necesidad de que el conjunto de la sociedad tome conciencia de la gravedad del problema que es la trata de personas con fines de explotación sexual y ha abogado por “tejer alianzas” para ir avanzando en la erradicación de este grave problema, según ha señalado la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández.



En este sentido, ha añadido que “es muy importante que todos los operadores, desde los jurídicos, a los policiales, sociales, políticos, toda la sociedad, en definitiva, tomemos conciencia de que ahora mismo hay miles de personas en nuestro país siendo explotadas sexualmente, en su inmensa mayoría son mujeres muy, muy jóvenes y, lamentablemente, también muchas niñas y niños. De manera que tenemos que tejer alianzas y es cada día más necesario hacerlo para poder erradicarlo, sabiendo que no va a ser de hoy para mañana, y para tener estrategias eficaces que luchen contra esta suerte de explotación sexual que, en su peor expresión, es la del tráfico de personas con este fin”.



Así lo ha manifestado Blanca Fernández, esta tarde en Ciudad Real, donde ha inaugurado el curso ‘La trata de seres humanos con fines de explotación sexual’, organizado por el Colegio de Abogados de Ciudad Real y Jueces y Juezas para la Democracia, y al que han asistido el decano de este Colegio de Abogados, Cipriano Arteche; la presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, María Jesús Alarcón; el fiscal jefe de la Fiscalía Provincial, Luis Huete; la delegada provincial de Igualdad, Manoli Nieto Márquez; y la vicepresidenta de la Diputación, Petra Sánchez, entre otras personas.



La consejera de Igualdad y portavoz ha explicado que la trata es “un problema de una dimensión enorme que no conocemos suficientemente” y es que, ha añadido, según el Ministerio de Interior, si hablamos de mujeres en contextos de prostitución, que están explotadas sexualmente en España, las estimaciones más conservadoras indican que hay 45.000 víctimas, sean o no víctimas de trata. “Por tanto, estamos ante un problema de gran dimensión y, además, es un problema humanitario; un problema estructural, porque si no hay consumo no hay explotación sexual”, ha incidido Blanca Fernández.



En Europa, hay en torno 14.500 víctimas de trata con fines de explotación sexual, de las cuales la inmensa mayoría de ellas, hasta un 93 por ciento, son mujeres y niñas. Además, se está produciendo un incremento muy importante en la trata con fines de explotación sexual de los niños. Por su parte, la ONU estima que hay unas 50.000 víctimas de trata con fines de explotación sexual en el mundo, “una estimación que solo es la punta de iceberg de lo que realmente existe. Esto es lo que dice la ONU que está detectado y testado”, ha detallado la consejera.



Margen para mejorar



Ante la dimensión de este delito, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional ha señalado que “hay margen para mejorar en la legislación” y, en ese sentido, ha citado la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados que dará instrumentos para condenar a los explotadores sexuales.



Blanca Fernández también ha valorado el ‘Plan Camino’ presentado el Ministerio de Igualdad, un plan integral para tratar de rescatar de la trata y de la explotación sexual a miles de mujeres y niñas en España de aquí a 2026. Aunque, tal y como ha explicado la consejera, hace dos años ocho comunidades autónomas, entre ellas Castilla–La Mancha, presentaron un plan similar “sin obtener respuesta”.



“Ahora lo ha planteado como una iniciativa propia, bienvenida sea, lo único que le pedimos es coordinación de todas las administraciones en esto, porque las comunidades autónomas somos quienes tenemos competencia en materia de violencia de género”, ha dicho Blanca Fernández, quien ha añadido que en Castilla–La Mancha, la Ley regional para una Sociedad Libre de Violencia de Género considera violencia de género la explotación sexual y la trata con este fin.



Además, desde 2016, el Gobierno regional cuenta con líneas de trabajo específico para sensibilizar prevenir y atender a las víctimas de explotación sexual; también dispone de un centro especializado el CAVI, donde se hace una valoración de las víctimas para derivarlas al mejor recurso posible, “pero necesitamos mejorar los recursos, necesitamos tener mejor respuesta y, especialmente, necesitamos hacer un esfuerzo muy importante en materia de sensibilización”, según ha destacado Blanca Fernández.



En ese sentido, la consejera ha señalado que organismos internacionales expertos consideran a España entre los tres primeros países de consumo de prostitución a nivel mundial “por tanto, la tarea esencial que tenemos en este momento es la prevención y eso solo se hace a base de educación y sensibilización”.



Por todo ello, Blanca Fernández ha agradecido al Colegio de Abogados de Ciudad Real y a Jueces y Juezas para la Democracia la organización de estas jornadas para que abogados y abogadas, que están en el ejercicio o lo estarán en breve, “tengan la mayor especialización a la hora de ayudar a las víctimas”.







