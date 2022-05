El Gobierno de Castilla-La Mancha pide al conjunto de la ciudadanía y a todos los partidos políticos que se sumen a la lucha contra la violencia machista

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha afirmado que “necesitamos que toda la sociedad se implique y que todos los partidos políticos hagamos un pacto para preservar sobre todo la integridad de las víctimas y no dar ni un solo mensaje que favorezca el poder del maltratador”.



Blanca Fernández ha pedido no jugar con este grave problema social, “igual que con el terrorismo de ETA tampoco se jugaba”, y ha recordado que desde 2003, cuando empezaron a registrarse los asesinatos por violencia machista hasta hoy, cerca de 1.200 mujeres han sido asesinadas. “Ya hay más víctimas mortales en apenas 19 años que en todo el terrorismo de ETA a lo largo de su historia”.



La consejera de Igualdad ha recordado que, en los últimos veinte años, 17.000 mujeres, niños y niñas han pasado por los recursos de acogida, “17.000 vidas salvadas en Castilla–La Mancha”.

Tomelloso (Ciudad Real), 30 de mayo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La ha pedido al conjunto de la ciudadanía y a todos los partidos políticos que se sumen a la lucha contra la violencia machista. “Necesitamos que toda la sociedad se implique y que todos los partidos políticos hagamos un pacto, un acuerdo para preservar sobre todo la integridad de las víctimas y no dar ni un solo mensaje que favorezca el poder del maltratador”, ha exigido la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en Tomelloso, donde ha asistido esta tarde al minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento para condenar el asesinato que tuvo lugar ayer en esta localidad y donde ha lanzado este mensaje dirigido tanto a las distintas formaciones políticas como a la ciudadanía.





En el primer caso ha pedido a los grupos políticos que están entorpeciendo la lucha contra la violencia de género que lo dejen de hacer “porque la vida es lo que más importa, las mujeres que están en este momento siendo víctimas de violencia de género son lo que más importa, no juguemos con esto. Aquí no nos tenemos que jugar ni un solo voto, porque toda la ciudadanía y todos los partidos políticos debemos estar unidos”, ha dicho la consejera.





Blanca Fernández también ha pedido no jugar con este grave problema social, “igual que con el terrorismo de ETA tampoco se jugaba” y ha recordado que desde 2003, cuando empezaron a registrarse los asesinatos por violencia machista hasta hoy, cerca de 1.200 mujeres han sido asesinadas y más de 300 menores han quedado huérfanos y huérfanas desde el año 2013. “Ya hay más víctimas mortales en apenas 19 años que en todo el terrorismo de ETA a lo largo de su historia, por tanto, estamos hablando de terrorismo machista”, ha afirmado Blanca Fernández.





En segundo lugar, dirigiéndose al conjunto de la sociedad, la consejera de Igualdad le ha pedido que se sume a la lucha contra la violencia machista, “porque es el único antídoto posible para acabar con estos terribles asesinatos y con la situación de tantas y tantas mujeres, y tantas criaturas que, si no acaban siendo víctimas mortales, sí sufren durante muchísimos años las consecuencias terribles de este tipo de violencia”.





Asimismo, ha añadido que no se debe “dejar pasar ni siquiera un síntoma, ni una señal de violencia machista. Todos tenemos que ser esa mano amiga de la víctima que, si en un momento dado nos dice algo, sepamos amparar, apoyar y decirle que hay recursos”.





Al respecto Blanca Fernández ha recordado que en Castilla–La Mancha, en los últimos veinte años, han sido 17.000 las mujeres, los niños y las niñas que han pasado por los recursos de acogida con los que cuenta la Comunidad; “17.000 vidas, las de niños y niñas también, por eso, cuando alguien se atreva a cuestionar la existencia de la violencia machista o cuando alguien se atreva a cuestionar la existencia de recursos públicos, que piense que una vida no tiene precio. No hay presupuesto público que se pueda comparar a lo que suponen las 17.000 vidas salvadas en Castilla–La Mancha”, ha aseverado.





Junto a los 15 recursos de acogida, la región cuenta con otros recursos a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, como los 84 centros de la mujer repartidos por todo el territorio, las ayudas al alquiler para las víctimas, becas para sus hijos e hijas o ayudas de orfandad “porque lamentablemente las tiene que haber”, ha explicado la portavoz.





Compromiso con las víctimas





La responsable regional de Igualdad ha dejado claro que el Ejecutivo autonómico quiere erradicar este problema estructural que dura siglos y “estamos trabajando muy en serio para hacerlo, pero posiblemente nos cueste generaciones”, en palabras de la consejera, que ha enumerado la igualdad, el respeto y la justicia, “pero sobre todo más igualdad” como los principios sobre los que se edificará el fin de la violencia machista.





Para finalizar, Blanca Fernández ha pedido “todo el apoyo para la familia de Luisa, pero también todo el respeto del mundo para la familia del agresor porque también son víctimas. Es muy importante porque no podemos victimizar aún más a quien está sufriendo terriblemente, que es la familia de ella, y a la familia del agresor, que es tan inocente como la familia de Luisa”.





Junto a Blanca Fernández, han estado en el minuto de silencio la alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez; la delegada de la Junta, Carmen Teresa Olmedo; el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero; la delegada de Igualdad, Manoli Nieto–Márquez; y la subdelegada del Gobierno, M.ª Ángeles Herreros. Junto a las y los representantes políticos, el pueblo de Tomelloso se ha concentrado multitudinariamente en la Plaza de España en señal de condena del asesinato y de homenaje a Luisa, a la que ha dedicado un largo aplauso.





