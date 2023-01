El Gobierno de Castilla-La Mancha dota al CEDT de Tarancón de un TC que permitirá multiplicar por cinco el número de pruebas y exploraciones

Además de este TC de altas prestaciones, el jefe del Ejecutivo regional ha conocido la recién remodelada sala de Radiología Digital. Estos dos nuevos equipos han supuesto una inversión de 433.000 euros, incluidas las obras de adaptación de los espacios y de las instalaciones.



El Gobierno de Castilla–La Mancha ha invertido desde el año 2015 cerca de 193 millones de euros en alta tecnología sanitaria, lo que ha permitido poner a disposición de los profesionales equipos de última generación, que ayudan a proporcionar mejores diagnósticos y una mejor atención sanitaria.

Tarancón (Cuenca), 13 de enero de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha visitado hoy el área de Radiodiagnóstico del Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento de Tarancón, donde el Gobierno regional ha invertido más de 433.000 euros para la renovación completa de la sala de Radiología Digital y la dotación de un TC multidetector de última generación, que va a permitir multiplicar por cinco el número de pruebas y exploraciones que se realizan a los pacientes de la comarca.



Acompañado por el vicepresidente de Castilla–La Mancha, José Luis Martínez Guijarro; la directora gerente del SESCAM, Regina Leal; y el alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo, el jefe del Ejecutivo regional ha recorrido las recién remodeladas instalaciones del área de Radiología, donde se han llevado a cabo las obras necesarias para la adecuación de espacios e instalaciones a fin de dotar al centro sanitario taranconero de una nueva sala de Radiología Digital y un TC.



En este último equipo, tal y como ha indicado la directora gerente del SESCAM, se podrán llegar a realizar más de 1.400 exploraciones anuales, lo que permitirá atender toda la demanda de este tipo de pruebas de la población del área de Salud de Tarancón, que da cobertura sanitaria a unas 30.000 personas de cerca de 40 municipios.



Leal ha expresado su satisfacción por ver materializada esta inversión que va a permitir avanzar en la mejora de la capacidad diagnóstica en el Centro de Especialidades de Tarancón, ya que, según ha explicado, con el nuevo TC multidetector de 64 canales se van a realizar prácticamente todas las pruebas que se llevan a cabo en el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital ‘Virgen de la Luz’, evitando desplazamientos a los pacientes.



Según ha señalado, este nuevo equipamiento de última generación no solo va a ampliar la cartera de exploraciones, sino que las pruebas se realizarán de forma más rápida y cómoda para los pacientes y se conseguirá una mejor calidad de imagen con menor dosis de radiación para el paciente, ya que en algunos estudios se calcula que se puede llegar a radiar hasta un 40 por ciento menos que con el equipo anterior.



La dotación de este nuevo TC se enmarca dentro del Plan Inveat, impulsado por el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Castilla–La Mancha, gracias a los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dentro de este plan, en la Comunidad Autónoma se han adjudicado contratos para la adquisición de un total de 34 equipos de alta tecnología por un importe superior a los 28 millones de euros.



La directora gerente del SESCAM ha destacado que estas inversiones han venido a sumarse al Plan de Renovación de Alta Tecnología Sanitaria, que puso en marcha el Gobierno de Emiliano García–Page en el año 2016 y que ha supuesto una inversión superior a los 165 millones de euros.



“Este Gobierno ha realizado un esfuerzo inversor sin precedentes en alta tecnología sanitaria en estas dos últimas legislaturas. Cerca de 193 millones de euros con los que hemos incorporado, entre otros, 57 arcos quirúrgicos, 38 TC, 17 resonancias magnéticas. 34 salas de Radiología Digital, siete aceleradores lineales, siete gammacámaras o cinco PET–TC, además de salas de Hemodinámica, mamógrafos o angiógrafos”, ha afirmado.



Una “auténtica revolución tecnológica”, que, según la directora gerente del SESCAM, ha permitido “poner a disposición de los profesionales los equipos más modernos y avanzados que ayudan a proporcionar mejores diagnósticos y una mejor atención sanitaria a los ciudadanos”.



Así, ha recordado que, gracias a la incorporación de todo este equipamiento, este año todos los hospitales de la región dispondrán de Resonancia Magnética y, próximamente, todas las provincias contarán con servicios de Oncología Radioterápica y Medicina Nuclear como prestación dentro del sistema sanitario público regional.



Recuperación de la actividad en el CEDT de Tarancón



Por otra parte, Leal ha hecho hincapié en el esfuerzo que está realizando el Gobierno de Castilla–La Mancha por mejorar la atención de los pacientes de Tarancón, donde no solo se ha logrado recuperar la actividad que se paralizó en el año 2012, sino que ya se pasa consulta de 21 especialidades con la incorporación de Oncología, Cirugía Oral y Maxilofacial o Geriatría, además de la Cirugía Menor.



Asimismo, ha destacado el avance registrado con la recuperación de técnicas diagnósticas, como las colonoscopias y gastroscopias con sedación, las biopsias de Ginecología o las pruebas de Oftalmología, además de nuevas pruebas diagnósticas en las áreas de Urología o Endocrinología, dotadas con nuevos equipos y ecógrafos, con una inversión superior a los 50.000 euros.



Todo ello ha repercutido de manera notable en la actividad registrada durante el año pasado, con un incremento cercano al once por ciento en el número de consultas realizadas por los especialistas hospitalarios, hasta superar las 16.300.



En el área de Diagnóstico por la Imagen se realizaron casi 11.000 radiologías simples y más de 280 TC, habiéndose contabilizado, además, cerca de 4.700 pruebas diagnósticas de especialidades como Alergia, Cardiología, Ginecología y Oftalmología, así como una treintena de gastroscopias y colonoscopias con sedación.



A la inversión realizada en equipamiento en el CEDT se une la construcción del nuevo helipuerto inaugurado en julio de 2020, con un presupuesto de más de 500.000 euros y que ha sido activado desde su puesta en marcha en más de una veintena de ocasiones.







