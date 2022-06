El Gobierno de Castilla-La Mancha fomenta con cerca de 90.000 euros la instalación de empresas y creación del autoempleo en la comarca del Campo de Montiel

La delegada de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Amparo Bremard, que ha tenido ocasión de visitar algunos de estos proyectos ha destacado “el apoyo y el compromiso” del Gobierno de Emiliano García–Page con el desarrollo de las zonas rurales de la provincia de Ciudad Real”

Ciudad Real, 23 de junio de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha destacado su “compromiso” con el desarrollo de las zonas rurales de la provincia de Ciudad Real que se hace patente con “el apoyo económico para la creación de empresas y el fomento del autoempleo como ha ocurrido en el Campo de Montiel” a través del Grupo de Acción Local ‘Tierras de Libertad’ gracias a los proyectos financiados con cerca de 90.000 euros provenientes de fondos europeos.



La delegada de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Amparo Bremard, y el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, han tenido ocasión de visitar algunos de estos proyectos como el desarrollado por María Ángeles Mota una diplomada en trabajo social que ha puesto en marcha una tienda de productos alimentarios comarcales de calidad.



Bremad ha destacado que se trata de un proyecto liderado por una mujer joven, retornada a Villahermosa, que “pone en valor los productos alimentarios de calidad de la comarca acogidos a la marca de calidad comarcal Campo del Quijote, promovida por Tierras de Libertad”. Mediante acuerdo de cesión, Tierras de Libertad autorizó el uso de la marca territorial y la promotora asume la gestión de la tienda virtual www.campodelquijote.com y las labores logísticas de las ventas on line.



Del estudio de mercado realizado, se ha podido comprobar que la comarca “goza de muy buenos productores locales, con excelentes productos que deben ser promocionados y puestos a disposición para su venta, a través de una tienda física en uno de los municipios más visitados de la zona a la que se sumaría también una tienda virtual”.



La inversión necesaria de más de 14.000 euros con una subvención de 5400 euros, ha sido la correspondiente a la reforma del local para la venta de los productos, dotándola de un aspecto más atractivo e interesante para el cliente.



Beneficios que aporta a la comarca: Principalmente serán, promocionar e impulsar a los productores locales, promocionando y vendiendo sus productos, tanto dentro como fuera de la comarca. Y enriquecer a todos los consumidores, en conocimiento de la calidad de los productos de la zona, valorando más a los productores artesanos, y como consecuencia, aumentando su consumo.



Posteriormente, la delegada de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, ha visitado en Almedina la multitienda regentada por Antonia González. Esta empresa nació en 2015 y fue creada en torno de la venta de tabaco y lotería, por las características del contexto en que se encuentra, se centra en la venta de productos de toda índole, en busca de la rentabilidad y subsistencia. Entre los productos que ofrece, encontramos productos de limpieza, alimentación no refrigerada, higiene personal, pintura y decoración o material escolar.



La inversión, de más de 127.000 euros, consiste en la creación de un lugar comercial que albergue el negocio que hasta ahora se encontraba bajo el pago de un alquiler lo que dificultaba su rentabilidad. Además, pretende ampliar y diversificar los productos y los servicios que se ofrecen con la introducción de alimentación refrigerada, congelados, ferretería y mercería, mejorando e de esta forma su rentabilidad y para lograrlo ha recibido una subvención de más 49.000 euros.



Por último, Bremard se ha desplazado hasta la localidad de Cózar donde ha tenido ocasión de visitar las instalaciones de la Cooperativa Cózar de la Sierra. Capaz de procesar 200.000 kilos de aceituna al día, han decidido implementar el proceso de la obtención de aceite con la adquisición de un analizador de rendimiento graso y humedad de la aceituna así podrán mejorar la eficacia de la molturación, una vez conocido el momento idóneo de la recolección.



También pretenden cubrir la deshuesadora de la lluvia y nieve para la obtención de un hueso de mejor calidad y humedad como lo pide el mercado y, por último, se ha subvencionado la compra de un remolque de acero inoxidable para el transporte de aceituna en unas condiciones sanitarias adecuadas. La inversión total ha supuesto una inversión de 87.500 euros de los que ha sido subvencionados por el Gobierno de Emiliano García–Page más de 33.400 euros.



La cooperativa comprende a más de 500 socios y también ha decidido crear una sección de servicios y suministros, además de englobarla disponibilidad de asesoramiento técnico en explotaciones. Repuestos y productos orientados a sus socios agricultores (aperos agrícolas, herramientas, riegos, etc.) con un surtido de productos para el consumo generalista como alimentación, menaje de hogar, etc. destinados al público en general.







