El Gobierno de Castilla-La Mancha pone a disposición de 5.662 familias vulnerables un Bono Social Digital para garantizar la conectividad en sus hogares

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha detallado que será a través de una convocatoria de 1,3 millones de euros, que se va a publicar en los próximos días y por la que “recibirán una ayuda de 240 euros que se descontarán de sus facturas habituales de servicios de telecomunicación durante 12 meses”.



Pueden percibir el Bono Social Digital las personas consumidoras ‘vulnerables severas’ que ya han sido beneficiarias del Bono Social Térmico en el año 2021. Un total de 20 operadoras digitales van a colaborar en la gestión del mismo habiéndose habilitado un portal web con toda la información necesaria: https://ayudasconectividad.castillalamancha.es



Escudero también ha informado de la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la modificación de la Ley de Vías Pecuarias, que incluye como gran novedad “un fondo finalista pionero que va a garantizar que todos los ingresos procedentes de las concesiones de su uso reviertan en su mejora y mantenimiento salvaguardando su gran patrimonio natural”.

Toledo, 29 de noviembre de 2022.– El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha dado cuenta del visto bueno recibido por parte del Consejo de Gobierno de Castilla–La Mancha al Bono Social de Conectividad Digital, con el que el Ejecutivo de García–Page va a contribuir “a ayudar a que más de 5.662 familias en situación de vulnerabilidad puedan tener garantizada la conectividad en sus hogares”.



Así lo ha afirmado Escudero, durante la rueda de prensa que ha tenido lugar en el Palacio de Fuensalida, donde ha explicado que estos próximos días se va a publicar en el Diario Oficial Castilla–La Mancha (DOCM) la convocatoria del mismo con una partida de 1.358.880 euros proveniente de los fondos Next Generation, transferidos por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, para “financiar que estos hogares en situación de ‘vulnerabilidad severa’ puedan contratar nuevos servicios de conexión a banda ancha fija o incrementar la velocidad de los ya contratados”.



Según ha indicado el consejero, el importe que va a recibir cada familia, de las que un 31 por ciento cuenta además con el hándicap añadido de residir en zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, “va a ser de 240 euros que se descontarán de sus facturas habituales de servicios de telecomunicación durante 12 meses”.



El consejero ha recalcado al respecto que el Bono Digital de Conectividad es una “medida más que impulsa el Gobierno regional para disminuir la brecha digital en nuestro territorio, puesto que mantenemos que el acceso a las telecomunicaciones es un derecho de toda nuestra ciudadanía, independientemente de su condición socioeconómica y el lugar donde vivan las familias”.



Cómo solicitar el Bono Social de Conectividad Digital



El titular de Desarrollo Sostenible ha explicado que pueden ser beneficiarias del Bono Social de Conectividad todas aquellas personas consumidoras de Castilla–La Mancha ‘vulnerables severas’, que ya han sido beneficiarias del Bono Social Térmico en el año 2021.



Para solicitarlo, “pueden hacerlo a través de cualquiera de las 20 operadoras digitales que van a colaborar con nuestra Consejería para gestionar este bono y cuyo listado, junto a la información adicional que puedan necesitar pueden encontrar, en el portal https://ayudasconectividad.castillalamancha.es que hemos creado para atender a los posibles beneficiarios”, ha informado el consejero.



Además, una vez publicada la convocatoria, se enviará una comunicación por SMS, carta y correo electrónico a los potenciales beneficiarios del Bono con las instrucciones para su solicitud; asimismo, las empresas operadoras colaboradoras a través de sus medios también pueden informar a los beneficiarios; y, en coordinación con la Consejería de Bienestar Social, cualquiera que pudiera mantener dudas al respecto podría subsanarlas a través de su profesional de atención social de referencia.



Un fondo finalista para mejora de las vías pecuarias en la región



Por otro lado, como ha explicado Escudero, el Consejo de Gobierno ha aprobado también este martes a propuesta de la Consejería, el proyecto de ley por el que se modifica la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de vías pecuarias de Castilla–La Mancha, “con el objetivo de profundizar en la protección del dominio público pecuario, de forma compatible con las expectativas de la sociedad actual y con respeto a su función original de tránsito ganadero, pero sin descuidar las nuevas utilidades que tienen. Especialmente, su potencial para promover un desarrollo sostenible”.



Como ha señalado el consejero, la modificación incluye “como acción pionera la creación y articulación de un fondo finalista que va a garantizar que todos los ingresos procedentes de las concesiones de uso de las vías pecuarias, vayan a revertir en la mejora y el mantenimiento de las mismas”. “Un aspecto que supone una gran novedad y es una apuesta clara en pro del futuro y el estado de este patrimonio de todos los castellanosmanchegos”, ha manifestado.



El proyecto de ley ahora aprobado modifica, en mayor o menor medida, 27 artículos, lo cual da idea de que el texto se ha enriquecido a lo largo de la tramitación, pues se ha posibilitado la participación activa de la ciudadanía a través del Portal de Participación Ciudadana y los preceptivos trámites de audiencia a los principales organismos que pudieran verse afectados por los cambios recogidos en esta normativa. Asimismo, en el procedimiento de elaboración de esta ley se han requerido los informes del Consejo Asesor de Medio Ambiente (en dos ocasiones), el Consejo Regional de Municipios y del Consejo del Diálogo Social.



Las vías pecuarias son las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero y, junto con descansaderos, abrevaderos y majadas forman la Red Regional de Vías Pecuarias, Cañadas, Cordeles y Veredas. “En la actualidad, estos bienes de dominio público, además de su uso prioritario ganadero, conforman un entramado singular para otros usos compatibles y complementarios, como el socio–recreativo, con gran importancia ambiental”, ha remarcado Escudero, añadiendo que la longitud y superficie estimada de esta red supera los 14.500 kilómetros y las 50.000 hectáreas.



El pastoreo por cañadas y resto de vías pecuarias aporta grandes beneficios para toda la sociedad, ya que genera servicios ecosistémicos esenciales y se mantiene la multifuncionalidad del ecosistema. Además, los paisajes creados y sus usos son un rico ejemplo de unión entre sociedad y naturaleza que contribuye al desarrollo sostenible del medio natural.



Novedades en la modificación de la Ley de vías pecuarias



Ha explicado el consejero que entre las novedades más relevantes incluidas en la modificación de la Ley de Vías Pecuarias destaca la creación de un fondo finalista específico compuesto por las cantidades derivadas del otorgamiento de autorizaciones de ocupaciones y concesiones, sanciones, y cualquier otra de las previstas en esta ley para su defensa, conservación y mejora.



También posibilita realizar modificaciones de trazado sin la obligatoriedad de mantener la anchura de la vía pecuaria, siempre y cuando se permita el transito ganadero y sea viable técnicamente. Con esta redacción se armoniza con la Ley básica estatal de vías pecuarias, se mejora en la redacción de los artículos referidos a las ocupaciones permitidas, así como los referidos a los usos y aprovechamientos. Además, los asfaltados y hormigonados sólo se autorizarán de manera excepcional.



Respecto a los cruces con otras vías de comunicación, los organismos de la otra vía serán los responsables de no impedir usos de la vía pecuaria en el cruce y asumir la señalización. Y se permiten las comunicaciones rurales, armonizando con la normativa nacional básica.



Como usos comunes complementarios se consideran las actividades recreativas y de esparcimiento; desplazamientos en vehículos no motorizados para la práctica de actividades deportivas; senderismo y cabalgada; educativas y formativas en materia de medio ambiente y del acervo cultural, así como las de investigación sobre estas materias; y, finalmente, previa autorización, las actividades de carácter asociativo.







