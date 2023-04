El Gobierno de Castilla-La Mancha pone en marcha el ‘Plan Sequía’, con un paquete de medidas pactadas con las organizaciones agrarias

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha explicado que incluye una ayuda de 30 millones de euros para explotaciones familiares y otra línea de ayuda directa para leñosos por valor de 16 millones, así como la flexibilización inmediata de las condiciones de la PAC.

Desde mañana, el ganado va a poder entrar en las parcelas de los cultivos de cereales de invierno y leguminosas que no se vayan a cosechar para aprovecharlos ‘a diente’. “De esta manera, ayudamos al agricultor, que no va a cosechar lo que ha sembrado, y al ganadero, que puede aprovechar los pastos, las rastrojeras, en un momento muy interesante”, ha señalado.

Toledo, 27 de abril de 2023.– Hoy se ha reunido en Toledo la Mesa de la Sequía, una cita en la que el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha explicado a las organizaciones profesionales agrarias un paquete de medidas que el Gobierno regional va a poner en marcha de manera inmediata, en lo que será el ‘Plan Sequía’, que supondrá unos 50 millones de euros de inversión para los agricultores y ganaderos más afectados.



El Gobierno de Castilla–La Mancha va a dedicar, ha informado, “50 millones del PDR para nuestra agricultura y ganadería. En este momento en nuestro país no se ha hecho en ningún sitio”, ha afirmado el consejero, destacando que “habría que valorar más lo que se hace en positivo, porque hay agricultores y ganaderos esperando que pongamos en marcha medidas como estas”.



Martínez Arroyo se ha referido a dos líneas de ayudas concretas. Por un lado, 30 millones de euros para las explotaciones familiares de toda la región afectadas por la sequía, que podrán recibir 100 euros por hectárea si acreditan daños. La convocatoria se va a realizar “en tiempo récord”, para que agricultores y ganaderos la puedan pedir con la solicitud única de la PAC, cuyo plazo concluye el 31 de mayo.



A su vez, habrá 16 millones de ayudas directas para la recuperación de cultivos leñosos afectados por la sequía. Es una línea similar a la que se puso en marcha para el olivar afectado por ‘Filomena’ y que se publicará antes del verano, “cuando se sepan los efectos reales” que ha tenido la sequía sobre los árboles, ha apuntado el consejero.



Además, a lo largo del mes de mayo se va a publicar en el Diario Oficial de Castilla–La Mancha una Orden para flexibilizar “la condicionalidad del primer pilar de la PAC”, en todo aquello que sea competencia de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural; así como todas las líneas de ayuda enmarcadas en el Programa de Desarrollo Rural (PDR), para que agricultores y ganaderos “puedan seguir adelante con sus cosechas y sus producciones ganaderas y cobrar también todas las ayudas, aunque no puedan cumplir algunos de los requisitos como consecuencia de la sequía”, ha dicho Martínez Arroyo.



Por otra parte, desde mañana el ganado va a poder entrar en las parcelas de los cultivos de cereales de invierno y leguminosas que no se vayan a cosechar para aprovecharlos ‘a diente’: “esto es muy importante que se haga ya, porque están a punto de secarse el cereal y las leguminosas que no se van a recoger”, ha indicado el responsable de Agricultura. “De esta manera, ayudamos al agricultor, que no va a cosechar lo que ha sembrado, y al ganadero, que puede aprovechar los pastos, las rastrojeras, en un momento muy interesante”.



Medidas inmediatas



El Ejecutivo regional ha decidido tomar medidas inmediatas mientras permanece a la espera de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación “avance en las cuestiones que tienen que ver con su competencia”, ha aclarado Martínez Arroyo, así como de la autorización para poder utilizar los fondos del PDR, algo que depende de la Comisión Europea, tal como ya había avanzado el propio consejero.



“No queremos esperar más”, ha dicho, “queremos seguir tirando del carro de la agricultura y la ganadería de nuestro país”. Algo que es posible gracias a la “complicidad” con las organizaciones agrarias y cooperativas Agroalimentarias.



En la reunión han participado, junto al consejero Francisco Martínez Arroyo, el viceconsejero de Medio Rural, Agapito Portillo; la directora general de Agricultura y Ganadería, Cruz Ponce; el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández; la directora general de Políticas Agroambientales, Silvia Nieto; el director gerente de la Agencia del Agua, José Manuel Martín; y los cinco delegados provinciales de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.



Por parte de las organizaciones profesionales agrarias han asistido el secretario general de UPA Castilla–La Mancha, Julián Morcillo; el vicepresidente de ASAJA Castilla–La Mancha, Florencio Rodríguez; el secretario general de COAG, Ángel Estanislao Galve; el director general de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla–La Mancha, Juan Miguel del Real; y la presidenta de FADEMUR Castilla–La Mancha, Elisa Fernández.





