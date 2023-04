El Gobierno de Castilla la Mancha celebra el papel de las asociaciones de viudas a la hora de visibilizar su situación y ampliar sus derechos

La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, ha señalado los beneficios que tendrá la reforma de las pensiones en la calidad de vida de las viudas, cuyas retribuciones aumentarán entre un 17 y un 30 por ciento en los próximos cuatro años; lo que supondrá un incremento total de hasta 3.800 euros anuales.



Blanca Fernández ha subrayado que en Castilla La–Mancha el 94 por ciento de las pensiones de viudedad las cobran mujeres, y que su asignación media es de 800 euros, muy por debajo de la pensión media en la región, que se sitúa en los 1050 euros.

Sonseca (Toledo), 1 de abril de 2023.– La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha acudido a la XLVIII Asamblea Regional de Viudas, celebrada en Sonseca, donde han asistido 350 mujeres de la Federación de Asociaciones de Viudas de Castilla–La Mancha, la más numerosa de la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Viudas Hispania (CONFAV), para hacer patentes sus necesidades.





Los objetivos de estas entidades son la defensa de los derechos de las viudas y de sus hijos e hijas y, sobre todo, la concesión por parte de la Administración de unas pensiones de viudedad suficientes para que estas familias puedan llevar una vida digna. Las peticiones más acuciantes que vienen haciendo los últimos años son que la pensión de viudedad no deje de ser contributiva, que se equipare al salario mínimo interprofesional y que esté exenta de cargas fiscales, como lo está la Pensión de Invalidez, que no cotiza al IRPF.





Blanca Fernández ha señalado que para ella “es muy importante que las asociaciones de mujeres en Castilla–La Mancha estén vivas, ya que han conseguido visibilizar a todas esas mujeres que se quedaban solas con hijos a cargo, enfrentando las enormes dificultades de la crianza en solitario, sin el apoyo de nadie y con pensiones muy bajas”.





Beneficiadas por la reforma de las pensiones





La consejera, además, ha querido poner en valor cómo la presión política ejercida por estas entidades ha sido definitiva en cuanto a que la reforma de las pensiones aprobada el pasado 16 de marzo por el Gobierno de España beneficie también a las pensiones de viudedad, siendo un 94 por ciento de ellas percibidas por mujeres en Castilla–La Mancha y un 96 por ciento en todo el territorio español.





La consejera ha asegurado que durante los próximos cuatro años sus retribuciones aumentarán entre un 17 y un 30 por ciento, un incremento que llegará a un total de entre 1.800 euros a 3.800 euros anuales, dependiendo de si tienen cargas familiares o no. “Es una medida muy importante, muy justa y sostenible, y que beneficia sobre todo a las mujeres”, ha apuntado.





En este sentido, ha querido señalar que la pensión media de Castilla–La Mancha se sitúa en torno a los 1.050 euros, siendo la de los hombres de unos 1.200 euros y la de las mujeres 950 euros. En el caso de las viudas, su pensión media es de unos 800 euros, “lo que supone que tengan que hacer frente con pocos recursos a una situación traumática y posterior soledad”, ha lamentado.





Al acto también han acudido el alcalde de Sonseca, Sergio Mora Rojas; el delegado de la Junta en la provincia de Toledo, Javier Úbeda; la delegada de Igualdad en Toledo, Nuria Cogolludo; la presidenta de la Confederación Viudas Hispania (CONFAV), Cristina Gómez; la presidenta de la Federación de Viudas de CLM, Mari Llanos González, y la presidenta de la Asociación de Viudas Cristianas Virgen del Rosario, Juliana Gómez, entre otros.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando