El Gobierno de Castilla-La Mancha, reconocido con el ‘Premio Solidarios 2022’ del Grupo Social ONCE por su apuesta contra la despoblación

Toledo, 23 de junio de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha sido distinguido en la entrega de los ‘Premios Solidarios 2022’, organizados por el Grupo Social ONCE, por su estrategia de lucha contra la despoblación y la defensa del medio rural. Un reconocimiento que se ha personificado en la figura del comisionado del Reto Demográfico, cargo que ostenta Jesús Alique.



Este premio, otorgado en la categoría de Administración Pública, es uno de los cinco entregados en la gala celebrada en la sala ‘Thalía’, en Toledo, a la que ha asistido en representación del Gobierno regional y de su presidente, Emiliano García–Page, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, cuya intervención ha puesto el colofón a la ceremonia.



La consejera ha felicitado a los premiados por el Grupo Social ONCE y, especialmente, al comisionado del Reto Demográfico, a quien ha dado la enhorabuena por un trabajo “que es de mucha gente y de la ciudadanía de Castilla–La Mancha”.



En este ámbito, como en otros muchos, ha aseverado la consejera, Castilla–La Mancha vuelve a ser pionera con la Ley y la Estrategia contra la Despoblación. “Ha sido el Gobierno regional y, concretamente, su vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, quien ha impulsado esta ley de oportunidades para que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, puedan tener libertad de decisión y garantizados todos sus derechos”, ha afirmado.



Por su parte, el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, ha afirmado que la política frente a la despoblación “es como un paracaídas, sólo funciona cuando se abre”. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno de Castilla–La Mancha, ha aseverado, “abrirnos a la sociedad y darnos a esta Ley contra la Despoblación que podemos decir, con orgullo, que hace de nuestra región un referente nacional e internacional”.



También ha destacado Alique que ha sido una ley que “se ha abordado desde el consenso político y social y ha contado con la unanimidad de los grupos en las Cortes regionales, con una visión que mira al futuro” y en la que el Gobierno confía “para frenar la despoblación y fomentar el desarrollo integral de la región”.



En la gala también han estado presentes la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón; la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín; el director general de Discapacidad, Javier Pérez; y la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, entre otras autoridades, además de representantes de entidades sociales como los presidentes de la Mesa del Tercer Sector, de Cruz Roja y de CERMI, José Antonio Romero, Jesús Esteban y Cristina Gómez, respectivamente.



Solidarios Castilla–La Mancha 2022



Los ‘Premios Solidarios ONCE’ se otorgan a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que favorecen una mejor y mayor calidad de vida para las personas con discapacidad, contribuyendo a hacer un mundo más justo e igualitario.



En este sentido, la consejera ha asegurado que, como administración regional, “estamos muy satisfechos y honrados de recibir este galardón en la categoría de Administración Pública”.



También, desde el área de Bienestar Social que representa, ha valorado el premio a la Fundación ANAR y sus 52 años dedicándose a la promoción y defensa de los niños, niñas y adolescentes “con quienes trabajamos estrechamente a través del programa ‘Tú Cuentas’, en el chat y en el teléfono de Atención a la Infancia y la Adolescencia”.



Además, la consejera se ha congratulado del reconocimiento a la empresa ‘Albacosturas’, a cuyas responsables ha dado la enhorabuena por “ese trabajo que realizasteis en un momento tan difícil como la pandemia y que seguís realizando porque visibilizáis lo importante que es para los entornos rurales y para las mujeres poder desempeñar una acción social”.



El premio en la categoría de ‘Comunicación’ ha recaído en Ramón García por su programa ‘En Compañía’ de CMMedia. García Torijano ha dado a los dos presentadores de este espacio, Ramón y Gloria Santoro, “por su cercanía, por saber escuchar y preocuparse por los ciudadanos que están al otro lado de la pantalla y por dar la oportunidad de trasladar a las personas las políticas sociales que hacemos desde el Gobierno regional a través de un programa de tanta repercusión”.



Por último, y en el momento más emocional de la gala, se ha entregado el ‘Premio Solidario 2022’ al alcalde de La Roda (Albacete), Juan Ramón Amores, de quien García Torijano ha resaltado que es “es un gran alcalde, pero sobre todo, es una gran persona” que nos ha demostrado que “vivir sirve para mucho; sirve para cambiar el mundo”.



Grupo Social ONCE, aliado del Gobierno regional en construir una sociedad inclusiva



García Torijano ha valorado el trabajo de la ONCE “como entidad amiga y aliada durante estos cuarenta años que ahora celebramos junto con el Estatuto de Autonomía de Castilla–La Mancha”. La consejera ha afirmado que la región ha crecido como sociedad y ahora “somos una tierra de oportunidades en la que vosotros habéis puesto mucho más que un granito de arena”. Asimismo, ha agradecido que la entidad ponga en valor cada año iniciativas como las premiadas en esta edición, “siendo vosotros un ejemplo de trabajo y de oportunidades a personas que quieren demostrar sus valías”, ha concluido.





