El Gobierno de Castilla-La Mancha reivindica “más igualdad como antídoto contra la violencia machista”

La consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, ha pedido la “complicidad de toda la ciudadanía” para acabar con el sistema patriarcal que impide, en pleno sigo XXI, que las mujeres no tengan acceso a las mismas cuotas de poder o de responsabilidad, lo que provoca situaciones de desigualdad en cuyo origen está la violencia machista.

Blanca Fernández ha apostado por seguir manteniendo tanto los recursos públicos, como las leyes porque con ambos instrumentos en las últimas décadas se ha conseguido salvar vidas de mujeres, niños y niñas.

Viso de San Juan (Toledo), 1 de junio de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha reivindicado “más igualdad como “antídoto contra la violencia machista” tal y como ha manifestado esta tarde la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en el Viso de San Juan, donde ha asistido al ‘Encuentro de los Puntos Violeta’ del municipio.



La consejera ha pedido la “complicidad de toda la ciudadanía” para acabar con el sistema patriarcal que impide, en pleno siglo XXI, que las mujeres tengan acceso a las mismas cuotas de poder o de responsabilidad que los hombres, lo que provoca situaciones de desigualdad y es la causa de que “algunos hombres, cada vez menos, consideren que pueden manejar nuestras vidas utilizando las palabras, los gestos, a veces la violencia y en los casos más extremos las armas y el asesinato”, ha lamentado la consejera.



Al hilo de esta reflexión, ante un centenar de personas que han asistido a este acto, la consejera ha recordado que en lo que va de año, 18 mujeres han sido asesinadas en España por violencia machista, “18 mujeres que podrían estar con nosotras y ya no están porque alguien que se consideraba superior decidió acabar con sus vidas”.



Frente a estos hechos, la consejera ha apostado por seguir manteniendo los recursos públicos, entre los que están los centros de acogida de la región, por los que en los últimos 20 años han pasado 17.000 mujeres, niños y niñas cuyas vidas peligraban, y las normas como la Ley Integral contra la violencia de género que en sus casi dos décadas de existencia ha conseguido reducir más de un treinta por ciento los asesinatos.



“Siguen siendo muchos, muchísimos, una sola vida es mucho, por eso, una sola vida merece la pena estos recursos. Todo el presupuesto público de gobiernos, diputaciones, ayuntamientos, incluso asociaciones, merece la pena, porque hemos salvado la vida de mujeres y criaturas, y asumiendo esto, tendremos más fuerza para seguir combatiendo la violencia machista”, en palabras de la consejera.



Blanca Fernández ha aseverado que “una sociedad no se puede llamar democrática si el 50 por ciento de la población no tiene igualdad plena, no solo en las leyes que ya existe, sino igualdad real y efectiva en su incorporación al mundo y a la vida”. Y en este proceso ha subrayado dos cuestiones: la necesidad de que los hombres se incorporen al espacio doméstico “porque no hay mayor privilegio que cuidar a las personas que más quieres”, y dejar atrás la educación diferencial que cuestiona las expectativas de las mujeres.



El Viso de San Juan, un ejemplo



La consejera ha felicitado a la localidad de El Viso de San Juan porque con su alcalde a la cabeza, José Manuel Silgo, ha sido capaz de poner en marcha una red de 11 puntos violeta: “ver como en un municipio pequeño, de manera unida, son capaces de conformar 11 puntos violeta e involucrar a la sociedad en su conjunto para luchar contra la violencia que se ejerce contra las mujeres, es muy importante, nos sentimos muy honradas de estar aquí y les animamos a seguir trabajando en la misma dirección”.



Tras el encuentro en el que la consejera ha podido compartir las experiencias con las personas presentes, se ha procedido a la entrega de los premios a las mejores frases contra la violencia machista y, finalmente, se ha descubierto un mural conmemorativo.



Junto a la consejera de Igualdad y el alcalde, han asistido al acto la delegada de Igualdad en la provincia de Toledo, Nuria Cogolludo, y la vicepresidenta, delegada del Área de Educación, Cultura, Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de Toledo, Ana María Gómez, así como representantes de la Asociación María de Padilla.





