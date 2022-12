El Gobierno de Castilla-La Mancha reconoce el papel de los medios de comunicación en la vertebración del territorio y la autoestima colectiva

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha agradecido a COPE la organización de una gala, que ya va por su décima edición, en la que se entregaron 13 premios a personas e instituciones, “que son admirables en muchos sentidos y que retratan muy bien lo que es Toledo y lo que es Castilla–La Mancha desde muchos puntos de vista”.



Uno de los premios entregados reconoció a ‘Campo y Alma’, la marca de garantía de los alimentos de calidad de Castilla–La Mancha puesta en marcha por el Gobierno regional. Tras recoger el premio, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha agradecido el reconocimiento a una marca colectiva que “representa lo mejor que tenemos en nuestra tierra”, una tierra rural con “mucha alma” que nos permite “producir los mejores alimentos del mundo”.

Toledo, 2 de diciembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha destacado la contribución de los medios de comunicación regionales “a vertebrar el territorio, a que tengamos autoestima colectiva y a que nos demos cuenta de que en esta región también contamos. Existimos y tenemos voz y mucho que decir”. Así lo ha señalado anoche la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en la gala de los ‘X Premios COPE Castilla–La Mancha’, a la que asistió también el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.





Blanca Fernández felicitó al “magnífico equipo” de COPE Castilla–La Mancha, agradeciéndole la generosidad de organizar una gala que ya va por su décima edición y en la que ayer se entregaron 13 premios a personas e instituciones, “que son admirables en muchos sentidos y que retratan muy bien lo que es Toledo y lo que es Castilla–La Mancha desde muchos puntos de vista”, apuntó.





“Premiáis la excelencia, el trabajo, el compromiso y la entrega hacia los demás. Eso es lo que habéis premiado hoy y eso retrata a la gente premiada, retrata nuestra tierra, pero sobre todo retrata al equipo de la cadena COPE que, como siempre, es generoso en reconocer el trabajo que hacen los demás”, afirmó la consejera al respecto.





Reconocimiento a ‘Campo y Alma’





Precisamente uno de los galardones entregados ayer reconoció el trabajo de ‘Campo y Alma’, la marca de garantía de los alimentos de calidad de Castilla–La Mancha puesta en marcha por el Gobierno regional. Presentada a finales de octubre de 2021, se ha convertido en apenas un año en un referente de los productos agroalimentarios de la Comunidad Autónoma avalados por una Denominación de Origen Protegida o una Indicación Geográfica Protegida.





El encargado de recoger el premio fue el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, que agradeció el reconocimento a una marca colectiva que “representa lo mejor que tenemos en nuestra tierra”, una tierra rural con “mucha alma” que nos permite “producir los mejores alimentos del mundo”.





“Les quiero pedir dos favores”, dijo Martínez Arroyo, “que consuman alimentos de nuestra tierra a la hora de disfrutar de las fiestas navideñas y que no olviden que detrás de cada producto hay mucha gente, agricultores y ganaderos, que construyen cada día Castilla–La Mancha”. Además de una estatuilla, todos los galardonados han recibido de parte del Gobierno regional un lote de alimentos de la marca ‘Campo y Alma’.





Elogio para todas las personas y entidades premiadas





Continuando con el resto de premiados, Blanca Fernández tuvo palabras de elogio para el Arzobispado de Toledo, que recogió el premio por la organización y promoción del Año Jubilar de Guadalupe y para la Iglesia en general por su trabajo “a favor de la justicia social, la cohesión y la igualdad”. De la campeona del mundo de parakárate, Isabel Fernández, destacó su capacidad para dar visibilidad tanto al deporte paralímpico como a las mujeres en la práctica deportiva y la puso como “ejemplo de tesón y de excelencia”, y en el mismo sentido felicitó al deportista Christian López por su esfuerzo y superación personal, “me admira esa capacidad de sacrificio”, dijo la consejera, que lo puso como ejemplo para muchas personas.





También felicitó al Quiosco Catalino, “una de las diez mejores churrerías de España”, de la que destacó que es un sitio privilegiado de Toledo; igualmente subrayó la labor del diseñador Ulises Mérida, “que lleve la marca de Castilla–La Mancha por todo el mundo con éxito”. De la Cátedra del Tajo UCLM–Soliss, que nació para avanzar en la recuperación integral y mejora del río, destacó su importancia, “muy necesaria y la necesitamos mucho”. Al grupo Candela y Son le felicitó no solo por la calidad de su música sino por la energía que transmiten.





La consejera continuó dando la enhorabuena a los conventos de Toledo, premiados por el mantenimiento de un mazapán “excelente y tradicional”, y al Ayuntamiento de Toledo por la organización del VIII Centenario de Alfonso X El Sabio. De la misma manera, reconoció a Puy du Fou la grandeza y el éxito de sus espectáculos, en particular ‘El Sueño de Toledo’, que acaba de ser reconocido por segundo año consecutivo como Mejor Espectáculo del Mundo.





También destacó la “vida de esfuerzo” y la profesionalidad de Paulino Estrada, presidente de COFARTA, Centro Cooperativo Farmacéutico Talaverano, una de las empresas referentes en la región. Y en último lugar, la consejera felicitó al Corpus de Camuñas con sus ‘Pecados y Danzantes’, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional que opta a ser reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, algo que se mostró convencida que van a conseguir.





Al acto también asistieron el Arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves; el expresidente de Castilla–La Mancha, José Bono; la alcaldesa de la capital toledana, Milagros Tolón; el delegado del Gobierno en la región, Francisco Tierraseca; el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez; el rector de la Universidad de Castilla–La Mancha, Julián Garde; el director de Emisoras de la Cadena COPE, Javier Castro; el subdirector de Emisoras del Grupo COPE, José Varón; el director de Cope Castilla–La Mancha, Juan Carlos Sevilla; y diputados y diputadas, senadoras y senadores de la región.





