El Gobierno de García-Page suma el servicio de Atención Temprana de Iniesta a la red, con el objetivo de alcanzar los 21 en la legislatura

Iniesta (Cuenca), 20 de febrero de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha inaugurado un nuevo servicio de Atención Temprana con el que la entidad COCEMFE–INIESTA atiende a los niños y niñas con dificultades en su desarrollo o riesgo de presentarlas en esta comarca y ha presentado el proyecto del futuro centro de mayores de la localidad conquense.



Este nuevo recurso viene a completar una red de centros y servicios de atención especializada a las personas con discapacidad que ha ido creciendo desde que García–Page está al frente del Gobierno regional. En la inauguración han estado presentes junto al presidente, el alcalde del municipio José Luis Merino; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro; la subdelegada del Gobierno en Cuenca, Mª Luz Fernández; el diputado nacional, Luis Carlos Sahuquillo; la delegada de la Junta en la provincia, Marian García; así como el director general de Discapacidad, Javier Pérez; y la directora general de Mayores, Alba Rodriguez; entre otras autoridades y miembros de la entidad COCEMFE.



La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha destacado durante la inauguración, la aprobación por unanimidad de la Ley de Atención Temprana en las Cortes regionales en las últimas fechas “colocándonos como la primera Comunidad Autónoma que va a dar cobertura de Ley al Modelo de Apoyos de la Convención Internacional en materia de Atención Temprana”.



Esta ley “consolida un derecho subjetivo de ciudadanía con carácter universal, público y gratuito, y se adapta a nuestra realidad, pero sobre todo a la de los niños y niñas con discapacidad o riesgo de que aparezca”, ha puntualizado la consejera.



En este sentido, la titular de Bienestar Social ha indicado que a través de la inversión presupuestaria del Gobierno regional se ha pasado de atender en 2015 a alrededor de 4.000 familias a 7.000 familias beneficiarias de los Servicios de Atención Temprana. Además, la inversión ha evolucionado de 5,2 millones de euros a diez millones de euros, porque “es prevención, es atención, no solamente para los más niños y niñas, también para las familias, para ayudarles en ese proceso de aprendizaje y que los niños que tienen discapacidad puedan ir superando esas barreras”, ha destacado la consejera.



Así, García Torijano ha subrayado que “la atención a la discapacidad ha sido, es y seguirá siendo una prioridad para el Gobierno del presidente García–Page”. Durante estos casi ocho años de Gobierno “hemos revertido los recortes de la legislatura 2011–2015 con un incremento presupuestario del 50 por ciento, pasando de los 99,3 millones de euros de 2015, como presupuesto de partida, a los 150,7 millones de euros actuales, más de 51 millones de euros de diferencia para mejorar la atención a las personas con discapacidad”, ha remarcado la consejera.



Atención Temprana desde Iniesta para los municipios de la comarca



El servicio que hoy se ha inaugurado de forma oficial en Iniesta lleva algo más de seis meses funcionando desde donde se atiende a niños y niñas con dificultades en su desarrollo o en situación de riesgo entre los 0 y los 6 años, no solo en este municipio, sino también de su zona de influencia; Ledaña, Minglanilla, Castillejo de Iniesta, Graja de Iniesta, Quintanar del Rey, El Herrumblar, Villarta, Villanueva de la Jara o Villagarcía del Llano entre otros.



Actualmente desde el servicio, gestionado por COCEMFE–INIESTA se atiende a doce familias con el trabajo de cuatro profesionales, mediante atención especializada en los entornos naturales de los niños y niñas, con una inversión de casi 90.000 euros por parte del Gobierno regional.



García Torijano ha agradecido el trabajo de COCEMFE, así como de todas las entidades que trabajan junto con el Gobierno regional para garantizar una Atención Temprana universal, pública y gratuita y que permiten, como es en el caso de la provincia de Cuenca, “duplicar los niños y niñas atendidos, pasando de 321 familias en 2015 a 611 el pasado año”.



Iniesta contará con un nuevo centro de mayores



Por otra parte, García Torijano ha avanzado que “el Ayuntamiento de Iniesta ha recibido una subvención para llevar a cabo un centro de mayores municipal, dotada con 200.000 euros, de la convocatoria destinada a los ayuntamientos de municipios que todavía no cuentan con viviendas o centros de mayores, dotada con 5,1 millones de euros, que provienen de los Fondos Europeos Next Generation”; además, ha subrayado “que va a empezar a licitar sus obras en las próximas semanas”.



García Torijano ha explicado que esta convocatoria “nos ofrece la posibilidad de 28 proyectos en 28 municipios diferentes de toda Castilla–La Mancha, de los que 15 son centros de mayores, a los que se van a destinar 1,7 millones de euros, y 13 son viviendas de mayores, a las que vamos a destinar 3,4 millones de euros en toda la región”.



Así, en el caso de la provincia de Cuenca “hemos concedido dos proyectos para centros de mayores, con 300.000 euros de inversión, y diez proyectos para viviendas de mayores, con 2,7 millones de euros. Lo que supone un total de doce proyectos y una inversión total de algo más de tres millones de euros”, ha detallado la consejera.







