El Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido desde 2016 un millón de euros en planes de igualdad en empresas, entidades y administraciones

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha destacado que, de este importe, prácticamente la mitad se ha destinado a la promoción de planes de igualdad en empresas y ha enumerado otras medidas como las ayudas para reducir las brechas que se producen en el ámbito laboral; la del ‘Distintivo de Excelencia en Igualdad de Género’; la iniciativa 'Empresas por una sociedad sin violencia hacia las mujeres’ o el asesoramiento laboral que se presta a las mujeres desde los centros de la mujer.



Blanca Fernández ha destacado los 32 millones de euros que el Gobierno de Castilla–La Mancha ha transferido a los ayuntamientos de la región en los dos últimos años para poner en marcha el Plan Corresponsables, un plan que ha permitido atender a 25.000 menores y ha generado 2.000 empleos.



Ciudad Real, 9 de diciembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha invertido desde que gobierna Emiliano García–Page un millón de euros en la línea de subvenciones para promover la realización de planes de igualdad, de los que 450.000 se han destinado directamente a empresas, y el resto a administraciones y entidades del tercer sector social.



Esta es una de las líneas de trabajo que viene desarrollando el Ejecutivo autonómico, a través de la Consejería de Igualdad y del Instituto de la Mujer, para acabar con la brecha laboral de género a la que hay que sumar otras ayudas a las que se han destinado hasta la fecha 340.000 euros; y medidas como el ‘Distintivo de Excelencia en Igualdad de Género’, dirigido a empresas comprometidas con la implantación de planes o medidas de igualdad; la Iniciativa 'Empresas por una sociedad sin violencia hacia las mujeres’, consistente en la firma de un convenio de colaboración con las empresas con buenas prácticas; y el asesoramiento laboral que se presta a las mujeres a través de los Centros de la Mujer y que hasta el 31 de octubre de este año ha respondido a 20.000 consultas.



De todo ello ha dado cuenta la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en la presentación del proyecto ‘Igualdad laboral Castilla–La Mancha’, promovido por la Fundación Matrix, Investigación y Desarrollo Sostenible con financiación del Instituto de la Mujer, y que ha contado con la presencia de la delegada de esta fundación en Castilla–La Mancha, Gema Muñoz Izquierdo, y la delegada de Igualdad en Ciudad Real, Manoli Nieto–Márquez.



Este proyecto, ha explicado la consejera, tiene como finalidad impulsar la elaboración de planes de igualdad en el ámbito empresarial dado que las empresas a partir de 50 trabajadores tienen la obligación de contar con un plan de igualdad y una auditoría salarial.



Sin embargo “los datos de la situación en la región son para trabajar”, ha afirmado Blanca Fernández ya que apenas un 35 por ciento de las empresas que están obligadas a tenerlo cumplen estos requisitos, y eso, ha dicho, a pesar de que Castilla–La Mancha está por encima de la media nacional que se sitúa en el 30 por ciento y aunque ha habido un incremento en los últimos seis meses de 12 puntos.



“Todo ello nos hace tener esperanza y somos conscientes de que necesitamos todos los proyectos, las políticas, las iniciativas y todas las entidades que se quieran sumar para facilitar a las empresas, que a veces no tienen herramientas, que se puedan sumar y desarrollar sus propios planes de igualdad”, ha indicado la consejera de Igualdad y portavoz.



El proyecto de la Fundación Matrix consiste esencialmente en dar formación a las empresas, poner a su disposición recursos y herramientas on–line para diseñar planes de igualdad y también un servicio de consultoría gratuito al que puede acceder y recurrir cualquier empresa.



El impulso a la corresponsabilidad de esta legislatura



Junto a las medidas citadas, y para afrontar el hándicap de los cuidados de hijos e hijas y personas dependientes que siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres, desde el Gobierno regional “hemos puesto en manos de los ayuntamientos en los dos últimos años 32 millones de euros para el Plan Corresponsables, hemos atendido a 25.000 niños y niñas y hemos generado 2.000 empleos ya a través de 650 ayuntamientos, una experiencia extraordinaria que vamos a repetir porque está dando muy buenos frutos”, ha dicho la consejera. Este plan se suma a otras ayudas promovidas por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para la conciliación.



Radiografía del empleo



Para comprender la importancia de estas políticas, la consejera de Igualdad ha explicado cuál es la situación actual del mercado laboral en la región. Empezando por el análisis de la distribución del empleo por sexos, las mujeres suponen el 58 por ciento del total en el sector, servicios, en el de profesionales de técnicos y profesionales científicos e intelectuales’ son el 60 por ciento, y en el de personas empleadas de oficina suponen el 65 por ciento, siendo estos tres sectores los más feminizados de la economía regional. Blanca Fernández también ha explicado que tanto la tasa de actividad como la de empleo son menores en las mujeres.



En esta radiografía, Blanca Fernández ha prestado especial atención a la temporalidad, una de las causas de que las mujeres cobren de media menos que los hombres. Según datos de la EPA del tercer trimestre de 2022, el 27,7 por ciento de las mujeres ocupadas en Castilla–La Mancha tienen un contrato temporal, 10,2 puntos más que los hombres, y el 24 por ciento de las mujeres tienen una jornada parcial, casi 20 puntos más que los hombres. “Esto es brecha laboral de género y esto se traduce en el salario, en la futura pensión y en los puestos de responsabilidad que tienen o no en una determinada empresa”, ha razonado la consejera.



Estas brechas se producen porque siguen arrastrando la mochila de los cuidados y así lo demuestran datos como que el 92 por ciento de excedencias para el cuidado de hijos e hijas los piden mujeres y si son para el cuidado de familiares, las mujeres alcanzan hasta el 74 por ciento. Y aunque se ha producido un salto de gigante con la equiparación de permisos de paternidad, en 2019, cuando aún no se había producido esta equiparación, las bajas por maternidad o paternidad el 98 por ciento eran mujeres.



“Por tanto queda mucho por hacer, asumimos que no estamos equiparadas en el mercado laboral ni en cuanto a asalario, ni en cuanto a carreras profesionales con responsabilidades equiparables. Nos queda mucho por avanzar, pero entendemos que los planes de igualdad son un instrumento muy importante para las empresas”, ha concluido la consejera.







